THẾ GIỚI 24H: Anh muốn ‘cài đặt lại’ quan hệ với Liên minh châu Âu

TPO - Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves tái khẳng định mong muốn của Anh “cài đặt lại” mối quan hệ với Liên minh châu Âu (EU) sau nhiều năm căng thẳng về Brexit.

Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves đang có mặt tại thủ đô Brussels, Bỉ để tham dự cuộc họp của các Bộ trưởng Tài chính Khu vực đồng tiền chung châu Âu Euro, hay còn gọi là Eurogroup. Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves nhấn mạnh: "Tăng trưởng kinh tế không phải là trò chơi tổng bằng không. Các quốc gia trên khắp châu Âu, trong đó có Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh, đã phải vật lộn với tăng trưởng thấp, năng suất kém và mức sống trì trệ trong vài năm trở lại đây. Và vì vậy, khi chúng ta thiết lập lại mối quan hệ của mình, điều đó có nghĩa là với mục đích phát triển nền kinh tế của chúng ta và cải thiện mức sống cho những người lao động bình thường".

Tổng thống Zelensky bất ngờ đề xuất đưa quân nước ngoài tới Ukraine. Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 9/12 đưa ra ý tưởng về việc binh lính nước ngoài hiện diện tại Ukraine cho đến khi Kiev gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). “Một nhóm quân từ một quốc gia này hoặc quốc gia khác có thể được triển khai tại Ukraine, miễn họ không thuộc một phần NATO. Song để làm được điều này, chúng ta cần phải hiểu rõ khi nào Ukraine trở thành thành viên EU và NATO” - Reuters dẫn lời ông Volodymyr Zelensky hôm 9/12. Ukraine - quốc gia thúc giục NATO nhanh chóng gửi lời mời tham gia liên minh quân sự - liên tục nhấn mạnh Kiev cần được đảm bảo an ninh để ngăn chặn các hành động quân sự trong tương lai từ Nga sau khi xung đột hiện tại kết thúc.

Áo bỏ quyền phủ quyết việc Romania và Bulgaria gia nhập hoàn toàn Schengen. Ngày 9/12, Bộ Nội vụ Áo cho biết, nước này sẽ từ bỏ phản đối việc Romania và Bulgaria gia nhập hoàn toàn khu vực tự do đi lại Schengen - trở ngại cuối cùng mà hai quốc gia Đông Âu này phải đối mặt sau thời gian dài chờ đợi. Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Nội vụ Áo Karner cho biết, việc Áo từ bỏ quyền phủ quyết đối với việc Romania và Bulgaria gia nhập hoàn toàn khu vực Schengen sẽ mở đường cho các Bộ trưởng Nội vụ EU phê duyệt nội dung này trong cuộc họp dự kiến vào ngày 12/12 tới.

Mỹ tìm cách ngăn khủng bố trỗi dậy và quyết không để Syria bị chia cắt. Ngày 9/12, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố Washington quyết tâm ngăn chặn tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tái lập nơi trú ẩn an toàn ở Syria, cũng như nguy cơ quốc gia Trung Đông này bị chia cắt. Phát biểu trong một sự kiện tại Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Blinken nhận định “IS sẽ cố gắng lợi dụng giai đoạn hiện nay để tái lập năng lực của chúng, hòng tạo ra nơi trú ẩn an toàn," song “những cuộc tấn công chính xác” của quân đội Mỹ hồi cuối tuần qua đã minh chứng cho “quyết tâm không để kịch bản đó xảy ra."

Bạo lực băng đảng khiến gần 200 người thiệt mạng ở Haiti, Liên Hợp Quốc kêu gọi điều tra. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 9/12 đã lên án tình hình bạo lực băng đảng ở Haiti và kêu gọi điều tra việc hơn 180 người bị sát hại cuối tuần qua ở quốc gia thuộc vùng Caribe. Văn phòng Thủ tướng Haiti ngày 9/12 cho biết hơn 180 người đã thiệt mạng do bạo lực băng đảng cuối tuần qua ở thành phố Cite Soleil, một trong những khu vực nghèo nhất và bạo lực nhất ở Haiti. Phần lớn các nạn nhân là người cao tuổi. Văn phòng Thủ tướng Haiti tuyên bố sẽ huy động mọi lực lượng nhằm truy bắt và tiêu diệt những kẻ thực hiện vụ thảm sát trên.

Israel phá hủy các kho vũ khí hóa học của Syria. Theo Ngoại trưởng Israel Gideon Saar, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã không kích nhắm vào các địa điểm cất giữ vũ khí hóa học và cơ sở tên lửa tầm xa của Syria. Ngoại trưởng Saar nhấn mạnh hành động này là cần thiết nhằm ngăn chặn kho vũ khí nguy hiểm rơi vào tay các nhóm khủng bố và Hồi giáo cực đoan. “Mối quan tâm duy nhất của chúng tôi là sự an toàn của Israel và người dân", Ngoại trưởng Gideon Saar nói. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Israel không nêu rõ thời điểm các vụ tấn công và thời gian.

Phe đối lập Syria áp đặt giới nghiêm thủ đô. Sau khi giành quyền kiểm soát thủ đô Damascus, lực lượng đối lập Syria đã ban bố lệnh giới nghiêm tại thủ đô. Lực lượng này cũng đề xuất thời gian chuyển tiếp là 18 tháng trước khi tổ chức bầu cử. Theo thông báo, lệnh giới nghiêm sẽ được áp đặt từ 16 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau (theo giờ địa phương).

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol chính thức bị cấm xuất cảnh. Hãng tin Yonhap đưa tin, ngày 9/12, Tổng thống Yoon Suk Yeol đã bị cấm xuất cảnh trong thời gian chờ điều tra về các cáo buộc phản quốc và các tội danh khác liên quan đến việc áp đặt thiết quân luật hồi tuần trước. Trong khi đó, đảng Dân chủ đối lập chính (DP) đã đề xuất một dự luật cố vấn đặc biệt để điều tra xem liệu Tổng thống Yoon Suk Yeol có phạm tội phản quốc và các hành vi vi phạm khác hay không liên quan đến lệnh thiết quân luật của ông.

Nga triệt phá hoạt động của mạng lưới tổng đài lừa đảo quốc tế. Ngày 9/12, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết đã triệt phá hoạt động bất hợp pháp của mạng lưới tổng đài quốc tế. Theo FSB, các tổng đài này thuộc mạng lưới tội phạm quốc tế, tiến hành nhiều cuộc lừa đảo quy mô lớn nhằm vào công dân các nước Liên minh châu Âu, Anh, Canada, Brazil, Ấn Độ, Nhật Bản và các nước khác, dưới vỏ bọc giao dịch đầu tư. Có tới gần 100.000 người, sống ở hơn 50 nước là nạn nhân của hoạt động bất hợp pháp này. Hoạt động bất hợp pháp nói trên mang lại nguồn thu lên tới 1 triệu USD/ngày.