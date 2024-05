THẾ GIỚI 24H: Thi thể Tổng thống Iran Raisi được đưa về quê nhà

TPO - Thi thể của Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và các nạn nhân khác trong vụ tai nạn trực thăng sẽ được chuyển từ Tabriz đến thành phố đông bắc Mashhad vào lúc 9h (giờ địa phương) ngày 21/5

Ngay sau khi chiến dịch tìm kiếm cứu nạn đã kết thúc và thi thể của các nạn nhân sẽ được chuyển về Tabriz, một buổi lễ quy mô lớn đã diễn ra tại phòng cầu nguyện ở Tabriz lúc 16h (giờ địa phương) ngày 20/5. Dự kiến, một đám rước lớn sẽ đưa thi thể của Tổng thống Raisi và các nạn nhân khác từ Quảng trường Tabriz đến sân bay của thành phố sẽ diễn ra vào lúc 9h (giờ địa phương) ngày 21/5. Từ đây, các thi thể sẽ được chuyển đến Mashhad để an táng tại đền Imam Reza. Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei đã tuyên bố quốc tang 5 ngày trong khi thị trường chứng khoán Iran đã đóng cửa từ 20/5.

Nga tạm thời dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu xăng dầu. Ngày 20/5, Chính phủ Liên bang Nga đã công bố nghị định cho biết lệnh cấm xuất khẩu xăng từ nước này đã được dỡ bỏ trong khoảng thời gian từ ngày 20/5 đến ngày 30/6. Quyết định được đưa ra có tính đến sự bão hòa của thị trường nhiên liệu động cơ trong nước, nhằm ngăn chặn việc giảm khối lượng lọc dầu tại các nhà máy lọc dầu riêng lẻ do dự trữ quá nhiều xăng động cơ, cũng như nhu cầu giải phóng khối lượng nhiên liệu đã được lên kế hoạch tại các cảng để xuất khẩu.

Iran mở cuộc điều tra vụ rơi trực thăng chở Tổng thống. Tối qua (20/5), Tham mưu trưởng Quân đội Iran đã ra lệnh mở cuộc điều tra về nguyên nhân vụ tai nạn rơi máy bay trực thăng chở Tổng thống Ebrahim Raisi. Cùng ngày, cơ quan bầu cử Iran đã xây dựng phương án tổ chức bầu cử tổng thống và trình lên Hội đồng Giám hộ. Cùng với sắc lệnh, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Iran đã chỉ định một ủy ban điều tra cấp cao gồm một số chuyên gia và tướng lĩnh quân đội, tiến hành tìm hiểu về sự thật đằng sau vụ tai nạn. Ngay trong đêm qua, ủy ban điều tra đã lên đường tới hiện trường vụ tai nạn để bắt đầu triển khai nhiệm vụ. Dự kiến, kết quả điều tra sẽ được công bố ngay sau khi quá trình điều tra kết thúc.

Iran ấn định thời điểm tổ chức bầu cử Tổng thống. Ngày 20/5 (giờ địa phương), Chủ tịch Cơ quan bầu cử Iran Mohsen Eslami, thông báo cuộc bầu cử bất thường để bầu ra Tổng thống mới của Iran sẽ được tổ chức vào ngày 28/6. Hãng thông tấn Mehr của Iran dẫn thông báo của ông Eslami cho biết: “28/6 là ngày diễn ra cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 14 (trong lịch sử Iran)”. Theo ông Eslami, Hội đồng Giám hộ đã được yêu cầu bắt đầu đăng ký các ứng cử viên tổng thống trước ngày 28/5.

Đánh bom ở Thái Lan gây nhiều thương vong. An ninh đang được thắt chặt tại các tỉnh miền Nam Thái Lan sau một loạt các vụ đánh bom tự chế ở tỉnh Narathiwat thuộc miền Nam Thái Lan trong ngày 20/5 đã khiến một tình nguyện viên của lực lượng phòng vệ địa phương thiệt mạng và 9 người khác bị thương. Trong khi đó, một vụ đánh bom tự chế khác tại quận Cho Airong cũng thuộc tỉnh Narathiwat, chỉ cách đồn tuần tra an ninh Chuab khoảng 400 m, đã khiến ba tình nguyện viên khác bị thương. Nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường sau vụ đấu súng với lực lượng an ninh địa phương.

Indonesia: Núi lửa Ibu phun trào, tạo ra cột tro bụi cao 5.000 mét. Ngày 20/5, Trung tâm Giảm nhẹ Nguy cơ Núi lửa và Địa chất của Indonesia cho biết núi lửa Ibu ở đảo Halmahera đã phun trào trở lại, tạo ra cột tro bụi cao tới 5.000 mét. Vụ phun trào xảy ra lúc 11h36 sáng (theo giờ địa phương) trong hơn 2 phút và cột tro dày có xu hướng nghiêng về phía Tây - Tây Nam. Nhà chức trách đã yêu cầu người dân địa phương tránh khu vực nguy hiểm trong bán kính 4-7 km ở khu vực phía Bắc của miệng núi lửa.

Xe bán tải lao xuống hẻm núi làm 17 người thiệt mạng ở Ấn Độ. Cảnh sát Ấn Độ cho biết ngày 20/5, ít nhất 17 người đã thiệt mạng và 8 người bị thương, sau khi chiếc xe bán tải chở họ bị trượt khỏi đường và rơi xuống hẻm núi ở bang Chhattisgarh, miền Trung nước này. Vụ tai nạn xảy ra gần làng Bahpani, huyện Kabirdham, cách Raipur - thủ phủ bang Chhattisgarh, khoảng 173km về phía Tây Bắc. Nhà chức trách cho hay chiếc xe bán tải gặp nạn lúc đang chở 25 công nhân trở về nhà sau khi hái lá trong rừng.

Hàng viện trợ quốc tế cho Dải Gaza mắc kẹt ở phía biên giới Ai Cập. Ngày 20/5, Ngoại trưởng Ai Cập, ông Sameh Shoukry cho biết việc ngừng chuyển hàng viện trợ qua cửa khẩu Rafah giữa Ai Cập và Dải Gaza đe dọa hoạt động nhân đạo. Phát biểu với báo giới sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Hy Lạp ở Cairo (Ai Cập), ông Shoukry nhấn mạnh: “Sự hiện diện quân sự ở cửa khẩu Rafah và các hoạt động quân sự khiến các đoàn xe viện trợ và tài xế xe tải gặp nguy hiểm”.

Israel dự định mở rộng chiến dịch quân sự tại Rafah. Ngày 20/5, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết nước này dự định mở rộng phạm vi chiến dịch quân sự tại thành phố Rafah ở phía Nam Dải Gaza. Tuyên bố được ông Gallant đưa ra trong cuộc gặp với Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan đang ở thăm nước này.

Hệ thống tín hiệu trên máy bay của Tổng thống Iran không được bật hoặc không tồn tại. Ngày 20/5, Bộ trưởng Giao thông Thổ Nhĩ Kỳ Abdulkadir Uraloglu cho biết chiếc trực thăng bị rơi khi chở Tổng thống và Ngoại trưởng Iran ngày 19/5 đã không bật hệ thống tín hiệu hoặc không có hệ thống như vậy trên máy bay.

Mỹ và Saudi Arabia sắp đạt được thỏa thuận an ninh lịch sử. Theo kênh CBS News ngày 20/5, Mỹ và Saudi Arabia chỉ còn "vài ngày nữa" để hoàn tất các tài liệu nhằm tạo nên một thỏa thuận song phương lịch sử, vốn từ lâu đã là ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Joe Biden, vì nó sẽ bắt đầu một lộ trình song song nhằm bình thường hóa quan hệ giữa Saudi Arabia và Israel.