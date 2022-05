THẾ GIỚI 24H: Nga áp lệnh trừng phạt với Thủ tướng Fumio Kishida và 61 quan chức Nhật Bản

TPO - Bộ Ngoại giao Nga ngày 4/5 đã công bố lệnh cấm nhập cảnh đối với hàng chục quan chức Nhật Bản, bao gồm cả Thủ tướng Fumio Kishida.

Danh sách đầy đủ được đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga. Trong danh sách này còn có Ngoại trưởng Yoshimasa Hayashi, Bộ trưởng Quốc phòng Nobuo Kishi, Chánh Văn phòng Nội các Hirokazu Matsuno. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tokyo tham gia các lệnh trừng phạt quốc tế chống lại Moscow vì phát động “chiến dịch quân sự” ở Ukraine, AP đưa tin.

Nga bác thông tin tấn công nhà máy thép Azovstal. Ngày 4/5, Điện Kremlin phủ nhận cáo buộc từ phía Ukraine rằng quân đội Nga triển khai đợt tấn công lớn nhằm vào nhà máy thép Azovstal ở Mariupol. Trước đó, ngày 3/5, quân đội Ukraine thông báo lực lượng của Nga đã tiến hành đợt tấn công nhằm vào nhà máy thép Azovstal sau khi khoảng 100 dân thường được sơ tán ra khỏi các đường hầm bên dưới nhà máy.

Liên Hợp Quốc (LHQ) tìm cách đưa hàng hóa Nga, Ukraine trở lại thị trường. Theo Tổng Thư ký LHQ, không thể có giải pháp thực sự cho vấn đề khủng hoảng an ninh lương thực toàn cầu nếu không đưa sản phẩm nông nghiệp và phân bón của Nga, Ukraine và Belarus trở lại thị trường. Ngày 4/5, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cho biết ông đang tìm kiếm đối thoại để có thể đưa các sản phẩm nông nghiệp và phân bón của Nga và Ukraine trở lại các thị trường trên thế giới nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng “ba chiều” mà cuộc chiến Ukraine gây ra cho các nước đang phát triển.

Triều Tiên huy động nhân viên văn phòng đi chống hạn hán. Tờ Rodong Sinmun ngày 4/5 đưa tin các quan chức chính phủ, người làm văn phòng và công nhân tại nhà máy đã cùng với nông dân trên khắp Triều Tiên phân phối thiết bị bơm và phát triển nguồn nước ở những vùng bị hạn hán. Triều Tiên nỗ lực tiến hành công việc này là để "nâng cao nhận thức cộng đồng và huy động mọi khả năng sẵn có nhằm ngăn chặn những thiệt hại về cây trồng do hạn hán", theo Rodong Sinmun.

Nhà thờ Chính thống giáo Nga chỉ trích Giáo hoàng Francis. Giáo hội Chính thống giáo Nga ngày 4/5 đã lên án tuyên bố của Giáo hoàng Francis về nội dung cuộc trò chuyện với Thượng phụ Kirill, người đứng đầu nhà thờ Chính thống giáo Nga. Trả lời tờ Corriere Della Sera (Italy) ngày 4/5, Giáo hoàng Francis cho biết đã nói với Thượng phụ Kirill trong cuộc gặp trực tuyến ngày 16/3 rằng ông không nên để Điện Kremlin gây ảnh hưởng. Giáo hội Chính thống giáo Nga sau đó cho biết họ lấy làm tiếc trước tuyên bố của Giáo hoàng Francis, theo TASS.

Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 556.000 ca mắc COVID-19 và 1.644 ca tử vong. Tổng số ca mắc từ đầu dịch tới nay đã là 515 triệu ca, trong đó trên 6,26 triệu ca tử vong. Tính từ đầu đại dịch, Mỹ là quốc gia có tổng số ca mắc nhiều nhất thế giới với trên 83 triệu ca mắc COVID-19 và trên 1,02 triệu ca tử vong.

Mỹ lo ngại về các biến thể phụ của Omicron. Một biến thể phụ mới dễ lây lan của Omicron đang lan rộng trên toàn nước Mỹ trong bối cảnh số ca mắc ở nước này đang tăng trở lại. Một số khu vực ở Mỹ như vùng Northeast, đang ghi nhận nhiều ca mắc do BA.2.12.1 gây ra nhiều hơn so với các biến thể phụ khác. Ngoài BA.2.12.1, hai biến thể phụ mới khác của Omicron là BA.4 và BA.5 cũng đã xuất hiện tại Mỹ, làm tăng nguy cơ tái nhiễm ở những người đã nhiễm các biến thể phụ trước đó của Omicron. Mỹ ghi nhận trung bình khoảng 60.000 ca mắc mới và 320 ca tử vong/ngày kể từ ngày 3/5, so với 25.000 ca mắc mới/ngày hồi đầu tháng 4.

Hơn 200 thủy thủ rời tàu sân bay Mỹ sau 4 vụ tự tử. Hơn 200 thủy thủ đã rời khỏi tàu sân bay USS George Washington sau một số vụ thủy thủ tự tử, trong đó có ít nhất 3 vụ xảy ra trong vòng chưa đầy một tuần vào tháng 4. (XEM CHI TIẾT…)

Bắc Kinh đóng cửa hơn 60 ga tàu điện ngầm và nhiều tuyến xe buýt. Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc chiều 4/5 quyết định đóng cửa hàng loạt ga tàu điện ngầm và tuyến xe buýt, đồng thời tuyên bố tiếp tục duy trì các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt sau kỳ nghỉ lễ 1/5, sau khi xác nhận quy mô đợt bùng phát mới đã vượt đợt dịch Tân Phát Địa hồi năm 2020.