THẾ GIỚI 24H: Quân đội rút khỏi tòa nhà Quốc hội Hàn Quốc

TPO - Theo Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won-sik, quân đội đã rút khỏi tòa nhà quốc hội sau khi nghị quyết về bãi bỏ thiết quân luật được thông qua.

Sau cuộc bỏ phiếu vào 1h sáng 4/12, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won-sik thông báo "toàn bộ binh sĩ đã rút khỏi tòa nhà".Truyền thông đưa tin trực thăng quân đội bắt đầu rời khỏi khu vực. Trong khi đó, nhân viên và trợ lý quốc hội vẫn chặn cửa vào phòng họp của cơ quan. Theo Yonhap, nghị quyết về bãi bỏ thiết quân luật được thông qua bởi 190/190 nghị sĩ có mặt. 18 nhà lập pháp ủng hộ ông Han Dong Hoon từ đảng PPP cầm quyền và 172 nghị sĩ đối lập đã bỏ phiếu.

Ukraine từ chối mọi hình thức bảo đảm an ninh ngoài việc gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Ngày 3/12, ngay trước thềm cuộc họp cấp bộ trưởng của NATO về vấn đề Ukraine, Bộ Ngoại giao Ukraine đã ra tuyên bố khẳng định nước này từ chối mọi định dạng bảo đảm an ninh nếu đó không phải là việc gia nhập NATO. Tuyên bố cho hay: "Sự bảo đảm an ninh thực tế duy nhất đối với Ukraine, và cũng là yếu tố kiềm chế Nga chống lại Ukraine và các quốc gia khác, chỉ có thể là gia nhập đầy đủ vào NATO."

Ấn Độ bắt giữ 7 người đột nhập vào Lãnh sự quán Bangladesh. Cảnh sát tại bang Tripura ở phía đông bắc Ấn Độ đã bắt giữ 7 người theo đạo Hindu, cáo buộc họ đột nhập vào Lãnh sự quán Bangladesh phá hoại tài sản, theo một cảnh sát cho biết hôm 3/12. Những người bị bắt là những người tham gia cuộc biểu tình tổ chức bởi Hindu Sangharsha Samiti, một nhóm tuyên bố bảo vệ quyền lợi của người Hindu, sau khi Bangladesh bắt giữ một nhà lãnh đạo tôn giáo Hindu, Chinmoy Krishna Das, vào tuần trước.

Tỷ phú Elon Musk thất bại trong cuộc chiến pháp lý lớn nhất lịch sử nước Mỹ. Ông chủ Tesla, Elon Musk đã thất bại trong nỗ lực khôi phục gói lương CEO năm 2018 khi thẩm phán tiểu bang Delaware giữ nguyên phán quyết trước đó. Gói lương trị giá khoảng 56 tỷ đô la (Mỹ) này là vụ kiện bồi thường lớn nhất lịch sử Mỹ của một CEO công ty đại chúng. Tesla cho biết sẽ kháng cáo phán quyết vừa được đưa ra vào ngày 2/12. Trong khi đó, tỷ phú của SpaceX đăng đàn trên mạng X, mô tả phán quyết trên là "bất công".

Trung Quốc cấm xuất khẩu một số nguyên liệu sản xuất chip sang Mỹ. Ngày 3/12, Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố nước này cấm xuất khẩu một số nguyên liệu quan trọng trong sản xuất chip sang Mỹ để đáp trả lệnh hạn chế trước đó từ phía Mỹ. Thông báo này được đưa ra sau khi Chính quyền Tổng thống Biden áp đặt lệnh hạn chế mới đối với việc bán chip bộ nhớ băng thông cao (HBM) do các công ty Mỹ và nước ngoài sản xuất cho Trung Quốc. Đây được đánh giá việc động thái mới nhất trong việc tăng cường kiềm chế tham vọng công nghệ của Bắc Kinh.

Mỹ dự định cung cấp viện trợ năng lượng trị giá 825 triệu USD cho Ukraine. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 3/12 đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha ở Brussels, Bỉ. Tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tái khẳng định Mỹ sẵn sàng tăng cường huấn luyện cho các lực lượng Ukraine và nâng cao năng lực phòng thủ của nước này trước các cuộc tấn công trên không của Nga. Ngoại trưởng Mỹ và Ukraine cũng ký một biên bản ghi nhớ thể hiện ý định của Mỹ cung cấp viện trợ năng lượng trị giá 825 triệu USD cho Ukraine. Hai bên cũng thảo luận con đường tiến tới hội nhập khu vực châu Âu - Đại Tây Dương bao gồm gia nhập NATO của Ukraine cũng như mối đe dọa trực tiếp từ Nga đối với an ninh của các đồng minh.

Bệnh lạ cướp đi sinh mạng của 143 người ở CHDC Congo. Ngày 2/12, giới chức CHDC Congo cho biết một căn bệnh chưa rõ nguyên nhân đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 143 người ở tỉnh Kwango, Tây Nam nước này. Theo Phó Thống đốc tỉnh Kwango, Remy Saki và người đứng đầu cơ quan y tế tỉnh Apollinaire Yumba, người bệnh có triệu chứng giống cúm, bao gồm sốt cao và đau đầu dữ dội.

Phần Lan điều tra sự cố đứt cáp Internet mới. Ngày 3/12, nhà chức trách Phần Lan thông báo đang điều tra nguyên nhân gây hư hại một đường cáp quang giữa nước này và Thụy Điển một ngày trước đó. GlobalConnect - một trong nhà cung cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và truyền thông dữ liệu hàng đầu ở Phần Lan - xác nhận một tuyến cáp Internet trên đất liền kết nối hai quốc gia đã bị cắt đứt ở hai vị trí, gây sự cố mất điện trên diện rộng.