Thanh Hoá quy định những nơi không được chụp ảnh, ghi hình

TPO - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm vừa ký quyết định ban hành "Quy định về khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người, cấm quay phim, chụp ảnh, ghi âm; khu vực cấm hoặc hạn chế người và phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa".

Theo quyết định có hiệu lực từ ngày 20/3/2023, khu vực thuộc diện bảo vệ, cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh gồm trụ sở các cơ quan: Tỉnh ủy Thanh Hóa; Đoàn Đại biểu Quốc hội - HĐND tỉnh; UBND tỉnh; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Kho tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Trạm phát sóng phát thanh, trạm phát sóng truyền hình tỉnh.

Các khu vực phát sinh vụ việc phức tạp đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và trong trường hợp có thảm họa do thiên nhiên, con người, có dịch bệnh nguy hiểm lây lan trên quy mô lớn đe dọa tính mạng, sức khỏe, tài sản của nhà nước, nhân dân; nơi đang diễn ra các hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước độ tuyệt mật; các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội quan trọng… thì do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định khi xét thấy cần thiết.

Phạm vi khu vực bảo vệ là toàn bộ khuôn viên cơ quan, trụ sở, phía trước lối ra vào, vỉa hè, lòng đường, lề đường tiếp giáp cơ quan, trụ sở.

Quyết định cũng nêu rõ, quy định cấm tập trung đông người không áp dụng đối với những hoạt động do các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức, hoạt động tiếp công dân.

Ngoài khu vực bảo vệ thuộc diện cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh (nếu muốn phải được sự đồng ý của thủ trưởng, cơ quan đơn vị được bảo vệ) thì quy định này cũng cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh ở những khu vực có chứa bí mật Nhà nước; khu vực đang xảy ra các vụ việc phức tạp có ảnh hưởng đến tình hình an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; khu vực diễn ra các hoạt động về quân sự, quốc phòng.

Trong trường hợp phục vụ công tác đấu tranh, xử lý đối với hành vi vi phạm pháp luật, Chủ tịch UBND các cấp, Thủ trưởng cơ quan Công an các cấp cho phép chủ thể là cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý thực hiện nhiệm vụ được ghi âm, ghi hình, chụp ảnh ở những khu vực thuộc danh mục bảo vệ.

Nơi cấm hoặc hạn chế người và phương tiện giao thông, sẽ thuộc các trường hợp sau đây: Khi diễn ra các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, thể dục, thể thao xét thấy cần thiết phải áp dụng các biện pháp đảm bảo trật tự công cộng; khi có đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến thăm và làm việc trên địa bàn tỉnh. Khu vực thảm họa do thiên nhiên, con người, có dịch bệnh nguy hiểm lây lan trên quy mô lớn, đe dọa nghiêm trọng đến lợi ích của nhà nước, tính mạng, sức khỏe, tài sản của nhân dân; khu vực đang xảy ra những vụ việc phức tạp liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; vành đai an toàn và khu vực diễn ra các hoạt động cấp bách về quân sự, quốc phòng.

Nội dung quyết định cũng hướng dẫn việc đặt biển báo "khu vực bảo vệ", "khu vực cấm tập trung đông người", "cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh"...

Hiện nay, UBND tỉnh Thanh Hoá giao Công an tỉnh Thanh Hoá chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai, thực hiện quy định này.