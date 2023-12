Tổng thống Pháp bị ‘tổng công kích’ vì tổ chức nghi lễ Do Thái ở điện Elysée

TPO - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bị cáo buộc “phản bội nền Cộng hòa Pháp” sau khi nghi thức khai mạc Lễ hội Ánh sáng Do Thái (Hanukkah) được diễn ra ngay ở điện Elysée, dinh thự chính thức của Tổng thống Pháp, hành động được coi là thiếu tôn trọng chủ nghĩa thế tục (secularism) của nước này.

Trong một buổi lễ trao giải tại phòng tiệc Salle des Fêtes của điện Elysée hôm 7/12 cho Giáo sĩ trưởng Giáo đoàn Do Thái tại Pháp, ông Haïm Korsia, về những cống hiến cho chủ nghĩa chống bài Do Thái (Antisemitism), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chú tâm theo dõi lúc ông Korsia thắp ngọn nến đầu tiên nhằm khai mạc lễ hội Hanukkah kéo dài một tuần của người Do Thái.

Đoạn clip ghi lại sự kiện nói trên đã ngay lập tức tạo ra làn sóng phản ứng dữ dội đối với hành động của ông Macron. Các đảng phải đối lập ở Pháp đã chỉ trích mạnh mẽ vị tổng thống 45 tuổi khi đã thiếu tôn trọng chủ nghĩa thế tục truyền thống của nước này.

Chính trị gia có ảnh hưởng lớn ở phía cực hữu Manuel Bompard, cùng với đó là phó Lãnh đạo đảng Xanh Sandrine Rousseau đã lần lượt cho rằng ông Macron đã mắc phải “một sai lầm chính trị không thể tha thứ” và “việc ủng hộ cộng đồng Do Thái tại Pháp bằng cách khác là hoàn toàn khả thi thay vì cho phép một nghi thức tôn giáo được tổ chức ở điện Elysée”.

Thậm chí, sự phản ứng mạnh mẽ nhất lại đến từ Chủ tịch Hội đồng đại diện các tổ chức Do Thái ở Pháp (CRIF), ông Yonathan Arfi, khi ông Arfi nhấn mạnh việc đứng ngoài bất kỳ hành động liên quan đến tôn giáo “đã nằm trong ADN của nền Cộng hòa Pháp” và việc tổ chức khai mạc lễ Hanukkah ngay tại điện Elysée là sai lầm.

Trước những lời chỉ trích trên, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bác bỏ sự thiếu tôn trọng chủ nghĩa thế tục của nước này khi tổ chức nghi thức khai mạc lễ Hanukkah ngay tại điện Elysée, đồng thời cho biết ông không hề hối tiếc “một chút nào” và đã cho phép tổ chức nghi thức “theo tinh thần hòa hợp của nền Cộng hòa”.

Trong khi đó, các quan chức trong Chính phủ Pháp bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Macron. Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne cho rằng Tổng thống Macron muốn “gửi một thông điệp ủng hộ đến cộng đồng người Do Thái trong bối cảnh chủ nghĩa bài Do Thái đang có dấu hiệu lan rộng”. Theo thống kê, tại Pháp đã ghi nhận hơn 1.500 hành động hoặc bình luận bài Do Thái kể từ khi xung đột Hamas-Israel nổ ra.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Gerald Darmanin nhấn mạnh ông Macron “luôn tôn trọng tất cả các tôn giáo”, trong bối cảnh chủ nghĩa thế tục, vốn phân tách rõ ràng giữa các hoạt động tôn giáo và dân sự, đã được coi là một “luật bất thành văn” ở đất nước hình lục lăng.

Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng có những lần gây tranh cãi liên quan đến vấn đề tôn giáo. Hồi tháng 9/2023, ông Macron đã tham dự một thánh lễ Công giáo do Giáo hoàng Francis tổ chức tại thành phố Marseille (miền nam nước Pháp), trong thời điểm chính phủ nước này đang đẩy mạnh việc cấm các phụ nữ theo đạo Hồi mặc trang phục cổ truyền Abaya trong trường học.

Vị thủ tướng 45 tuổi cũng đã từ chối tham dự một cuộc tuần hành lớn nhằm ủng hộ Chủ nghĩa bài Do Thái hồi giữa tháng 11 năm nay ở thủ đô Paris, với lý do sự kiện đã bị một số chính trị gia đối lập lợi dụng với mục đích riêng. Sự vắng mặt của ông Macron đã bị các chính trị gia ở cả hai phía tả hữu, cũng như cộng đồng người Do Thái tại Pháp, chỉ trích nặng nề.

Việt Long