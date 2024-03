THẾ GIỚI 24H: Hàng cứu trợ lần đầu tiên vào được thành phố Gaza sau nhiều tuần

TPO - Trong thông báo mới nhất, Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) cho biết đã phân phát lượng thực phẩm đủ dùng cho 25.000 người dân Gaza vào sáng 12/3, thông qua chuyến hàng vận chuyển thành công lần đầu tiên kể từ ngày 20/2.

Trong thông cáo, WFP nêu rõ: “WFP đã phân phát lượng thực phẩm đủ dùng cho 25.000 người dân Gaza vào sáng 12/3, thông qua chuyến hàng vận chuyển thành công lần đầu tiên kể từ ngày 20/2. Với việc người dân Gaza đứng bên bờ vực của nạn đói, chúng ta cần thực hiện việc phân phối hàng ngày và cần mở thông các cửa khẩu trực tiếp vào phía Bắc Dải Gaza". Thông tin trên xuất hiện tại thời điểm các tổ chức nhân đạo Liên Hợp Quốc hoan nghênh thông báo cùng ngày về việc tàu cứu trợ Open Armas đã rời cảng ở Cyprus để cập bến Dải Gaza, mang theo 200 tấn hàng viện trợ.

Mỹ công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 300 triệu đô la cho Ukraine. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 12/3 đã công bố một gói viện trợ quân sự mới trị giá 300 triệu USD cho Ukraine. Đây là đợt viện trợ mới nhất của Mỹ dành cho Ukraine kể từ tháng 12 năm ngoái. Các quan chức trong chính quyền Tổng thống Joe Biden cho biết số tiền trong gói viện trợ mới nhất là khoản tiết kiệm từ các hợp đồng bán vũ khí của Mỹ. Gói viện trợ này bao gồm đạn pháo và tên lửa phòng không và một số thiết bị quân sự khác.

Liên minh châu Âu (EU) gia hạn trừng phạt các cá nhân và tổ chức Nga. Ngày 12/3, EU tuyên bố gia hạn thêm sáu tháng lệnh trừng phạt đối với các cá nhân và tổ chức Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine. Theo đó, các lệnh trừng phạt sẽ tiếp tục áp dụng đối với hơn 2.100 cá nhân và pháp nhân cho đến ngày 15/9. Các biện pháp trừng phạt bao gồm đóng băng tài sản ở các nước thuộc EU và cấm đi lại đối với các cá nhân.

Rơi máy bay vận tải quân sự tại Nga. Hãng thông tấn TASS dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 12/3 cho biết một chiếc máy bay vận tải quân sự của nước này vừa bị rơi khi cất cánh ở tỉnh Ivanovo, cách thủ đô Moscow khoảng 200 km về phía Đông Bắc. Theo thông báo, máy bay rơi do động cơ bị cháy, tuy nhiên chưa rõ nguyên nhân gây cháy. Trên máy bay có 8 thành viên phi hành đoàn và 7 hành khách. Hiện chưa rõ số phận của những người này.

Ukraine gấp rút xây dựng 2.000 km công sự phòng thủ. Hãng tin Bloomberg dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này đang chạy đua để hoàn thành 2000 km công sự phòng thủ khi Kiev sắp hết đạn dược và lực lượng Nga chuyển sang tấn công. Tổng thống Zelensky nêu rõ ông đang hy vọng vào việc “hoàn thành kịp thời” hệ thống phòng thủ ba tầng sau khi nhận được báo cáo từ Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal. Ông Zelensky khẳng định: “Nhiệm vụ rất lớn nhưng tiến độ cho đến nay vẫn tốt”.

Quân đội Sudan kiểm soát trụ sở đài phát thanh và truyền hình quốc gia. Quân đội Sudan ngày 12/3 tuyên bố đã giành quyền kiểm soát trụ sở đài phát thanh và truyền hình quốc gia từ tay lực lượng bán vũ trang (RSF) đối địch, trong một động thái được đánh giá là tiến triển rất đáng kể trong suốt 11 tháng xung đột vừa qua giữa hai bên.

Tàu chiến Italy bắn hạ 2 máy bay không người lái tại Biển Đỏ. Ngày 12/3, Bộ Quốc phòng Italy ra tuyên bố cho biết một tàu chiến của nước này đã bắn hạ 2 thiết bị bay không người lái (UAV) ở Biển Đỏ, trong khuôn khổ một chiến dịch của châu Âu chống lại các cuộc tấn công tàu bè mà lực lượng Houthi ở Yemen thực hiện. Đây là lần đầu tiên Rome thông báo một hành động như vậy kể từ khi Quốc hội nước này "bật đèn xanh" cho Italy tham gia chiến dịch Aspides hồi tuần trước.

Nhà Trắng lên tiếng vụ tình báo Nga nói Mỹ muốn can thiệp bầu cử tổng thống. Ngày 12/3, Nhà Trắng chỉ trích cáo buộc của Nga về việc Mỹ cố gắng can thiệp vào bầu cử tổng thống Nga là “hoàn toàn sai sự thật”. Ngược lại, Washington cáo buộc Moscow đã can thiệp vào bầu cử Mỹ và các nước khác, theo hãng tin Reuters. Nhà Trắng đưa ra phản ứng trên sau khi Cơ quan Tình báo đối ngoại Nga (SVR) nói rằng chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden có ý định can thiệp cuộc bầu cử Nga, bằng việc tấn công mạng vào hệ thống bỏ phiếu trực tuyến của Nga.