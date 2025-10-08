Tarot tuần này: Thiên Bình đang "lo bò trắng răng", Nhân Mã tràn đầy năng lượng

HHTO - Bài Tarot tuần này sẽ bật mí các khía cạnh tình cảm lẫn công việc, sự kiện dành cho các cung Hoàng đạo. Cùng tìm hiểu xem cung nào sẽ có những buổi hò hẹn lãng mạn, cung nào cần kiên nhẫn chờ thời nhé!

Thiên Bình

Ngay từ đầu tuần Thiên Bình có thể đối mặt với một vài kết thúc nào đó và dường như kết thúc này sẽ mở ra những thay đổi đang chờ ở tương lai. Thiên Bình không thể làm gì hơn ngoài việc đón nhận và thích nghi với kết thúc này. Một ai đó - đôi khi là chính Thiên Bình - là người có thể đang bướng bỉnh và không ngần ngại “va chạm” với một ai đó hoặc một sự kiện nào đó. Thiên Bình có thể nên bình tĩnh hơn hoặc cư xử khéo léo hơn.

Những nỗi lo ngay thời điểm hiện tại cũng là việc Thiên Bình đang “lo bò trắng răng”. Những nỗi lo này rồi cũng sẽ sớm qua đi và Thiên Bình sẽ nhận ra điều đó. Nếu cảm thấy không vui hoặc đang thiếu năng lượng, các Thiên Bình có thể tìm đến việc nạp dopamine lành mạnh như tập thể dục, tắm nắng hoặc thiền chẳng hạn.

Thiên Yết

Tuần này Thiên Yết có nhiều cuộc hội họp, gặp gỡ với bạn bè và đồng thời có thể có những tin vui trong chuyện tình cảm: những khoảnh khắc lãng mạn hoặc những buổi hẹn hò.

Những khó khăn lớn có thể vẫn đang bày ra trước mắt và đang chờ đợi Thiên Yết có thể vượt qua. Đây là điều cần lên kế hoạch hoặc cần nỗ lực lâu dài chứ không thể vượt qua một sớm một chiều. Vậy nên quan trọng là Thiên Yết cần giữ vững được tầm nhìn và nội lực của bản thân. Đôi khi việc kiên nhẫn chờ thời và thích nghi cũng đang là một mách bảo, chỉ dẫn dành cho Thiên Yết.

Nhân Mã

Nhân Mã đón nhận tin vui trong tuần này đến từ việc giữ tinh thần lạc quan và bắt đầu tập trung với những đam mê, sở thích của mình cũng như trân trọng cảm xúc của bản thân. Nhân Mã đối xử với mọi người một cách nhiệt tình và thiện chí. Và dường như ai đó đang thầm ngưỡng mộ Nhân Mã trong giai đoạn này.

Tuần này chủ yếu là những thông điệp về niềm vui và sự hòa hợp, cũng như là những thành công hứa hẹn trong tương lai. Nhân Mã đang làm rất tốt và hãy cứ tiếp tục phát huy năng lượng hiện tại nhé!

Ma Kết

Ma Kết tràn đầy niềm tin và nhiệt huyết trong tuần này. Nếu có những ý tưởng hoặc kế hoạch mới Ma Kết muốn trải nghiệm và thử nghiệm ngay. Điều này đôi khi đi ngược với thói quen lập kế hoạch của Ma Kết nên đôi khi cũng sẽ tạo ra những động lực mới, những kết quả bất ngờ.

Dù vậy, cũng nên cẩn thận với việc quá kiêu ngạo vào năng lực bản thân mà không tính toán trước, cứ lao vào hành động bất chấp. Điều này sẽ dễ gây ra những trường hợp thất vọng về bản thân hoặc đối tượng và tình huống có liên quan.

Ở một góc nhìn khác, những gì xảy ra trong tuần này là kết quả của một chuỗi những sự kiện tích lũy từ trước đó nên đôi khi cũng không tránh khỏi. Và đây là một bài học mà Ma Kết cần phải nhìn ra.

Bảo Bình

Bảo Bình đang có sự tập trung cho công việc và tài chính trong giai đoạn này, những sự tập trung này sẽ trả lại kết quả xứng đáng. Bảo Bình nhiều khi cũng đang rất mong chờ một tin tức, thư từ, văn kiện hoặc một món hàng nào đó. Chúng có thể đang trên đường tới và Bảo Bình cần chờ đợi thêm. Tuy nhiên có thể vì quá nôn nóng, Bảo Bình chấp nhận bỏ ra nhiều hơn mức cần thiết để có thể có được chúng ngay.

Ở đây có một sự nhắc nhở về việc chọn một con đường mà mình biết là sai, sẽ đem đến những kết quả không tốt đẹp. Ví dụ như việc bạn đang quá vội vàng và chọn rẽ phải trong trường hợp không có làn đường hoặc biển báo cho phép để rồi phải lãnh một thông báo phạt nguội chẳng hạn.

Song Ngư

Song Ngư đang có năng lượng khá điềm tĩnh, tập trung cho cuộc sống của chính mình. Cũng vì năng lượng này, những mong muốn của Song Ngư trong tuần này hầu hết sẽ được thực hiện và bánh xe số phận cũng đang đưa những điều mới vào trong cuộc sống của Song Ngư.

Một vài Song Ngư có thể sẽ đảm nhận một vai trò mới. Bao gồm cả việc đảm nhiệm vị trí mới trong công việc hoặc đôi khi là lên chức vụ, vai vế, thứ bậc trong gia đình chẳng hạn. Nếu Song Ngư đang chưa có công việc, đây cũng có thể là tín hiệu về cơ hội việc làm.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo