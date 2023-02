Thành phố Kon Tum được công nhận Đô thị loại II

TPO - Tại lễ kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã trao Quyết định của Thủ tướng công nhận Thành phố Kon Tum là Đô thị loại II, trực thuộc tỉnh.

Để Kon Tum sớm thành trung tâm giao thương của tam giác phát triển

Tối qua 9/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự Lễ Kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (9/2/1913-9/2/2023); công bố Quyết định của Thủ tướng công nhận thành phố Kon Tum là đô thị loại II.

Tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực và những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum đã đạt được.

Cùng với phát triển kinh tế, bản sắc các dân tộc địa phương được gìn giữ, phát huy; chất lượng giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khoẻ tiến bộ vượt bậc. Tỉ lệ hộ nghèo của tỉnh cũng giảm hàng năm. Quốc phòng an ninh, khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh được tăng cường, giữ vững.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm phát triển vùng Tây Nguyên nói chung, tỉnh Kon Tum nói riêng. Vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là nghị quyết có tính chiến lược, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của toàn Đảng, cả nước đối với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

Kon Tum cần đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển hợp lý cả chiều rộng và chiều sâu, để phát triển bền vững cần bảo vệ môi trường, huy động tối đa các nguồn lực. Địa phương cũng cần tập trung phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ có tiềm năng, lợi thế, nhất là du lịch xanh, công nghiệp chế biến nông sản. Đặc biệt, đánh thức tiềm năng giá trị của cây sâm Ngọc Linh, xây dựng thành vùng trồng, chế biến dược liệu tập trung của Quốc gia.

Để Kon Tum tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên và đồng bào các dân tộc trong tỉnh cần nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí, tiềm năng, lợi thế, cùng những khó khăn, thách thức của tỉnh Kon Tum.

Kon Tum cần coi trọng, quản lý tốt tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đó vừa là mục tiêu, nội dung cơ bản để phát triển bền vững trên cơ sở ứng xử hài hoà với thiên nhiên, lấy bảo vệ sức khoẻ và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân làm mục tiêu hàng đầu.

Bởi, theo Thường trực Ban Bí thư, bảo vệ môi trường là đầu tư cho phát triển bền vững trong tương lai, để con cháu mai sau có cuộc sống tốt đẹp hơn. Vì vậy, không phát triển kinh tế bằng mọi giá, kiên quyết, loại bỏ dự án, hoạt động gây ô nhiễm môi trường.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền và nhân dân quan tâm, hành động mạnh mẽ hơn nữa trong trồng và bảo vệ rừng, kiên quyết ngăn chặn, xử nghiêm hành vi phá rừng, bảo vệ giữ gìn thật tốt "chiếc áo màu xanh" cho đại ngàn Tây Nguyên.

Song hành với đó là chăm lo, bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, di sản văn hóa các dân tộc, gắn với phát triển du lịch; tập trung tuyên truyền, vận động đồng bào xóa bỏ các phong tục lạc hậu, không phù hợp. Công tác phát triển giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của địa phương cũng cần được chú trọng đầu tư, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn.

Với vị trí xung yếu về quốc phòng, an ninh, Kon Tum phải quan tâm củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, nông thôn, tôn giáo, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; xây dựng tuyến biên giới hữu nghị, hợp tác, ổn định và phát triển, phấn đấu để Kon Tum sớm thành trung tâm giao thương, kết nối, hội tụ và lan tỏa của Tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực

Tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum Dương Văn Trang đã ôn lại lịch sử, truyền thống cách mạng hào hùng của tỉnh Kon Tum trong 110 năm xây dựng và phát triển.

Bí thư Tỉnh uỷ Kon Tum nhấn mạnh, Kon Tum theo tiếng Ba Na có nghĩa là Làng Hồ, mảnh đất ở phía Bắc Tây Nguyên từ xa xưa đã có con người cư trú. Trong đó, phải kể đến sự hiện diện từ rất sớm của các dân tộc tại chỗ như Ba Na, Xê Đăng, Gia Rai, Giẻ - Triêng, B’râu, Rơ Mâm.

Với vị thế là một địa bàn có vị trí chiến lược hết sức quan trọng ở Bắc Tây Nguyên, ngay sau khi đô hộ Việt Nam, thực dân Pháp đã thiết lập bộ máy thống trị tại Kon Tum. Tuy nhiên, quân và dân tỉnh Kon Tum dưới sự lãnh đạo của Đảng đã anh dũng cùng quân dân cả nước lập nên những chiến công hiển hách, góp phần vào Đại thắng Mùa Xuân năm 1975 thống nhất đất nước.

Hiện, tỉnh Kon Tum có 10 đơn vị hành chính cấp huyện với dân số gần 590.000 người. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh luôn ở mức khá; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 11%; Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên.

Tại lễ kỷ niệm, tỉnh Kon Tum cũng đã công bố và đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Thành phố Kon Tum là Đô thị loại II trực thuộc tỉnh. Ngay sau phần lễ diễn ra chương trình nghệ thuật có chủ đề "Đi về phía Mặt trời" và trình diễn pháo hoa chào mừng tỉnh Kon Tum 110 năm xây dựng và phát triển.