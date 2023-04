THẾ GIỚI 24H: Anh, Mỹ huy động quân đội, chuẩn bị sơ tán công dân ở Sudan

TPO - Các binh sĩ Anh và Mỹ đã sẵn sàng cho tình huống Đại sứ quán hoặc các công dân nước này phải sơ tán, Reuters đưa tin ngày 22/4.

Các quan chức cấp cao Mỹ cho biết quyết định sơ tán Đại sứ quán nước này tại thủ đô Khartoum, Sudan có thể sớm được đưa ra. “Chúng tôi đã điều một số lực lượng để đảm bảo có thể có nhiều lựa chọn nhất có thể nếu được huy động”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói. Guardian dẫn một nguồn tin từ Mỹ cho biết các binh sĩ nước này có thể chỉ hỗ trợ nhân viên Đại sứ quán Mỹ sơ tán, chứ không tổ chức sơ tán diện rộng toàn bộ công dân Mỹ tại Sudan. Trong khi đó, Sky News tiết lộ Anh cũng đang đặt các binh sĩ và máy bay quân sự tại các căn cứ ở nước ngoài trong trạng thái sẵn sàng, trước khả năng nước này cần tổ chức sơ tán các cán bộ ngoại giao và công dân khỏi Sudan.

Đức chấp nhận các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga. Ukraine có quyền tiến hành các cuộc tấn công và chiến dịch quân sự vào lãnh thổ Nga nhưng việc này không được làm tổn thương dân thường, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho hay. Ukraine được cho là đã tiến hành nã pháo vào một số khu vực biên giới của Nga sau khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào cuối tháng 2 năm ngoái. Xuất hiện trên kênh truyền hình ZDF TV của Đức, ông Pistorius cho rằng "hoàn toàn bình thường" khi "lãnh thổ đối phương” bị tấn công, chẳng hạn để cắt đứt các tuyến tiếp tế.

Trung Quốc tố Mỹ ép buộc về kinh tế. Bắc Kinh hôm 21/4 cáo buộc Mỹ ép buộc kinh tế khi thắt chặt khoản đầu tư của công ty Mỹ vào các thực thể Trung Quốc. "Mỹ đã quen với việc chính trị hóa, công cụ hóa và vũ khí hóa các vấn đề thương mại và công nghệ dưới chiêu bài an ninh quốc gia", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói trong một cuộc họp báo thường kỳ hôm 21/4. "Đây là sự ép buộc kinh tế trắng trợn và thực thi chính sách bắt nạt về công nghệ", ông Uông Văn Bân nói thêm.

Đức: Hàng loạt sân bay lớn ngừng hoạt động vì đình công. Do không đạt được thỏa thuận với giới chủ về mức thù lao tăng thêm trả cho người lao động, nghiệp đoàn Ver.di đã kêu gọi các thành viên tham gia cuộc đình công lớn tại nhiều sân bay ở Đức trong hai ngày 20 và 21/4. Cuộc đình công được cho là sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới giao thông hàng không ở Đức.

Phó Thủ tướng Anh từ chức sau bê bối bắt nạt. Phó Thủ tướng Anh Dominic Raab đã từ chức sau cuộc điều tra độc lập về những khiếu nại cho rằng ông đã bắt nạt đồng nghiệp. Việc mất bộ trưởng cấp cao thứ 3 trong nội các của mình vì hành vi cá nhân trong 6 tháng qua sẽ làm tổn hại đến nỗ lực của Thủ tướng Sunak trong việc vực dậy lòng tin vào Đảng Bảo thủ cầm quyền, đồng thời ảnh hưởng tới tỷ lệ ủng hộ của ông.

Anh bổ nhiệm Phó Thủ tướng mới. Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã bổ nhiệm ông Oliver Dowden, một bộ trưởng trong Văn phòng Nội các, vào chức vụ Phó thủ tướng. Đồng thời, ông Sunak cũng quyết định đề bạt nghị sĩ Alex Chalk làm Bộ trưởng Tư pháp Anh thay ông Raab. Theo The Guardian, ông Dowden từng giữ chức vụ Bộ trưởng Văn hóa, Truyền thông và Thể thao Anh trong khoảng thời gian từ giữa tháng 2/2020 tới tháng 9/2021, dưới thời của cựu Thủ tướng Boris Johnson.

Lính Ukraine học lái xe tăng Mỹ. Theo các quan chức quân sự Mỹ, quá trình hướng dẫn cách sử dụng xe tăng M1 Abrams cho binh sĩ Ukraine sẽ diễn ra trong những tuần tới ở Đức. “31 chiếc xe tăng M1 Abrams sẽ được chuyển tới Khu huấn luyện Grafenwoehr ở Đức trong cuối tháng sau, và các binh sĩ Ukraine sẽ bắt đầu tham gia học cách sử dụng lô khí tài trên vào những tuần kế tiếp. Việc học cách sử dụng xe tăng M1 sẽ diễn ra trong 10 tuần. Các xe tăng được sử dụng trong việc huấn luyện không phải là những chiếc sẽ viện trợ cho lực lượng vũ trang Kiev”, một quan chức quân sự Mỹ giấu tên nói.

Kiev bị tố tính ám sát quan chức thân Nga. Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) hôm 21/4 cho biết, các đơn vị của họ gần đây đã phá một âm mưu do Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) lập ra nhằm ám sát quan chức thân Nga Ivan Prikhodko làm việc ở thành phố Horlivka thuộc địa phận nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng. Đối tượng bị bắt giữ tên là Artyom Pyzin, được tuyển mộ bởi thành viên lực lượng phản gián SBU, nhằm thu thập thông tin về địa điểm triển khai và hướng di chuyển của quân Nga tại hai thành phố Horlivka và Yenakiieve.