Thanh tra Chính phủ ra 'tối hậu thư' yêu cầu An Giang thu hồi giấy phép khai thác cát

TPO - Thanh tra Chính phủ yêu cầu trong vòng 30 ngày, tỉnh An Giang phải hoàn thành việc thu hồi và điều chỉnh các giấy phép khai thác cát; nếu sau thời hạn này mà việc thu hồi và điều chỉnh chưa được thực hiện, sẽ chuyển thông tin tới Cơ quan Cảnh sát điều tra của Bộ Công an để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trúng đấu giá mỏ cát gần 3 nghìn tỷ nhưng doanh nghiệp “chạy làng”

Kết luận của thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng cơ bản, cũng như công tác cấp giấy phép khai thác cát trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2015-2020 đã được Thanh tra Chính phủ công khai vào ngày 20/7.

Theo kết luận, Thanh tra Chính phủ yêu cầu tỉnh An Giang thu hồi các giấy phép khai thác cát mới được cấp sau ngày 1/7/2011, và các giấy phép được cấp trước ngày này nhưng đã được gia hạn còn hiệu lực hoạt động (ngoại trừ các giấy phép được cấp thông qua đấu giá) mà không phục vụ cho các công trình theo Điều 22 Nghị định 158/2016 của Chính phủ.

Theo quy định, trong vòng 30 ngày kể từ khi công bố kết luận thanh tra, nếu việc thu hồi và điều chỉnh các giấy phép khai thác cát chưa được hoàn thành như đã quy định, Thanh tra Chính phủ sẽ thông báo và chuyển thông tin cho Cơ quan Cảnh sát điều tra của Bộ Công an để tiến hành xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra những vi phạm và hạn chế trong việc quản lý và sử dụng đất đai, cấp giấy phép khai thác cát tại An Giang trong giai đoạn từ 1/7/2011 đến 31/12/2020. Các vi phạm bao gồm việc không thực hiện đầy đủ thủ tục lựa chọn tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản, việc gia hạn các giấy phép khai thác cát không đúng quy định Luật Khoáng sản, cũng như việc không thu tiền cấp quyền khai thác cát theo quy định của Chính phủ.

Trách nhiệm trong việc giám sát và quản lý việc khai thác cát cũng được chỉ ra, và thanh tra đề nghị tỉnh An Giang thực hiện kiểm kê và giám sát chặt chẽ trữ lượng cát và khối lượng cát khai thác thực tế của các tổ chức và cá nhân được cấp phép. Đồng thời, phải xác định và thu bổ sung tiền cấp quyền khai thác cát, cũng như các khoản thuế, phí đối với các tổ chức, cá nhân liên quan theo đúng quy định.

Ngoài ra, kết luận thanh tra còn đề cập tới việc đấu giá mỏ cát tại An Giang cuối tháng 3/2021. Công ty T-S.Home đã gây sốc dư luận khi trúng đấu giá với số tiền gần 2.812 tỷ đồng, nhưng sau đó, họ đã gửi công văn đến tỉnh An Giang ngưng thực hiện thủ tục khai thác mỏ cát, và sau đó có thỏa thuận hủy bỏ kết quả đấu giá mỏ cát này. Thanh tra Chính phủ đánh giá việc này là vi phạm và đề nghị tỉnh An Giang xem xét lại quyết định của đấu giá và xử lý đối tượng liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang giai đoạn 2011-2020 có trách nhiệm

Theo Thanh tra Chính phủ, những sai phạm nêu trên, trách nhiệm thuộc về Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang trong giai đoạn 2011-2020. Ngoài ra, các tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc cấp giấy phép, giám sát, và khai thác cát cũng chịu trách nhiệm theo quy định.

Thanh tra Chính phủ đề nghị tỉnh An Giang phải tiến hành kiểm kê và giám sát chặt chẽ trữ lượng cát và khối lượng cát khai thác thực tế của các tổ chức và cá nhân được cấp phép. Đồng thời, phải xác định và thu bổ sung tiền cấp quyền khai thác cát, cũng như các khoản thuế, phí đối với Công ty TNHH xây dựng, thương mại, dịch vụ Hải Toàn với số lượng cát chưa kê khai nộp thuế, phí đúng quy định.

