THẾ GIỚI 24H: Nga bắt công dân Hàn Quốc nghi làm gián điệp

TPO - Một công dân Hàn Quốc bị an ninh Nga bắt giữ vì đã chuyển giao thông tin được đánh dấu "tuyệt mật" cho các cơ quan tình báo nước ngoài.

Hãng thông tấn TASS ngày 11/3 dẫn một nguồn tin thực thi pháp luật Nga cho biết nước này đã bắt một công dân Hàn Quốc với cáo buộc làm gián điệp.Theo nguồn tin, tên công dân Hàn Quốc bị bắt được xác định là Baek Won-soon. Nguồn tin cho biết ông Baek bị tình nghi đã chuyển giao thông tin được đánh dấu “tuyệt mật” cho các cơ quan tình báo nước ngoài. Theo nguồn tin, công dân Hàn Quốc này đã được giải từ TP. Vladivostok (vùng Viễn Đông Nga) đến thủ đô Moscow để điều tra thêm.

Nga, Iran và Trung Quốc tập trận tàu chiến ở Vịnh Oman. Ngày 11/3, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết hải quân Trung Quốc, Nga và Iran sẽ tổ chức các cuộc tập trận chung ở Vịnh Oman từ ngày 11 - 15/3 nhằm mục đích cùng duy trì an ninh hàng hải trong khu vực. "Trung Quốc đã cử tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Urumqi, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Linyi và tàu tiếp tế toàn diện Dongpinghu tham gia cuộc tập trận", Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết trên mạng xã hội WeChat của nước này. Nga cho biết đại diện của hải quân Pakistan, Kazakhstan, Azerbaijan, Oman, Ấn Độ và Nam Phi sẽ đóng vai trò quan sát viên.

Mỹ và Israel tiếp tục bất đồng về chiến dịch quân sự ở Rafah. Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết Mỹ đã nói rõ trong các cuộc tiếp xúc riêng và công khai rằng Israel không thể và không nên tiến vào Rafah mà không có một kế hoạch nhân đạo đáng tin cậy và khả thi. Theo ông Miller, Chính phủ Israel vẫn chưa đưa ra bất kỳ đề xuất nào về một kế hoạch quân sự hay nhân đạo nào cho Rafah.

Quân đội Israel tiếp tục tấn công vào Dải Gaza và miền Nam Lebanon. Bất chấp nhiều lời kêu gọi ngừng bắn của phía cộng đồng quốc tế, ngày 11/3, ngày đầu tiên trong tháng lễ Ramadan linh thiêng nhất trong năm của người Hồi giáo, quân đội Israel tiếp tục tiến hành nhiều cuộc tấn công vào đồng thời hai mặt trận là Dải Gaza và miền Nam Lebanon. Theo truyền thông khu vực, tại mặt trận Gaza, quân đội Israel tiếp tục mở các cuộc tấn công bộ binh kết hợp không kích và pháo kích vào hàng loạt mục tiêu trên khắp Dải Gaza

Bộ Ngoại giao Ukraine triệu tập đại diện của Vatican. Ngày 11/3, Bộ Ngoại giao Ukraine đã mời đại diện của Tòa thánh Vatican tại nước này, ông Kulbokas, sau khi Giáo hoàng Francis đề cập trên truyền thông việc Ukraine nên "có dũng khí giương cờ trắng" để đàm phán với Nga. Theo thông tin đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Ukraine, ông Kulbokas được thông báo rằng, phía Ukraine thất vọng với phát ngôn của Giáo hoàng về việc Ukraine nên có “dũng khí giương cờ trắng” và sự cần thiết phải “thể hiện lòng can đảm và tiến hành các cuộc đàm phán” với Nga. Theo Bộ Ngoại giao Ukraine, đây được coi là lời kêu gọi Kiev đầu hàng.

Chính phủ Pháp bị tấn công mạng với cường độ chưa từng có. Ngày 11/3, Văn phòng Thủ tướng Pháp thông báo một số cơ quan nhà nước của Pháp đã bị tấn công mạng với “cường độ chưa từng có” đồng thời nhấn mạnh rằng chính phủ đã có thể hạn chế tác động từ vụ việc này. Thông báo có đoạn: “Nhiều cơ quan cấp bộ đã bị nhắm mục tiêu từ hôm Chủ nhật (10/3) bằng cách sử dụng các phương tiện kỹ thuật quen thuộc nhưng với cường độ chưa từng có."

Tàu chở hàng viện trợ cho Gaza mắc kẹt ở Cyprus vì trở ngại kỹ thuật. Tàu viện trợ chở 200 tấn lương thực cho Dải Gaza vẫn đang ở cảng Cyprus vào tối ngày 10/3, bất chấp nỗ lực nhằm giảm bớt nạn đói sắp xảy ra khi các cuộc đàm phán ngừng bắn bị đình trệ. Ông Konstantinos Letymbiotis, người phát ngôn của Chính phủ Cyprus, cho biết thời gian chính xác tàu khởi hành sẽ không được công khai vì “lý do an ninh”. Sau đó, có thông tin cho rằng do “trở ngại kỹ thuật”, con tàu có thể phải rời đến sáng ngày 11/3 mới khởi hành.