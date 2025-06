Thanh Hoá: Xoá bỏ hoàn toàn thôn, bản trắng về tín dụng ưu đãi

TPO - Hiện nay, tất cả các thôn, bản, khu phố trong tỉnh Thanh Hóa đều được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng chính sách, xóa bỏ hoàn toàn thôn, bản trắng về tín dụng ưu đãi.

Theo đó, đến nay, 100% thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đều được phủ sóng tín dụng ưu đãi, giúp hộ nghèo có điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay chính sách để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống.

Cụ thể như, năm 2024, tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 14.588 tỷ đồng, tăng 3.798 tỷ đồng so với năm 2021, với hơn 252 nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đang vay vốn. Chương trình cho vay hộ nghèo: dư nợ đạt 1.635 tỷ đồng, tăng 683 tỷ đồng so với năm 2021; chương trình cho vay hộ cận nghèo: dư nợ đạt 3.150 tỷ đồng, chiếm 22% tổng dư nợ, tăng 273 tỷ đồng so với năm 2021, với gần 48 nghìn khách hàng dư nợ; chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo: dư nợ đạt 2.847 tỷ đồng, chiếm 20% tổng dư nợ, tăng 633 tỷ đồng so với dư nợ chương trình hộ mới thoát nghèo năm 2021, với gần 42 nghìn khách hàng đang dư nợ...

Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 phù hợp với các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của các địa phương, các hoạt động thuộc chương trình đã và đang triển khai thực hiện cơ bản đạt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, như: Hệ thống văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của tỉnh cơ bản đầy đủ; các khó khăn, vướng mắc cơ bản được giải đáp; Cơ chế quản lý, điều hành được đảm bảo thống nhất từ tỉnh đến cơ sở; Các dự án sử dụng vốn đầu tư công đã được phê duyệt và giải ngân đảm bảo tiến độ; Một số dự án, tiểu dự án sử dụng vốn sự nghiệp đã được triển khai thực hiện hỗ trợ đến người nghèo, cận nghèo, người mới thoát nghèo; Cấp ủy, chính quyền các địa phương đã lồng ghép các hoạt động của Chương trình vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...

Một trong những địa phương triển khai hiệu quả tín dụng chính sách là Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quảng Xương (NHCSXH), góp phần giảm nghèo, nâng cao đời sống người dân. Tính đến những tháng đầu năm 2025, dư nợ tại NHCSXH huyện Quảng Xương là 675.844 triệu đồng, số hộ được vay vốn là 13.214 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác để phát triển sản xuất, chăn nuôi, cải thiện đời sống, nâng cao điều kiện sinh hoạt. Phương thức cho vay là ủy thác qua các tổ chức chính trị, xã hội, ủy nhiệm với các tổ tiết kiệm và vay vốn...

Việc phủ sóng tín dụng chính sách toàn diện khẳng định tính lan tỏa và hiệu quả của chính sách hỗ trợ giảm nghèo tại Thanh Hóa. Đến nay, các chương trình cho vay trọng điểm từ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo đều tăng trưởng dư nợ đáng kể so với năm 2021. Đồng thời tỷ lệ thu nợ cao, cho thấy khả năng sử dụng vốn hiệu quả và ý thức trả nợ tốt của người dân. Chính sách tín dụng đang được triển khai có tác động tích cực đến an sinh xã hội và giảm nghèo đa chiều.