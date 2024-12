THẾ GIỚI 24H: Chính phủ Pháp bên bờ sụp đổ, Thủ tướng Barnier đối mặt với bỏ phiếu bất tín nhiệm

TPO - Chính phủ Pháp đang tiến tới sự sụp đổ sau khi các đảng cánh tả và cực hữu tuyên bố sẽ bỏ phiếu bất tín nhiệm Thủ tướng Michel Barnier.

Theo BBC và The Guardian, nguy cơ trên hiển hiện sau khi Thủ tướng Barnier quyết định sử dụng các quyền đặc biệt để thông qua ngân sách an sinh xã hội tại hạ viện. Dù Thủ tướng đã nhượng bộ vào phút chót song nó không đủ để nhận được sự ủng hộ của đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (RN). Lãnh đạo đảng RN, bà Marine Le Pen cho biết, RN sẽ đệ trình kiến nghị bất tín nhiệm của riêng mình và sẽ bỏ phiếu cho bất kỳ dự luật nào tương tự từ các đảng khác. Các đối thủ cực hữu và cánh tả của Thủ tướng Pháp Barnier có 24 giờ đồng hồ để đệ trình kiến nghị bất tín nhiệm và cuộc bỏ phiếu chống Thủ tướng có thể diễn ra sớm nhất vào ngày 5/12. Lần cuối cùng một Chính phủ Pháp buộc phải từ chức trong một cuộc bỏ phiếu như vậy là năm 1962.

Nga và Iran cam kết hỗ trợ vô điều kiện cho Chính phủ Syria. Tổng thống Nga và Iran ngày 2/12 cam kết hỗ trợ vô điều kiện cho người đồng cấp Syria Bashar al-Assad trong bối cảnh phe nổi dậy mở cuộc tấn công gây sốc ở phía tây bắc Syria. Hãng thông tấn Tass và báo Al Arabiya dẫn tuyên bố của Điện Kremlin viết, Tổng thống Putin đã điện đàm với người đồng cấp Iran Masoud Pezeshkian về cuộc khủng hoảng ở Syria. Trong cuộc nói chuyện, hai nhà lãnh đạo đã bày tỏ sự ủng hộ vô điều kiện với các hành động của chính phủ Syria nhằm khôi phục trật tự hiến pháp và chủ quyền lãnh thổ.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về Syria vào ngày 3/12, sau khi quân nổi dậy nước này tấn công chớp nhoáng và giành được nhiều vùng đất phía bắc từ tay quân chính phủ. Cuộc họp do Chính phủ Syria yêu cầu và được ba thành viên châu Phi của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (Mozambique, Sierra Leone và Algeria) cũng như Guyana ủng hộ.

Syria - Nga tấn công 5 sở chỉ huy, 7 kho vũ khí của phiến quân. "Trong 24 giờ qua, nhờ cuộc không kích, pháo và tên lửa của quân đội Syria phối hợp với lực lượng Nga tấn công nhiều vị trí của khủng bố và tuyến đường tiếp tế của chúng ở tỉnh Aleppo và Idlib, 5 sở chỉ huy và 7 nhà kho chứa đạn dược cùng máy bay không người lái đã bị phá hủy", Bộ Tư lệnh quân đội Syria cho biết hôm 2/12.

Trên 500 người tử vong do giao tranh bùng phát tại Syria. Ngày 2/12, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết số người tử vong trong những ngày giao tranh ở miền Bắc Syria, kể từ khi phiến quân phát động một cuộc tấn công lớn, đã tăng lên 514 người, trong đó có 92 dân thường. SOHR cho hay trong số những người thiệt mạng có 268 tay súng thuộc lực lượng phiến quân Hayat Tahrir al-Sham (HTS) và đồng minh, 154 binh sĩ quân đội và các tay súng thân Chính phủ Syria.

Nga cảnh báo hệ lụy nếu Mỹ buộc các nước sử dụng đồng USD. Ngày 2/12, Điện Kremlin cảnh báo bất kỳ sức ép nào của Mỹ nhằm buộc các quốc gia sử dụng đồng USD sẽ phản tác dụng. Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump ngụ ý sẽ đánh thuế các quốc gia thuộc nhóm các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển (BRICS) nếu nhóm này tạo ra đồng tiền riêng của mình.

Mỹ công bố gói viện trợ vũ khí trị giá 725 triệu USD cho Ukraine. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 2/12 đã công bố gói viện trợ vũ khí trị giá 725 triệu USD cho Ukraine. Gói viện trợ mới nhất của Mỹ dành cho Ukraine bao gồm tên lửa phòng không, máy bay không người lái, đạn pháo, mìn sát thương bộ binh, và vũ khí chống tăng. Số vũ khí này được lấy từ kho dự trữ của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Israel ra khuyến cáo mới với người dân Li-băng. Ngày 2/12, Lực lượng Phòng vệ Israel đã khuyến cáo người dân tại hơn 60 ngôi làng và thị trấn ở miền Nam Li-băng tránh trở về nhà "cho đến khi có thông báo mới". Thông báo này được đưa ra 6 ngày sau lệnh ngừng bắn giữa Israel và phong trào Hezbollah tại Li-băng. Những cảnh báo như vậy thường được đưa ra trước các hoạt động quân sự lớn của Israel nhằm vào các mục tiêu Hezbollah. Đây là lần thứ hai Israel đưa ra cảnh báo như vậy kể từ khi lệnh ngừng bắn giữa hai bên có hiệu lực vào ngày 27/11.

Pháp tuyên bố chuẩn bị tập trận với vũ khí hạt nhân. Pháp chuẩn bị tập trận có tên gọi Poker 2024 nhằm kiểm tra trình độ huấn luyện đối với các phi công và lực lượng mặt đất trong việc sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ nếu xảy ra tình huống đối phương sử dụng vũ khí hạt nhân. Theo đó, dự kiến từ ngày 17 đến 19/12, Pháp sẽ đóng cửa một phần đối với hàng không dân dụng để phục vụ cuộc tập trận đặc biệt này. Theo giới chuyên gia, động thái này nhằm khẳng định cam kết của Pháp đối với chiến lược răn đe hạt nhân.