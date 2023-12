THẾ GIỚI 24H: Giáo viên tuần hành khiến hàng trăm trường học tại Mexico đóng cửa

TPO - Sáng 5/12 theo giờ địa phương, khoảng 10.000 giáo viên từ hàng trăm cơ sở giáo dục công lập tại thủ đô Mexico City, Mexico đã xuống đường tuần hành dọc các trục đường chính của thành phố, yêu cầu tăng lương, cải thiện các khoản phúc lợi xã hội cũng như điều kiện làm việc.

Đa số giáo viên tham gia tuần hành là thành viên thuộc Cơ quan Điều phối Nhân lực Giáo dục Quốc gia (CNTE) và hiện giảng dạy tại 300 trường công lập từ phổ thông đến đại học. Sự kiện khiến toàn bộ số trường học trên đóng cửa và được đánh giá là cuộc tuần hành quy mô nhất trong ngành giáo dục tại Mexico trong 10 năm gần đây. Mặc dù chính quyền thành phố đã tăng cường lực lượng cảnh sát song không can thiệp vào cuộc tuần hành, mà chỉ kiểm soát tình trạng an ninh cũng như bảo vệ các tài sản công nơi đoàn người đi qua.

Ukraine thừa nhận có "nguy cơ lớn" thất bại trong cuộc xung đột với Nga. Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andriy Yermak, hôm thứ Ba (5/12) cho biết sự trì hoãn viện trợ của Mỹ cho nước này sẽ khiến Kiev có "nguy cơ lớn" thất bại trong cuộc chiến với Nga. Đây là một trong những nhận xét thẳng thắn nhất từ một quan chức cấp cao của Ukraine sau khi Mỹ thừa nhận rằng họ không còn đảm bảo được sự viện trợ quân sự cho Ukraine. Ông nói rằng nếu viện trợ bị hoãn lại, “điều đó sẽ gây ra rủi ro lớn là chúng tôi sẽ thua trong cuộc xung đột này".

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Biden gần ở mức thấp nhất trong nhiệm kỳ. Một cuộc thăm dò mới của Reuters/Ipsos cho thấy mức độ tín nhiệm của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gần ở mức thấp nhất trong nhiệm kỳ, một dấu hiệu cho thấy những thách thức phía trước trong nỗ lực tái tranh cử của ông vào năm tới. Cuộc thăm dò ý kiến tiến hành trên toàn quốc từ ngày 1-3/12, với sai số khoảng 3 điểm phần trăm, cho thấy 40% số người được hỏi ủng hộ khả năng điều hành công việc của ông Biden trên cương vị tổng thống.

Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine. Ngày 5/12, phát biểu trên Kênh truyền hình 1 của Nga, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết, Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine và mong muốn đạt được các yêu cầu của mình thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao. Điều quan trọng nhất đối với nước Nga là đạt được các mục tiêu của mình trong cuộc khủng hoảng Ukraine.

Nga, Iran ký tuyên bố về đối phó với lệnh trừng phạt của Mỹ. Nga, Iran ký tuyên bố về đối phó với lệnh trừng phạt của Mỹ. "Chúng tôi vừa ký tuyên bố về các biện pháp đối phó, giảm thiểu và bù đắp hậu quả của các biện pháp cưỡng chế đơn phương. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một bước quan trọng trong việc tăng cường nỗ lực phối hợp của các thành viên trong cộng đồng toàn cầu nhằm vượt qua các lệnh trừng phạt bất hợp pháp mà Mỹ và các đồng minh sử dụng như một biện pháp thay thế cho ngoại giao", ông Lavrov nói khi mở đầu cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian ngày 5/12. (XEM CHI TIẾT...)

Mỹ treo thưởng cho thông tin về tung tích của doanh nhân Nga, Artem Uss. Ngày 5/12, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố phần thưởng theo Chương trình khen thưởng tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, lên tới 7 triệu USD cho những ai cung cấp thông tin về công dân Nga Alexander Artem Uss. Năm ngoái, doanh nhân Uss và 5 người Nga khác bị buộc tội tại Mỹ với tội trốn tránh lệnh trừng phạt và rửa tiền, buôn lậu dầu cho một công ty Venezuela và chuyển các sản phẩm có công dụng kép. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng kêu gọi người dân báo cáo bất kỳ thông tin nào liên quan đến vị trí của người Nga này cho FBI.

Tình hình ở Gaza đang xấu đi từng giờ, không thể thiết lập vùng an toàn. Ngày 5/12, ông Richard Peeperkorn, đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Palestine, cho biết tình hình tại Dải Gaza đang "xấu đi từng giờ" khi Israel liên tục ném bom vào vùng phụ cận thành phố Khan Yunis và Rafah. Trong khi đó, Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) cảnh báo không thể hình thành "vùng an toàn" trên Dải Gaza cho dân thường sơ tán tránh các đợt đánh bom của Israel.

Mỹ bí mật gửi 100 quả bom phá boong-ke BLU-109 tới Israel. Là một phần của đợt tăng cường viện trợ quân sự lớn cho Israel, kể từ sau khi bùng phát các cuộc xung đột giữa lực lượng Israel và các nhóm dân quân người Palestine ở Dải Gaza. Các quan chức Mỹ thông báo rằng, nước này đã cung cấp cho Israel 100 quả bom phá boong-ke BLU-109 để sử dụng trong cuộc xung đột. Mặc dù chính quyền Mỹ không tiết lộ công khai nội dung các chuyến hàng vũ khí của mình, nhưng một số quan chức ẩn danh đã nói chuyện với các cơ quan truyền thông sở tại như tạp chí Phố Wall.