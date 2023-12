THẾ GIỚI 24H: Mỹ chặn nghị quyết về ngừng bắn tức thời của Liên Hợp Quốc ở Dải Gaza

TPO - Mỹ đã phủ quyết một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức ở Dải Gaza giữa Israel và nhóm quân Hồi giáo Hamas.

Theo Reuters và BBC, trong cuộc bỏ phiếu diễn ra vào ngày 8/12, 13 thành viên của Hội đồng Bảo an đã ủng hộ dự thảo nghị quyết ngắn gọn do Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) đưa ra, Anh bỏ phiếu trắng và Mỹ phản đối. Phó Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Robert Wood đã chỉ trích Hội đồng Bảo an sau cuộc bỏ phiếu vì không lên án cuộc tấn công của Hamas nhằm vào Israel ngày 7/10 làm 1.200 người thiệt mạng hoặc không thừa nhận quyền tự vệ của Israel. Ông Wood tuyên bố, việc dừng hành động quân sự sẽ cho phép Hamas tiếp tục nắm quyền ở Dải Gaza và "gieo mầm mống cho một cuộc xung đột tiếp theo". "Vì lý do đó, trong khi Mỹ ủng hộ mạnh mẽ một nền hòa bình lâu dài, trong đó cả người Israel và Palestine có thể sống trong hòa bình và an ninh, chúng tôi không ủng hộ những lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức", ông Wood nói.

Ukraine nói Nga điều 7 oanh tạc cơ Tu-95 phóng hàng loạt tên lửa tấn công. Không quân Ukraine tuyên bố Nga sử dụng 7 máy bay ném bom Tu-95 để phóng hàng loạt tên lửa vào nhiều mục tiêu ở Ukraine trong sáng 8/12. Theo hãng tin Reuters, giới chức Kiev cho biết các máy bay quân sự Nga đã phóng 19 tên lửa tầm xa nhằm vào nhiều mục tiêu ở Ukraine. Đây là đợt tấn công bằng tên lửa quy mô lớn đầu tiên của Nga vào Ukraine trong nhiều tuần qua. Bởi thời gian gần đây, Nga chủ yếu sử dụng máy bay không người lái để thực hiện các cuộc tấn công trong đêm.

Israel phá hủy thánh đường Hồi giáo lâu đời nhất và lớn nhất Gaza. Tân Hoa Xã dẫn các nguồn tin an ninh Palestine cho biết máy bay chiến đấu của Israel ngày 8/12 đã phá hủy thánh đường Hồi giáo lâu đời nhất và lớn nhất ở Gaza. Thánh đường Hồi giáo Omari được xây dựng cách đây hơn 1.400 năm với diện tích khoảng 4.100m2.

Đại sứ quán Mỹ tại Iraq hứng loạt rocket. Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad (Iraq) đã bị tấn công bằng hai loạt rocket vào sáng 8/12, một phát ngôn viên đại sứ quán cho biết. Theo người phát ngôn, cuộc tấn công được cho là do lực lượng dân quân thân Iran ở Iraq thực hiện. Chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm. Iran chưa bình luận về thông tin này. (XEM CHI TIẾT...)

Ông Putin tái tranh cử Tổng thống Nga năm 2024. Phát biểu tại một sự kiện ở Điện Kremlin ngày 8/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông đồng ý tham gia tái tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm sau. Chính giới và dư luận Nga sau đó cũng đã bày tỏ ủng hộ quyết định tái tranh cử của Tổng thống Putin, và cho rằng “ông chủ” Điện Kremlin sẽ không gặp mấy khó khăn trên con đường tìm kiếm nhiệm kỳ thứ 5 liên tiếp.

Hoàng tử Ả-rập-Xê-út thiệt mạng vì rơi máy bay. Truyền thông Ảrập đưa tin, Hoàng tử Ả-rập-Xê-út Talal bin Abdulaziz bin Bandar bin Abdulaziz Al Saud vừa qua đời trong một vụ tai nạn máy bay, thọ 62 tuổi. Hoàng gia Ả-rập-Xê-út hôm 7/12 đã ra thông báo ngắn về cái chết của Hoàng tử Talal bin Abdulaziz, nhưng không đề cập đến nguyên nhân. Tuy nhiên, hãng thông tấn Al Mashhad của Lebanon đưa tin, hoàng tử thiệt mạng khi tiêm kích F-15 do ông điều khiển bị rơi trong lúc huấn luyện cùng không quân trước đó. Thông cáo của Hoàng gia Ả-rập-Xê-út cho biết, tang lễ của vị hoàng tử quá cố sẽ diễn ra tại Nhà thờ Hồi giáo Imam Turki Bin Abdullah ở Riyadh.

Tây Ban Nha trục xuất nhân viên đại sứ quán Mỹ. El Pais trích dẫn các nguồn tin chính phủ hôm 7/12 cho biết, ít nhất hai nhân viên tại đại sứ quán Mỹ ở Madrid đã bị trục xuất khỏi Tây Ban Nha một cách lặng lẽ vì nghi ngờ liên lạc với các điệp viên từ Trung tâm Tình báo Quốc gia (CNI) của nước này để lấy thông tin mật. Theo tờ báo, hai sĩ quan tình báo Tây Ban Nha bị bắt cách đây hai tháng sau khi một cuộc thanh tra nội bộ tiết lộ rằng họ truy cập vào những thông tin mật không cần thiết cho công việc của họ và họ không có quyền biết.