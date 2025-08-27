Thanh Hóa: Vỡ bờ bao kênh trong đêm, sơ tán người dân trong khu vực ảnh hưởng

TPO - Trong đêm, khoảng 40-50m bờ bao kênh tiêu T2 tại thôn Đô Mỹ, xã Tống Sơn (Thanh Hóa) bị vỡ, nước chảy xiết vào nội đồng, đe dọa ngập nhiều hộ dân.

Tối 26/8, ông Nguyễn Văn Thịnh, Chủ tịch UBND xã Tống Sơn (Thanh Hóa) xác nhận, vừa xảy ra sự cố vỡ bờ bao của kênh T2, nước chảy mạnh vào đồng ruộng và nguy cơ gây ngập cho khu dân cư sinh sống phía trong.

Vị trí bờ bao kênh bị vỡ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 40-50m bờ bao kênh tiêu T2 tại thôn Đô Mỹ, xã Tống Sơn bị vỡ, nước chảy xối mạnh ra cánh đồng. Vị trí vỡ cách xa khu dân cư, song sự cố vẫn khiến người dân lo lắng.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường trong đêm để chỉ đạo, xử lý sự cố

Ông Nguyễn Văn Thịnh, Chủ tịch UBND xã Tống Sơn cho biết thêm, đây là kênh tiêu nội đồng; địa phương đã lên phương án sơ tán dân trong khu vực ảnh hưởng và thông báo để người dân chủ động ứng phó. Đồng thời, xã phối hợp cùng lực lượng chức năng huy động máy móc, nhân lực khắc phục đoạn bờ bao bị vỡ.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn có mặt tại hiện trường chỉ đạo, xử lý sự cố

Ngay sau khi xảy ra sự việc, tối 26/8, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cùng lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo, xử lý sự cố, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Ông Cao Văn Cường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa cho biết, kênh T2 là kênh tiêu nước nội đồng chảy ra sông Hoạt. Những ngày qua, mưa lớn kết hợp hoàn lưu sau bão khiến mực nước sông Hoạt dâng cao. Để đảm bảo an toàn, tránh nước từ sông Hoạt chảy ngược vào kênh, địa phương đã phải đóng cống thoát nước. Khi nước từ khu vực núi dồn xuống quá nhiều đã khiến bờ kênh bị vỡ. Nước từ kênh tràn ra sẽ ảnh hưởng đến khoảng 700ha đồng ruộng, trong đó có 200ha lúa vụ mùa và 500ha lúa chét (lúa tái sinh). Mực nước trên diện tích này có thể dâng khoảng 80cm. Để không ảnh hưởng đến khu dân cư, địa phương đang vận hành trạm bơm với công suất 21.000m³/s để xả nước ra sông Hoạt. Khi mực nước cân bằng, các lực lượng sẽ tiến hành đắp lại đoạn kênh bị vỡ.