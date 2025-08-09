The Aspira chính thức ra quân với gần 1000 'Đại sứ năng lượng' đồng hành lan tỏa biểu tượng sống năng lượng

Ngày 07/08/2025, tại White Palace Phạm Văn Đồng, The Aspira đã tổ chức lễ kick-off với chủ đề “Sạc năng lượng – Chạm thành công”, chính thức khởi động chiến dịch bán hàng. Sự kiện thu hút gần 1.000 chuyên viên kinh doanh đến từ các đơn vị phân phối chiến lược, tạo nên bầu không khí sôi động và giàu năng lượng.

Sự kiện kick off The Aspira

Chương trình được thiết kế với nhiều hoạt động tương tác, từ trải nghiệm công nghệ quét AR, khu vực photo booth, bốc thăm trúng thưởng đến các phần thưởng nóng ngay tại chỗ, nhằm khích lệ tinh thần và tăng tính gắn kết của đội ngũ bán hàng.

Với lợi thế vị trí trung tâm lõi Đông Bắc TP.HCM, pháp lý minh bạch, tiến độ thi công bảo đảm, hệ tiện ích đa tầng và giải pháp tài chính linh hoạt, The Aspira được kỳ vọng trở thành dự án tâm điểm trong mùa cao điểm giao dịch nửa cuối năm.

Làn sóng người trẻ an cư định hình phong cách sống mới

Sau sáp nhập hành chính, Dĩ An (cũ) bước vào giai đoạn bứt phá hạ tầng, kinh tế và đô thị hóa, tạo động lực cho thị trường bất động sản toàn khu vực. Trong bối cảnh đó, The Aspira định hình phong cách sống năng lượng, nổi lên như biểu tượng của chuẩn sống hiện đại, trẻ trung và giàu kết nối của siêu đô thị trong thời kỳ trẻ hóa an cư.

Khảo sát của PropertyGuru (tập đoàn công nghệ bất động sản hàng đầu khu vực Đông Nam Á), cho thấy thị trường nhà ở Việt Nam đang bước vào giai đoạn trẻ hóa mạnh mẽ. Năm 2023, nhóm khách hàng từ 22 đến dưới 39 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất về nhu cầu mua bất động sản. Đáng chú ý, ở nhóm 22 – 34 tuổi, tỷ lệ này đã tăng từ 39% năm 2021 lên hơn 42% trong năm 2023. Đây là tín hiệu tích cực từ thị trường, đồng thời cũng tạo ra thách thức cho chủ đầu tư trong việc giải quyết bài toán cân bằng mức tài chính hợp lý và kiến tạo không gian sống hiện đại, truyền cảm hứng và bật tung năng lượng cho thế hệ cư dân trẻ.

Nhu cầu sở hữu nhà của người trẻ ngày càng cao và sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới

Mang theo tuyên ngôn sống năng lượng, The Aspira ra đời đáp ứng nhu cầu an cư thế hệ mới: năng động, kết nối và hướng đến lối sống trọn vẹn thân – tâm – trí. Đây chính là điểm nhấn đầu tiên, khác biệt và đậm dấu ấn chiến lược của đơn vị phát triển dự án Sai Gon High Rise trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt.

The Apsira – Biểu tượng sống năng lượng tại “vùng lõi siêu đô thị tỷ đô”

Tọa lạc trên đường Nguyễn Thị Minh Khai/2, phường Tân Đông Hiệp – một trong những thị trường sôi động tại tâm mạch Đông Bắc TP.HCM, nơi đang chuyển mình mạnh mẽ và trở thành “vùng lõi” chiến lược trong bản đồ siêu đô thị tỷ đô.

Sau quyết định sáp nhập hành chính, khu vực này được kỳ vọng sẽ tạo ra một cực tăng trưởng mới giữa lòng siêu đô thị tỷ đô sở hữu quy mô dân số lên đến 14 triệu người, đóng góp gần 27% GDP cả nước. Sự chuyển mình của Dĩ An (cũ) không chỉ là địa giới, mà là sự tái định hình toàn diện về hạ tầng, kinh tế và tốc độ đô thị hóa là những điều kiện lý tưởng cho một biểu tượng sống mới hình thành và bứt phá.

Nằm liền kề trạm Metro số 1 (S12), giao thoa các tuyến huyết mạch như QL1K, DT743, Mỹ Phước - Tân Vạn, The Aspira không chỉ hưởng lợi về khả năng kết nối mà còn tiên phong dẫn đầu xu hướng TOD (Transit-Oriented Development) – xu hướng tất yếu của đô thị tương lai.

Thừa hưởng lợi thế về vị trí, lại được đầu tư mạnh tay cho hệ tiện ích, The Aspira hội tụ quần thể tiện ích đẳng cấp, thiết kế khác biệt, tiên phong kiến tạo nên hệ sinh thái sống năng lượng toàn diện trải dài từ tầng trệt lên tới tầng thượng, sôi động cả ngày lẫn đêm.

Hệ tiện ích trải dài từ tầng trệt tới tầng thượng mang đến hành trình tái tạo năng lượng cho cư dân The Aspira

Cùng với đó, dự án tích hợp đồng bộ công nghệ Smart Home – Smart Building, ứng dụng công nghệ thông minh trong mọi trải nghiệm sống từ căn hộ đến toàn khu, tạo nên một hệ sinh thái sống tiện nghi, kết nối chặt chẽ, đáp ứng đúng kỳ vọng của thế hệ cư dân mới.

Chính sự cộng hưởng toàn diện từ tiện ích, từ vị trí trung tâm, lực đẩy hạ tầng và tốc độ phát triển đang định vị The Aspira trở thành biểu tượng tiên phong cho phong cách sống hiện đại, bền vững, năng động tại vùng lõi siêu đô thị tỷ đô. Đồng thời, đây cũng là nền tảng đảm bảo thanh khoản cao và tiềm năng tăng giá vững chắc cho các nhà đầu tư đón đầu giai đoạn vàng của thị trường.