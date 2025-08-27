Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Thanh Hóa: Vỡ bờ bao kênh trong đêm, sơ tán người dân trong khu vực ảnh hưởng

Hoàng Lam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong đêm, khoảng 40-50m bờ bao kênh tiêu T2 tại thôn Đô Mỹ, xã Tống Sơn (Thanh Hóa) bị vỡ, nước chảy xiết vào nội đồng, đe dọa ngập nhiều hộ dân.

Tối 26/8, ông Nguyễn Văn Thịnh, Chủ tịch UBND xã Tống Sơn (Thanh Hóa) xác nhận, vừa xảy ra sự cố vỡ bờ bao của kênh T2, nước chảy mạnh vào đồng ruộng và nguy cơ gây ngập cho khu dân cư sinh sống phía trong.

657823339599943673.jpg

Vị trí bờ bao kênh bị vỡ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 40-50m bờ bao kênh tiêu T2 tại thôn Đô Mỹ, xã Tống Sơn bị vỡ, nước chảy xối mạnh ra cánh đồng. Vị trí vỡ cách xa khu dân cư, song sự cố vẫn khiến người dân lo lắng.

558f4cee35abbef5e7ba.jpg

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường trong đêm để chỉ đạo, xử lý sự cố

Ông Nguyễn Văn Thịnh, Chủ tịch UBND xã Tống Sơn cho biết thêm, đây là kênh tiêu nội đồng; địa phương đã lên phương án sơ tán dân trong khu vực ảnh hưởng và thông báo để người dân chủ động ứng phó. Đồng thời, xã phối hợp cùng lực lượng chức năng huy động máy móc, nhân lực khắc phục đoạn bờ bao bị vỡ.

7ecef6762d33a66dff22.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn có mặt tại hiện trường chỉ đạo, xử lý sự cố

Ngay sau khi xảy ra sự việc, tối 26/8, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cùng lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo, xử lý sự cố, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Ông Cao Văn Cường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa cho biết, kênh T2 là kênh tiêu nước nội đồng chảy ra sông Hoạt. Những ngày qua, mưa lớn kết hợp hoàn lưu sau bão khiến mực nước sông Hoạt dâng cao. Để đảm bảo an toàn, tránh nước từ sông Hoạt chảy ngược vào kênh, địa phương đã phải đóng cống thoát nước. Khi nước từ khu vực núi dồn xuống quá nhiều đã khiến bờ kênh bị vỡ. Nước từ kênh tràn ra sẽ ảnh hưởng đến khoảng 700ha đồng ruộng, trong đó có 200ha lúa vụ mùa và 500ha lúa chét (lúa tái sinh). Mực nước trên diện tích này có thể dâng khoảng 80cm. Để không ảnh hưởng đến khu dân cư, địa phương đang vận hành trạm bơm với công suất 21.000m³/s để xả nước ra sông Hoạt. Khi mực nước cân bằng, các lực lượng sẽ tiến hành đắp lại đoạn kênh bị vỡ.

Hoàng Lam
#Vỡ kênh #Tống Sơn #Thanh Hóa #trong đêm #ngập nhiều hộ dân #di dời #tài sản #người #xử lý

Xem thêm

Cùng chuyên mục