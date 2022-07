Tháo gỡ vướng mắc về đất quốc phòng để xây Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

TPO - Chính phủ họp phiên chuyên đề xây dựng pháp luật để cho ý kiến về một số dự án luật và dự thảo Nghị quyết tháo gỡ vướng mắc trong việc bàn giao đất quốc phòng để xây dựng Nhà ga T3, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Ngày 26/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7/2022.

Theo chương trình phiên họp, Chính phủ thảo luận, cho ý kiến về: Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuẩn bị; dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) do Bộ Công Thương chuẩn bị; đề nghị xây dựng Luật Dân số do Bộ Y tế chuẩn bị; dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc tháo gỡ vướng mắc trong việc bàn giao đất quốc phòng để xây dựng Nhà ga T3, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và các tuyến đường giao thông kết nối do Bộ Quốc phòng chuẩn bị; dự án Luật Phòng thủ dân sự do Bộ Quốc phòng chuẩn bị…

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, hoàn thiện thể chế là một trong ba đột phá chiến lược được xác định từ Đại hội XI của Đảng. Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo triển khai quyết liệt, thiết thực, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng, hoàn thiện thể chế; nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp lý, tháo gỡ các vướng mắc, điểm nghẽn, khoảng trống pháp lý, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.

Thủ tướng lấy ví dụ, dự án hồ chứa nước Bản Mồng tại Nghệ An được bố trí 3.700 tỷ đồng nhưng đã kéo dài 13 năm; việc bàn giao đất quốc phòng để xây dựng Nhà ga T3, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất… đang gặp phải một số vướng mắc, khoảng trống pháp lý, cần kịp thời tháo gỡ.

Liên quan đến dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc tháo gỡ vướng mắc trong việc bàn giao đất quốc phòng để xây dựng Nhà ga T3, trước đó, Thường trực Chính phủ cũng đã có cuộc họp về vấn đề trên.

Theo đó, Thường trực Chính phủ đồng ý chủ trương, giao Bộ Quốc phòng cập nhật, không đưa 27,94 ha đất quốc phòng vào Quy hoạch sử dụng đất quốc phòng thời kỳ 2021-2030 để thực hiện Dự án Nhà ga hành khách T3 và dự án xây dựng đường giao thông kết nối với Nhà ga hành khách T3, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Bộ Quốc phòng bàn giao các khu đất nêu trên cho UBND TP.HCM ngay sau khi Chính phủ có Nghị quyết về tháo gỡ vướng mắc trong việc bàn giao đất quốc phòng để thực hiện Dự án Nhà ga hành khách T3 và dự án xây dựng đường giao thông kết nối với Nhà ga hành khách T3, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Về 12 ụ bê tông xi măng trong phạm vi dải lăn của đường lăn W11A thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Thường trực Chính phủ giao Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty cảng Hàng không Việt Nam (ACV) và các cơ quan liên quan chủ động thống nhất phương án giải quyết theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật, đảm bảo tiến độ phá dỡ, bàn giao mặt bằng.