Thành phố New York đang lún dần mỗi năm

TPO - Tin tức khoa học đột phá tuần qua là 1.084.954 tòa nhà của Thành phố New York, đang bị lún theo đúng nghĩa đen với tốc độ khoảng 2,1 mm mỗi năm do nhiều nguyên nhân khác nhau.

Các nhà nghiên cứu cho biết, sức nặng tổng hợp của các tòa nhà ở thành phố New York có thể khiến đô thị này bị lún xuống. Tuy nhiên, có thể có những lý do khác khiến thành phố đang chìm xuống - bao gồm cả cách trái đất tiếp tục dịch chuyển sau khi kết thúc kỷ băng hà cuối cùng cách đây hơn 10.000 năm, các nhà khoa học cho biết thêm.

Hiểu cách thức và lý do tại sao các khu vực như thành phố New York có thể bị chìm giúp các nhà nghiên cứu ước tính rủi ro lũ lụt mà các khu vực này có thể gặp phải trong tương lai do biến đổi khí hậu . Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng, mực nước biển dọc theo Bờ biển Đại Tây Dương của Bắc Mỹ dự kiến ​​sẽ tăng nhanh hơn từ ba đến bốn lần so với mức trung bình toàn cầu.

Tom Parsons, tác giả chính của nghiên cứu, nhà địa vật lý tại Cơ quan Khảo sát Địa chất của Mỹ cho biết: “Mực nước biển dâng cuối cùng sẽ đặt ra những thách thức về ngập lụt ở New York và toàn cầu “.

Trong những phần lạnh nhất của kỷ băng hà cuối cùng, những tảng băng khổng lồ bao phủ phần lớn hành tinh. Điều này làm cho mặt đất ngay bên dưới các tảng băng chìm xuống, do đó làm cho các cạnh của các vùng đất nghiêng lên. Sau khi những tảng băng này tan chảy, những khu vực từng bị đẩy lên hiện đang chìm xuống, mà nghiên cứu trước đây cho thấy có thể dẫn đến sụt lún từ 48 đến 150 cm dọc theo Bờ biển phía Đông vào năm 2100.

Ngoài nguyên nhân sụt lún tự nhiên này, Parsons và các đồng nghiệp của ông muốn khám phá những tác động tiềm ẩn của các nguyên nhân nhân tạo, chẳng hạn như các tòa nhà.

Parsons cho biết, tất cả các tòa nhà sẽ chìm xuống đất hoặc "lắng đọng" một chút sau khi chúng được xây dựng, ngay cả những tòa nhà được xây dựng trên đá cứng.

Dữ liệu vệ tinh cho thấy tỷ lệ sụt lún trung bình khoảng 1 đến 2 mm mỗi năm trên toàn thành phố. Điều này phù hợp với sự sụt lún mà các mô hình máy tính đề xuất có thể xảy ra do sự dịch chuyển tự nhiên của trái đất sau kỷ băng hà cuối cùng.

Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng nhận thấy một số khu vực của thành phố có tốc độ sụt lún nhanh hơn nhiều. Họ lưu ý rằng, điều này có thể là do trọng lượng của các tòa nhà, mặc dù họ cảnh báo rằng có thể có những nguyên nhân khác.

Hà Thu