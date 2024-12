THẾ GIỚI 24H: Chính quyền quân sự Burkina Faso cách chức Thủ tướng

TPO - Chính quyền quân sự Burkina Faso cách chức Thủ tướng Apollinaire Joachim Kyelem de Tambela - người được bổ nhiệm làm Thủ tướng lâm thời vào tháng 9/2022.

Theo sắc lệnh do Văn phòng của nhà lãnh đạo quân đội Ibrahim Traore ban hành ngày 6/12, chính quyền quân sự ở Burkina Faso đã cách chức Thủ tướng Apollinaire Joachim Kyelem de Tambela và giải thể Chính phủ nước này.Sắc lệnh không nêu lý do cách chức ông Tambela. Tuy nhiên, các thành viên của Chính phủ bị giải thể sẽ tiếp tục giữ vai trò của mình cho đến khi một Nội các mới được thành lập. Ông Traore tuyên bố sẽ làm tốt hơn những người tiền nhiệm khi lên nắm quyền năm 2022, song kể từ đó, tình hình an ninh ở nước này đã xấu đi hơn nữa

Người Chad biểu tình đòi Pháp rút quân. Hàng trăm người đã biểu tình tại thủ đô N'Djamena của Cộng hoà Chad trong ngày 6/12 để yêu cầu quân đội Pháp rút khỏi nước này. Cuộc biểu tình diễn ra một tuần sau khi quốc gia Trung Phi này cho biết sẽ chấm dứt thỏa thuận quân sự với quốc gia thực dân cũ. Tại thủ đô N'Djamena, những người biểu tình hô vang "Chad của chúng tôi, Pháp ra đi" , một số người cầm biểu ngữ có dòng chữ "Chúng tôi không muốn thấy một người Pháp nào ở Chad" .

Nhiều nước khuyến cáo công dân rời Syria. Sau Trung Quốc, Liên bang Nga và Ấn Độ đã phát đi khuyến cáo đối với công dân của mình về tình hình Syria, nơi lực lượng nổi dậy liên tiếp giành chiến thắng trước quân đội của Tổng thống Bashar al-Assad. Ngày 6/12, Bộ Ngoại giao Ấn Độ (MEA) đã ra khuyến cáo đi lại, khuyên công dân Ấn Độ không nên đến Syria và khuyến nghị những người đang ở nước này nên rời đi ngay lập tức. Đại sứ quán Nga tại Syria cũng kêu gọi công dân của mình rời khỏi Syria bằng các chuyến bay thương mại.

Biểu tình đêm thứ 2 trước toà nhà Quốc hội Hàn Quốc. Đêm 6/12, người dân Hàn Quốc tiếp tục tập trung biểu tình bên ngoài toà nhà Quốc hội tại thủ đô Seoul để yêu cầu Tổng thống Yoon Suk-yeol từ chức vì nỗ lực bất thành của ông trong việc áp đặt thiết quân luật ngày 3/12. Trong khi đó, các nhà lập pháp đối lập đang lên kế hoạch bỏ phiếu luận tội ông với cáo buộc phản quốc còn cảnh sát tiến hành điều tra ông tội "nổi loạn". Liên đoàn Công đoàn Hàn Quốc (KCTU) lãnh đạo cuộc biểu tình, ước tính có khoảng 50.000 người tụ tập gần tòa nhà Quốc hội. Người biểu tình hô vang khẩu hiệu và phát biểu trên sân khấu, với biểu ngữ ghi "Bắt ngay!" và "Ông Yoon Suk-yeol hãy từ chức!". Ngày 7/12, các nhà lập pháp Hàn Quốc bỏ phiếu luận tội ông Yoon.

Jordan đóng cửa khẩu biên giới vào Syria. Ngày 6/12, Jordan đã đóng cửa khẩu biên giới thương mại và hành khách duy nhất vào Syria. Theo Bộ Nội vụ Jordan, người dân và xe tải Jordan từ biên giới Syria sẽ được phép quay trở lại qua cửa khẩu Jaber ở phía Jordan, trong khi không ai và phương tiện nào được phép qua biên giới Jordan vào Syria. Lý giải cho quyết định này, nhà chức trách Jordan cho biết, các nhóm vũ trang đã nổ súng vào cửa khẩu biên giới Nassib của Syria vào Jordan buộc nước này phải đưa ra quyết định trên. Ngay sau quyết định đóng cửa biên giới có hàng chục xe kéo và hành khách đã bị mắc kẹt gần khu vực này.

Tòa án Hiến pháp Romania hủy bỏ kết quả bầu cử Tổng thống. Tòa án Hiến pháp Romania đã gây chấn động chính trường nước này khi tuyên bố hôm 6/12 rằng toàn bộ quá trình bầu cử tổng thống sẽ bị hủy bỏ. Trong một thông báo chính thức, Tòa án Hiến pháp nêu rõ: “Quyết định hủy bỏ toàn bộ tiến trình bầu cử Tổng thống Romania được đưa ra nhằm đảm bảo tính chính xác và hợp pháp của tiến trình bầu cử”. Động thái này được coi là chưa từng có tiền lệ, đẩy đất nước vào một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng.

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố sẽ không tuân lệnh thiết quân luật. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã lên tiếng xin lỗi vì những lo ngại gây ra bởi tuyên bố thiết quân luật của Tổng thống Yoon Suk-yeol vào đầu tuần này và khẳng định các báo cáo trước đó về việc ban hành thêm lệnh thiết quân luật là không đúng sự thật. Phát biểu trong một buổi họp báo diễn ra vào ngày 6/12, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Kim Seon-ho tuyên bố rằng ông sẽ không tuân theo bất kỳ mệnh lệnh nào để thực hiện thêm một lệnh thiết quân luật khác.

Tỷ phú Elon Musk cảnh báo nguy cơ Mỹ 'không còn tiền để làm gì'. Tỷ phú Elon Musk, người được Tổng thống mới đắc cử Donald Trump chọn làm lãnh đạo một bộ mới của Mỹ, đã thẳng thắn cảnh báo về hậu quả nếu Mỹ không giải quyết được vấn đề nợ quốc gia gia tăng. Trong một thông điệp đăng tải trên mạng xã hội X hôm 6/12, ông Musk viết: "Nếu chúng ta không giải quyết được tình trạng tăng trưởng theo cấp số nhân của nợ quốc gia, sẽ không có tiền cho bất cứ thứ gì, bao gồm cả các dịch vụ thiết yếu”.