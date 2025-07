Thanh Hóa giám sát chặt chẽ các bệnh truyền nhiễm trong mùa hè

TPO - Do được giám sát chặt chẽ nên tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được kiểm soát, các ca bệnh được phát hiện và xử lý kịp thời.

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, mùa hè với đặc trưng thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều tạo điều kiện thuận lợi cho các bệnh truyền nhiễm bùng phát, đặc biệt là các bệnh lây qua đường tiêu hóa, hô hấp và bệnh do muỗi truyền. Trong khi đó, thời điểm này đang là cao điểm của mùa du lịch, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh lan rộng nếu không có biện pháp kiểm soát chặt chẽ.

Với những giải pháp quyết liệt, hiện tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được kiểm soát, các ca bệnh được phát hiện và xử lý kịp thời. Cụ thể như, tính từ đầu năm đến tháng 7/2025, bệnh sốt xuất huyết ghi nhận 37 ca, giảm 23 ca (tương đương 38,3%) so với cùng kỳ năm 2024; tay chân miệng có 116 ca mắc hoặc nghi mắc, giảm 8 ca (tương đương 6,5%) so với 124 ca của năm 2024; COVID-19 ghi nhận 384 ca, tăng 288 ca, tương đương khoảng 291% so với 99 ca cùng kỳ năm 2024.

Lực lượng chức năng Thanh Hóa phun hoá chất khử trùng, xử lý môi trường khu vực lợn bị bệnh chết. Ảnh minh hoạ

Trước xu hướng gia tăng cục bộ của một số bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng và COVID-19 tại các tỉnh, thành phố khác, Sở Y tế Thanh Hóa đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Bộ Y tế và UBND tỉnh. Mục tiêu là kiểm soát, khống chế kịp thời các ca bệnh, ổ dịch, ngăn chặn dịch bùng phát và lan rộng. Đồng thời, tăng cường sự phối hợp giữa chính quyền các cấp, ban, ngành và cộng đồng trong công tác phòng chống dịch.

Để ngăn chặn dịch bùng phát và lan rộng, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa đưa ra các khuyến nghị như: Tập trung vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy; tăng cường giám sát tại cộng đồng, trường học thông qua vệ sinh cá nhân và môi trường; người dân cần đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, hạn chế tụ tập và đến cơ sở y tế ngay khi có triệu chứng như sốt, ho, khó thở...