THẾ GIỚI 24H: Lãnh đạo Pháp và Ukraine hội đàm kín với ông Trump

TPO - Theo người phát ngôn của Tổng thống Ukraine Sergiy Nykyforov, cuộc hội đàm ba bên kéo dài khoảng 35 phút và chỉ có 3 nhà lãnh đạo tham dự.

Ngày 7/12, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tổ chức hội đàm ba bên với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, trong đó thảo luận về những gì mà ông Trump gọi là một thế giới "hơi điên rồ." Phát biểu với báo giới trước khi bắt đầu hội đàm với Tổng thống Pháp, ông Trump chia sẻ: "Có vẻ như thế giới đang hơi điên rồ ngay lúc này và chúng ta sẽ nói về điều đó". Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiết lộ với báo giới rằng cuộc hội đàm “tốt đẹp, hiệu quả” và ba nhà lãnh đạo đã đồng ý tiếp tục hợp tác cùng nhau. Ông Zelensky cho biết: “Chúng tôi đã trò chuyện và chỉ nói về Ukraine, về người dân Ukraine cũng như cách hỗ trợ họ” và “đó là một cuộc họp rất tốt, mang tính xây dựng”. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, điều quan trọng nhất là hòa bình công bằng cùng các đảm bảo an ninh mạnh mẽ cho Ukraine và các đối tác của Ukraine “đang lắng nghe” và “đang tiếp thu” quan điểm của Kiev.

Lính Ukraine kiệt sức, rời bỏ vị trí giữa lúc chiến trường “nước sôi lửa bỏng”. Theo dữ liệu từ văn phòng tổng công tố, kể từ năm 2022, Ukraine đã mở gần 96.000 vụ án hình sự đối với những người lính đã từ bỏ vị trí chiến đấu. Con số này tăng gấp 6 lần trong 2 năm qua và hầu hết các vụ án được mở trong năm nay. Khi quân đội Ukraine đang vật lộn để ngăn chặn các bước tiến của Nga, tình trạng bất lợi về nhân lực đang trở nên ngày càng nghiêm trọng. Tuy nhiên, Kiev đang tìm cách tránh một đợt huy động lính nghĩa vụ có thể làm gián đoạn nền kinh tế và gây bất ổn trong nhân dân.

Syria bác bỏ thông tin Tổng thống Assad rời khỏi thủ đô. Văn phòng Tổng thống Syria ngày 7/12 đã bác bỏ thông tin cho rằng Tổng thống Bashar al-Assad đã rời khỏi Thủ đô Damascus trước cuộc tấn công của phe nổi dậy. Thông báo lên án "các tin đồn và thông tin sai sự thật" và cho biết thêm Tổng thống Assad "vẫn đang thực hiện các công việc và bổn phận quốc gia và hiến pháp ngay tại thủ đô."

Phiến quân Syria bắt đầu bao vây thủ đô Damascus. Ông Rami Abdel Rahman, người đứng đầu tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), cho biết quân đội Syria ngày 7/12 đã rút khỏi các vị trí ở vùng ngoại ô cách thủ đô Damascus khoảng 10 km, trong bối cảnh phiến quân tấn công các khu vực do chính phủ kiểm soát. Ông Rahman thông báo: “Lực lượng của chính quyền đã rút khỏi các thị trấn ở vùng ngoại ô, phía Tây Nam Damascus, nơi đã bị các chiến binh địa phương chiếm giữ.” Trong khi đó Bộ Quốc phòng Syria phủ nhận quân đội đã rút khỏi các vị trí ở gần thành phố này.

Nga và Belarus ký hiệp ước bảo đảm an ninh chung. Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã ký kết hiệp ước về đảm bảo an ninh tại thủ đô Minsk của Belarus. Tổng thống Nga Putin cho biết, Hiệp ước về đảm bảo an ninh xác định các nghĩa vụ liên minh tương hỗ về đảm bảo quốc phòng, bảo vệ chủ quyền, độc lập và trật tự hiến pháp của Nga và Belarus, bảo đảm sự toàn vẹn lãnh thổ và an ninh biên giới bên ngoài của Nhà nước Liên minh, với việc sử dụng tất cả các lực lượng và phương tiện sẵn có.

Nga sẽ triển khai tên lửa Oreshnik tại Belarus. Truyền thông nhà nước Nga ngày 7/12 dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin cho biết Moscow có thể sẽ triển khai hệ thống tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik tại Belarus vào nửa cuối năm sau.

Tổng thống Hàn Quốc vượt qua cuộc bỏ phiếu luận tội. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã an toàn vượt qua cuộc bỏ phiếu luận tội hôm 7/12 khi một số nhà lập pháp đảng cầm quyền tẩy chay Quốc hội. Một số nhà lập pháp thuộc đảng cầm quyền Quyền lực Nhân dân Hàn Quốc (PPP) ngày 7/12 đã rời khỏi phòng họp Quốc hội trước cuộc bỏ phiếu luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol về vụ việc ban bố rồi dỡ bỏ thiết quân luật khẩn cấp hôm 3/12.

Lãnh đạo đảng cầm quyền Hàn Quốc đệ đơn từ chức. Reuters/Yonhap đưa tin ông Choo Kyung-ho, lãnh đạo đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) cầm quyền ở Hàn Quốc, đã đệ đơn từ chức sau khi kiến nghị luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol bị bãi bỏ trong cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội vào cuối ngày 7/12. Đảng PPP của Tổng thống Yoon Suk Yeol tuyên bố sẽ tìm ra biện pháp “có trật tự và có trách nhiệm hơn” để giải quyết cuộc khủng hoảng thay vì luận tội ông. Trong khi đó, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo cam kết nỗ lực hết sức để ổn định tình hình.

Quân đội Hàn Quốc duy trì trạng thái sẵn sàng ứng phó khẩn cấp. Yonhap đưa tin Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Seon Ho ngày 7/12 đã chỉ thị các nhà lãnh đạo quân sự và chỉ huy cấp cao trên toàn quốc duy trì vững chắc trạng thái sẵn sàng ứng phó khẩn cấp, vào thời điểm Quốc hội bỏ phiếu thông qua kiến nghị luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol do vụ áp đặt thiết quân luật đầy bất ổn.