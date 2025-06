Tây Ninh: Điểm đến mới của làn sóng di dân vùng ven đô

Việc giá bất động sản tại TP.HCM tiếp tục duy trì tăng, quỹ đất hạn chế và chi phí sinh hoạt cao đã tạo ra xu hướng dịch chuyển ra vùng ven đang gia tăng mạnh, bao gồm cả nhóm khách hàng mua nhà để ở, lẫn nhà đầu tư. Và Tây Ninh đang trở thành điểm đến được đánh giá cao nhờ lợi thế hạ tầng, chi phí tiếp cận thấp, và tốc độ đồng bộ quy hoạch khu công nghiệp – đô thị.

Hạ tầng giao thông phát triển - Mở rộng kết nối vùng

Tây Ninh sở hữu vị trí chiến lược liền kề TP.HCM, giáp ranh Long An, Bình Dương, đồng thời kết nối trực tiếp với Campuchia qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Xa Mát. Đây là lợi thế lớn giúp tỉnh trở thành đầu mối giao thương quan trọng trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Hệ thống hạ tầng đang được đầu tư đồng bộ với loạt dự án chiến lược: Cao tốc TP.HCM – Mộc Bài có tổng vốn hơn 15.900 tỷ đồng, dự kiến đưa vào khai thác từ năm 2026, sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ TP.HCM đến Tây Ninh chỉ còn 70 phút. Bên cạnh đó là cao tốc Gò Dầu – Xa Mát, quốc lộ 22B mở rộng, và các tuyến liên kết đến sân bay quốc tế Long Thành, cảng Cái Mép – hình thành mạng lưới giao thông liên vùng hoàn chỉnh.

Sở hữu vị trí kết nối vùng tối ưu cùng lợi thế công nghiệp đang tăng tốc, Tây Ninh không chỉ là vùng đất thuận lợi cho an cư, mà còn mở ra những cơ hội đầu tư sinh lời bền vững trong làn sóng dịch chuyển đô thị mới.

Đô thị công nghiệp – Giải pháp toàn diện cho dịch chuyển dân cư

Tây Ninh đang nổi lên như điểm đến mới của dòng dịch chuyển dân cư vùng ven TP.HCM nhờ hạ tầng phát triển, công nghiệp tăng trưởng mạnh và mặt bằng giá bất động sản còn thấp. Nhu cầu về không gian sống chất lượng, gần nơi làm việc và đầy đủ tiện ích ngày càng cấp thiết.

Đáp ứng xu thế đó, mô hình đô thị công nghiệp kết hợp nơi ở, làm việc và tiện ích đồng bộ trở thành xu hướng tất yếu. Nổi bật là Khu dân cư Phước Đông New City, nằm ngay trong lòng KCN Phước Đông, đang được các chuyên gia và nhà đầu tư đánh giá rất cao.

Chủ đầu tư, công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG, xây dựng khu đô thị hiện đại này trên quỹ đất gần 100ha với quy hoạch tỷ lệ 1/500. Dự án cung cấp 958 sản phẩm, bao gồm 840 căn nhà phố thương mại và 118 căn biệt thự, đảm bảo mật độ xây dựng thấp và không gian sống xanh, thoáng mát.

Phước Đông New City được quy hoạch theo định hướng đô thị khép kín, hướng đến cư dân là chuyên gia, kỹ sư, người lao động có tay nghề cao đang làm việc tại khu công nghiệp. Dự án nổi bật với hàng loạt tiện ích, gồm không gian sống xanh với công viên cây xanh dài 1500m, công viên vui chơi giải trí 2,5ha, hồ cảnh quan, shophouse, nhà hàng, coffee, trung tâm thương mại: 3-5 tầng, trường mầm non, tiểu học, trung học, phòng tập gym, hồ bơi, sân golf, sân tennis, sân bóng đá...

Pháp lý hoàn chỉnh, hạ tầng đã hoàn thiện, nhà phố xây sẵn, sổ riêng từng nền. Giá bán hiện tại dao động từ 12–18 triệu đồng/m², thấp hơn 30–40% so với các đô thị vệ tinh như Dĩ An, Bến Lức. Đây được xem là vùng giá lý tưởng cho nhà đầu tư và an cư .

Từ KCN Phước Đông, cư dân có thể dễ dàng kết nối thị xã Trảng Bàng (10 phút), Bến Cát (30 phút), thành phố Tây Ninh (30 phút), Thủ Dầu Một (40 phút), Củ Chi (45 phút) và sân bay Tân Sơn Nhất (60 phút).

Ông Lê Minh Long Quân, đại diện Minh Phú Land, nhận định: “Phước Đông hội đủ nhiều yếu tố then chốt: vị trí liên kết vùng, quỹ đất còn lớn, giá trị hiện tại chưa phản ánh đầy đủ tiềm năng, đặc biệt nhu cầu nhà ở từ người lao động tri thức đang tăng nhanh.”

Tâm điểm chiến lược phát triển bền vững

Tây Ninh đang từng bước khẳng định vai trò trung tâm phát triển mới của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Với định hướng dài hạn, tỉnh chủ động thúc đẩy cải cách hành chính, đẩy mạnh số hóa trong công tác cấp phép xây dựng và quy hoạch, qua đó tạo nền tảng minh bạch, hiện đại cho môi trường đầu tư.

Song hành cùng quá trình hoàn thiện hạ tầng liên vùng, Tây Ninh đặc biệt chú trọng thu hút các chủ đầu tư có năng lực tài chính vững mạnh, pháp lý rõ ràng và tầm nhìn phát triển bền vững. Trong dòng chảy đô thị hóa nhanh, những dự án được quy hoạch bài bản, tích hợp hệ tiện ích đa dạng như Phước Đông New City đang trở thành hình mẫu lý tưởng: nơi cư dân vừa an cư, vừa kết nối linh hoạt với trung tâm công nghiệp và chuỗi dịch vụ hiện đại.

Sự cộng hưởng giữa hạ tầng – công nghiệp – giá bất động sản hợp lý đang tạo ra bước ngoặt chiến lược cho Tây Ninh. Trong bức tranh ấy, Phước Đông New City không chỉ là giải pháp nhà ở phù hợp với người dân đô thị hóa, mà còn là cơ hội đầu tư mang tính tích sản lâu dài, an toàn và sinh lời.

