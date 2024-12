THẾ GIỚI 24H: Đại sứ quán Iran tại Syria bị các tay súng đột nhập

TPO - Truyền thông Iran cho biết, đại sứ quán nước này tại thủ đô Damascus, Syria, ngày 8/12 đã bị nhiều tay súng nổi dậy đột nhập.

“Đại sứ quán Iran ở Damascus, cùng một số cửa hàng nằm gần đó, đã bị đột nhập bởi nhiều nhóm vũ trang khác nhau thuộc lực lượng hiện kiểm soát Syria”, thông tin từ truyền hình nhà nước Iran cho biết. Đoạn video được trang tin Al Alarabyia chia sẻ sau đó cho thấy, những kẻ đột nhập đang lục tung đồ đạc và tài liệu bên trong tòa sứ quán, cũng như phá hỏng nhiều cửa sổ tại đó. Đại sứ quán Iran tại Syria không phải là cơ quan ngoại giao duy nhất bị các nhóm vũ trang đột nhập trong ngày 8/12. Theo lời Ngoại trưởng Italia Antonio Tajani, một số tay súng “đã tiến vào khu nhà của đại sứ nước này ở Syria, và lấy đi 3 chiếc ô tô”. Rất may, ngài đại sứ và các nhân viên an ninh đều an toàn. “Đại sứ Italia ở Syria, cùng với các nhân viên an ninh bên trong đại sứ quán, đã được đưa tới nơi an toàn hơn”, ông Tajani nói với Al Alarabyia.

Ông Biden bất ngờ công bố việc Mỹ không kích ở Syria. Tổng thống Biden ngày 8/12 cho biết lực lượng quân sự Mỹ đã thực hiện các cuộc không kích ở Syria để ngăn chặn Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng lộng hành trở lại sau sự sụp đổ của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad, New York Times đưa tin. Tổng thống Mỹ Joe Biden gọi sự sụp đổ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad là một "sự thực thi công lý cơ bản" nhưng cảnh báo về "thời điểm rủi ro và bất ổn".

Tổng thống đắc cử Donald Trump nêu điều kiện Mỹ rời Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nói ông "chắc chắn" sẽ cân nhắc việc Mỹ rời Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nếu các đồng minh châu Âu không “trả tiền các hóa đơn” bảo vệ an ninh cho Washington. Tổng thống đắc cử Mỹ cho rằng các nước thành viên châu Âu trong NATO đã lợi dụng Mỹ về thương mại. Ông Trump nói: “Họ không nhập khẩu ô tô của chúng ta, không nhập khẩu thực phẩm của chúng ta. Họ không nhập khẩu bất cứ thứ gì (của Mỹ). Thật đáng xấu hổ".

Bộ Ngoại giao Séc rút các nhà ngoại giao khỏi Syria. Ngày 8/12, Bộ trưởng Ngoại giao Séc Jan Lipavský cho biết, tất cả các nhà ngoại giao Séc đã tạm thời rút khỏi thủ đô Damascus của Syria. Ngoài ra, ba công dân Séc cũng đã được chuyển đến Li-băng do tình hình an ninh tại Syria tiếp tục bất ổn và khó lường với các cuộc đụng độ giữa các nhóm vũ trang diễn ra khắp cả nước.

Tiết lộ nội dung thẩm vấn cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc. Theo hãng tin Yonhap, rạng sáng 8/12, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Yong-hyun đã bị bắt giữ. Ngay trong ngày, cơ quan công tố đã tiến hành 2 phiên thẩm vấn để điều tra về cáo buộc phản quốc liên quan việc Tổng thống Yoon Suk-yeol ban bố thiết quân luật. Ông thừa nhận đã đề xuất với Tổng thống Yoon ban bố thiết quân luật và khẳng định rằng không có nội dung gì trong quá trình này là bất hợp pháp hoặc vi hiến. Các công tố viên đã tiến hành bắt giữ khi xét đến mức độ nghiêm trọng của các cáo buộc đưa ra và lo ngại khả năng cựu Bộ trưởng Quốc phòng này sẽ tiêu hủy bằng chứng.

Phe đối lập Syria đề xuất giai đoạn chuyển tiếp kéo dài 18 tháng. Syria cần giai đoạn chuyển tiếp kéo dài 18 tháng để tạo dựng một môi trường an toàn, trung dung và yên tĩnh cho các cuộc bầu cử tự do. Đây là khẳng định của ông Hadi Al-Bahra, người đứng đầu lực lượng đối lập Syria ở nước ngoài bên lề Diễn đàn Doha ngày 8/12.

Ukraine đốt giàn khoan ngoài khơi Crimea. Hải quân Ukraine thông báo họ đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) đường biển vào các giàn khoan khí đốt ngoài khơi bờ biển Crimea, khu vực bị Nga chiếm đóng từ năm 2015. Cuộc tấn công được cho là đã phá hủy các hệ thống giám sát mà lực lượng Nga đặt trên các giàn khai thác này.

UAV đồng loạt cất cánh đánh 5 vùng của Nga. Theo trang Uawire.org, ngày 8/12, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 46 thiết bị bay không người lái của Ukraine tại 5 vùng trước đó cùng ngày. Theo báo cáo, cụ thể có 17 UAV bị bắn rơi tại Belgorod, 12 tại Kursk, 6 tại Voronezh, 7 tại Rostov và 4 tại Astrakhan.

Xuất hiện hình ảnh Thủ tướng Syria bị phe đối lập áp giải. Mạng xã hội xuất hiện một video cho thấy Thủ tướng Syria Mohammad Ghazi Al-Jalali bị các tay súng áp giải tại Damascus ngày 8/12, được cho là để đến một khách sạn nhằm bàn giao quyền lực chính phủ. Theo kênh CNN, video ghi lại cảnh các tay súng bao quanh ông Jalali khi ông bước xuống cầu thang và lên một chiếc xe SUV màu đen cùng một người khác. Video trên xuất hiện trong bối cảnh ngày 8/12, các lực lượng đối lập ở Syria đã chiếm các kênh truyền hình nhà nước và kiểm soát thủ đô Damascus.

Tàu đánh cá bị lật úp sau va chạm ở Hàn Quốc, 8 người gặp nạn. Lúc 5h43 sáng ngày 9/12 (giờ địa phương), một tàu đánh cá 20 tấn có 8 thuyền viên và một tàu chở cát 400 tấn có 10 thuyền viên đã va chạm trên biển cách cảng Gampo thuộc thành phố Pohang, tỉnh Gyeongsang Bắc khoảng 6 km về phía Đông Nam.

Thêm quan chức cấp cao Hàn Quốc từ chức. Theo hãng tin Yonhap, ngày 8/12, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã chấp nhận đơn từ chức của Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Lee Sang Min. Đây là quan chức cấp cao tiếp theo từ chức trong bối cảnh hỗn loạn chính trị bùng phát sau tuyên bố thiết quân luật hồi tuần trước. Cùng ngày, đảng Dân chủ đối lập chính của Hàn Quốc đã thông báo sẽ tiếp tục thúc đẩy luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol vào ngày 14/12 tới.