Thang dây, bình xịt, mặt nạ đắt hàng ở TPHCM: Cẩn trọng khi mua

TPO - Nhằm đề phòng hỏa hoạn có thể xảy ra, nhất là những khu chung cư, nhà ống cao tầng… những ngày qua, nhiều người dân TPHCM đã mua sắm, tự trang bị các trang thiết bị, đồ dùng phòng cháy chữa cháy (PCCC) để phòng thân. Tuy nhiên, cần cẩn trọng mua nơi uy tín và học cách sử dụng.

Đa dạng sản phẩm

Ngày 8/7, tại Trung tâm Thiết bị PCCC 4/10 (phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM), khá nhiều khách hàng đến tìm mua các sản phẩm phòng cháy và cứu nạn như bình chữa cháy, mặt nạ, thang dây, đèn pin, đèn báo cháy, mền chống cháy…

Chị Nguyễn An Hà (37 tuổi, ngụ phường An Lạc) cho biết, đọc nhiều thông tin cháy, nổ trên báo chí nên không thể không suy nghĩ đến sự an toàn của gia đình mình. Vì vậy, chị Hà đã lên mạng tìm hiểu thông tin một số thiết bị báo cháy, chữa cháy.

“Sau khi tìm hiểu về cách xử lý tình huống cháy, nổ tại gia đình cũng như thông tin về giá cả một số phương tiện chữa cháy phù hợp, tôi đã đến cửa hàng uy tín để mua một bình chữa cháy xách tay, 3 mặt nạ chống độc với số tiền gần 2 triệu đồng. Mua để sẵn trong nhà cho yên tâm chứ tôi cũng mong không phải dùng đến” - chị An Hà nói.

Anh Nguyễn Quang Thảo (27 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình) nói rằng, chưa bao giờ để ý đến các thiết bị PCCC tại nhà. Tuy nhiên, hôm nay anh quyết định phải chuẩn bị một số thiết bị để bảo đảm an toàn cho gia đình mình nếu chẳng may có hỏa hoạn xảy ra. “Từ bây giờ, tôi phải nâng cao cảnh giác đề phòng “bà hỏa” ghé thăm. Tôi đang chọn mua một số thiết bị PCCC cần thiết về cho gia đình để phòng bị” – anh Thảo cho hay.

Bà Hoàng Thị Lan, chủ cửa hàng kinh doanh thiết bị PCCC tại xã Hưng Long cho biết, trước đây khách của cửa hàng chủ yếu là các công ty, cơ sở buôn bán, kinh doanh, chủ thầu xây dựng… nhưng mấy ngày qua, lượng khách lẻ đến cửa hàng mua nhiều hơn.

“Hiện nay, ý thức phòng ngừa cháy nổ của người dân nâng cao hơn. Nhiều người đến mua thiết bị chữa cháy, tìm hiểu rất kỹ về cách sử dụng và xuất xứ của sản phẩm. Từ đầu năm 2025 đến nay, khách đến mua các thiết bị này tăng khoảng 20% so với cùng kỳ” – bà Lan cho biết.

Theo khảo sát của PV tại một số cửa hàng bán thiết bị PCCC, đồ bảo hộ lao động tại TPHCM, trên thị trường có rất nhiều sản phẩm mới, đạt chuẩn quốc tế với giá cả phải chăng. Cụ thể, các sản phẩm mặt nạ chống độc có giá dao động từ 90.000-1.350.000 đồng/chiếc (tùy loại); bình chữa cháy bột loại 4-8kg có giá 220.000-380.000 đồng/bình (tùy loại); bình chữa cháy CO2 từ 3-5kg có giá 360.000-600.000 đồng/bình (tùy loại).

Ngoài ra, một số mặt hàng như búa, kìm cắt sắt, thang dây thoát hiểm có hai loại là dây dù và dây bằng cáp, bán kèm là bộ dây đai… với giá khoảng vài trăm nghìn đồng đến gần 2 triệu đồng. Trong đó, những thiết bị được nhập khẩu từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ có giá cao hơn được khách hàng chọn mua khá nhiều.

Ngoài việc trang bị bình chữa cháy cho gia đình, một số người dân còn mua bình chữa cháy để trang bị cho xe ô tô, xe điện phòng khi bất ngờ gặp “bà hỏa”. Loại bình chữa cháy dành cho ô tô cũng bán chạy hơn so với trước đây.

Trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Tiki, Lazada và mạng xã hội như Facebook, Zalo... các mặt hàng này cũng được rao bán nhộn nhịp. Trong các hội nhóm chung cư, cư dân còn chia sẻ nhau kinh nghiệm mua hàng, clip hướng dẫn sử dụng...

Mua nơi uy tín, biết cách sử dụng

Theo một số chuyên gia và khuyến cáo của ngành Công an, việc trang bị các sản phẩm PCCC, bảo hộ là quan trọng và cần thiết, nhất là với những người sống ở nhà cao tầng, khu chung cư. Mỗi gia đình nên có bình chữa cháy, thang dây, mặt nạ chống khói độc... Đặc biệt, khi mua các thiết bị phòng cháy chữa cháy và bảo hộ hỏa hoạn người dân cần học cách sử dụng để phòng khi xảy ra trường hợp khẩn cấp còn biết cách sử dụng nhanh và đúng.

Bà Lê Thị Thanh Hồng, cửa hàng trưởng Trung tâm Thiết bị PCCC 4/10 thuộc Phòng Hậu cần Công an TPHCM tư vấn, khi chọn các thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, khách hàng cần kiểm tra kỹ sản phẩm có tem nhãn kiểm định của Bộ Công an hay không. Trên thị trường hiện có nhiều mặt hàng giá rẻ, không rõ nguồn gốc xuất xứ nên nhiều người gặp khó khăn trong việc phân biệt giữa hàng thật, hàng giả.

“Không chỉ tìm hiểu kỹ về sản phẩm PCCC, mỗi khách hàng cần tự trang bị kiến thức, kỹ năng sử dụng các thiết bị, kỹ năng thoát nạn để bảo đảm an toàn cho mình và gia đình. Chúng tôi vừa bán hàng vừa hướng dẫn thêm kiến thức về kỹ năng cũng như cách phòng ngừa, thoát nạn khi xảy ra sự cố cháy, nổ cho khách” - bà Hồng chia sẻ.

Một nguy cơ nữa là việc bảo quản thiết bị sau khi mua về. Nhiều hộ dân mua bình chữa cháy nhưng không biết kiểm tra áp suất, đến khi cần dùng thì bình đã rò khí hoặc hết hạn sử dụng. Mặt nạ phòng độc cũng cần được bảo quản nơi khô ráo, tránh tiếp xúc với nhiệt độ cao hay ánh sáng trực tiếp.

Cơ quan chức năng khuyến cáo mỗi gia đình sống tại chung cư, nhà cao tầng nên trang bị ít nhất một bình chữa cháy, một mặt nạ chống khói độc cho mỗi thành viên và một thang dây thoát hiểm. Các thiết bị này cần được kiểm tra định kỳ và người dân cần tham gia tập huấn để biết cách sử dụng.

Theo các chuyên gia phòng cháy chữa cháy, khi xảy ra cháy, điều quan trọng là giữ bình tĩnh, nhanh chóng báo động cho người xung quanh và gọi số 114 – lực lượng Cảnh sát PCCC. Trong khi chờ lực lượng chuyên nghiệp đến, người dân cần sử dụng các thiết bị đã chuẩn bị để dập lửa bước đầu và thoát hiểm. “Tuyệt đối không trốn vào nhà vệ sinh, không chui vào phòng kín, càng không nhảy xuống từ tầng cao. Nếu có mặt nạ chống khói, hãy đeo ngay. Nếu không, hãy lấy khăn ướt che mũi miệng và bò thấp để tránh hít khói độc. Khói là nguyên nhân gây tử vong nhanh nhất chứ không phải lửa” – một chuyên gia PCCC chia sẻ.