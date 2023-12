THẾ GIỚI 24H: Nhóm vũ trang Houthis dọa tấn công tất cả tàu thuyền đến Israel

TPO - Tối 9/12, lực lượng dân quân Houthi tại Yemen tuyên bố sẽ nhắm mục tiêu tấn công vào mọi tàu chở hàng hướng đến Israel, đồng thời cảnh báo tất cả các công ty vận tải không hợp tác với nhà nước Do Thái.

Phát ngôn viên quân sự của nhóm Houthi, Yahya Sarea cho biết, lực lượng này sẽ tấn công mọi tàu chở hàng hướng đến Israel, bất kể các con tàu này mang cờ quốc tịch nước nào hoặc do bất kỳ tổ chức nào điều hành. Lực lượng Houthi cảnh báo tất cả các tàu và công ty vận tải không nên giao dịch với các cảng của Israel. Quyết định này sẽ có hiệu lực ngay lập tức kể từ thời điểm công bố. Lời cảnh báo của lực lượng Houthi được đưa ra vào thời điểm Mỹ đang tìm cách thúc đẩy thành lập một lực lượng quốc tế để bảo vệ an ninh hàng hải ở Biển Đỏ.

Tranh luận gay gắt về nhiên liệu hóa thạch tại COP28. Ngày 9/12, các cuộc thảo luận về tương lai nhiên liệu hóa thạch tiếp tục là chủ đề gây tranh luận gay gắt tại hội nghị COP28 đang diễn ra tại UAE. Bất chấp việc nhiều quốc gia đã yêu cầu hội nghị cần đạt một thỏa thuận chấm dứt sử dụng nhiên liệu hóa thạch, tổ chức OPEC đã không nhất trí với kiến nghị này.

Mỹ - Nhật - Hàn họp, ra sáng kiến 3 bên đối phó Triều Tiên. Ngày 9/12, cố vấn an ninh quốc gia ba nước Mỹ, Nhật và Hàn Quốc nhóm họp tại thủ đô Seoul (Hàn Quốc), cam kết tăng cường hợp tác đối phó Triều Tiên cũng như hợp tác sâu sắc hơn về chuỗi cung ứng, bảo vệ công nghệ và các vấn đề an ninh kinh tế khác, theo hãng thông tấn Yonhap. Các quan chức an ninh hàng đầu Mỹ-Nhật-Hàn cũng cam kết tăng cường hơn nữa sự hợp tác toàn diện trong lĩnh vực an ninh kinh tế, chẳng hạn như chuỗi cung ứng, bảo vệ công nghệ, nghiên cứu chung và quản trị trí tuệ nhân tạo (AI),...

Chính phủ Mỹ dùng quyền khẩn cấp bán gần 14.000 quả đạn tăng cho Israel, không qua quốc hội. Ngày 9/12, Lầu Năm Góc cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã sử dụng đặc quyền khẩn cấp của Đạo luật kiểm soát xuất khẩu vũ khí để cho phép một phần đạn dược, gần 14.000 trong số 45.000 quả đạn tăng mà Mỹ định bán cho Israel, giao ngay đến Israel mà không cần quốc hội thông qua. Thương vụ này trị giá 106,5 triệu USD, bao gồm 13.981 quả đạn chống tăng 120 mm, đạn xe tăng Tracer cũng như sự hỗ trợ kỹ thuật, hậu cần từ Mỹ.

Giới lãnh đạo Pakistan bị đe dọa khủng bố trong chiến dịch bầu cử. Hãng Dawn ngày 9/12 dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ tạm quyền Pakistan Sarfraz Ahmed Bugti bày tỏ lo ngại các nhà lãnh đạo chính trị trong nước đang phải đối mặt với những mối đe dọa khủng bố suốt thời gian chuẩn bị cho cuộc bầu cử sẽ diễn ra trong tháng 2/2024. Ông Bugti khẳng định giới lãnh đạo chính trị trong nước phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng trong các cuộc tuần hành và tụ tập công khai giữa bối cảnh khủng bố hiện nay. Ông cũng chỉ ra một trong những vấn đề lớn là các nhân vật chính trị muốn tiếp xúc trực tiếp với cử tri.

Phần Lan xem xét mở lại biên giới với Nga. Ngoại trưởng Phần Lan Elina Valtonen thông báo dòng người di cư đã dừng đổ về biên giới kể từ khi nước này đóng cửa toàn bộ biên giới với Nga. Tờ Politico đưa tin Ngoại trưởng Elina Valtonen ngày 8/12 tuyên bố Phần Lan đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến ở khu vực biên giới. Và giờ đây khi tình hình ổn định trở lại, quốc gia Bắc Âu này có thể sẽ nới lỏng biện pháp kiểm soát và mở lại một số cửa khẩu.

Liên Hợp Quốc (LHQ) thử nghiệm đưa hàng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza qua cửa khẩu Kerem Shalom. Ngày 9/12, ông Carl Skau, Phó Giám đốc điều hành Chương trình Lương thực Thế giới của LHQ (WFP), cho biết cơ quan này đang thử nghiệm quy trình kiểm tra hàng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza tại cửa khẩu Kerem Shalom của Israel, trong khi các hoạt động nhằm cho phép các xe chở hàng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza qua cửa khẩu này vẫn đang được tiến hành.