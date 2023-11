Tập trung ứng dụng Đề án 06 phục vụ an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán 2024

TPO - Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an lưu ý các thành viên của Tổ Công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ tập trung hoàn thành những phần việc, nhiệm vụ đang còn chậm, muộn; ứng dụng mạnh mẽ dữ liệu từ Đề án 06, CCCD, VNeID để phục vụ an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán 2024; hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn tài chính chính thống, phòng, chống hiệu quả “tín dụng đen”…

Chiều 20/11, Tổ Công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ đã tổ chức phiên họp tháng 11. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ Công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ chủ trì phiên họp.

Đánh giá từ đầu năm đến nay, công tác triển khai Đề án 06 đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, lan tỏa rất lớn, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết: các địa phương và đặc biệt là nhân dân đánh giá rất cao những nỗ lực, cố gắng của các bộ, ngành, thành viên của Tổ Công tác triển khai Đề án 06. Cùng với đó, đã nâng cao công tác quản lý Nhà nước, quản lý xã hội bằng pháp luật.

Nhấn mạnh yếu tố phục vụ nhân dân, doanh nghiệp của Đề án 06, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định: Các thành viên Tổ Công tác triển khai Đề án 06 ở từng bộ, ngành phải nghĩ đến những việc gì có lợi cho nhân dân, doanh nghiệp và cố gắng thực hiện bằng được. Nhân dân có đồng tình ủng hộ thì mới thành công. Những kết quả trong thời gian qua đã thể hiện sự hưởng ứng, đồng lòng của nhân dân, doanh nghiệp, xã hội đối với Đề án 06, cần phải đẩy mạnh trên các lĩnh vực ở tất cả các bộ, ngành, địa phương.

Đề cập đến 27 nhiệm vụ chậm tiến độ, trong đó có 11 nhiệm vụ đã được Chính phủ, Tổ Công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ đôn đốc nhiều lần, nhưng các công việc này vẫn còn chuyển biến chậm, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị rút gọn phần báo cáo trung tâm, dành nhiều thời gian để các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá 3 nội dung chính gồm:

Những tồn tại, hạn chế, chậm tiến độ ở từng nhiệm vụ và chỉ ra những nguyên nhân, trách nhiệm của bộ, ngành nào? Đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12, Bộ trưởng Tô Lâm gợi mở các thành viên Tổ Công tác triển khai Đề án 06 cần đưa ra những giải pháp để làm sạch dữ liệu ở từng lĩnh vực, bộ, ngành; tập trung ứng dụng Đề án 06 phục vụ những chính sách an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán; phục vụ các hoạt động ngân hàng giúp người dân tiếp cận tài chính chính thống, phòng, chống “tín dụng đen”.

Tại phiên họp, Đại tá Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Bộ Công an, Thư ký Tổ Công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ báo cáo trước Tổ Công tác kết quả triển khai Đề án 06 tháng 10 cũng như 10 tháng đầu năm 2023.

Chủ trì phần tham luận, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc đánh giá, những kết quả trong thời gian qua đã rất rõ, nhưng vẫn còn 27 nhiệm vụ chậm tiến độ của năm 2023 và các nguy cơ hiện hữu.

Trên tinh thần thẳng thắn, tập trung vào vấn đề, nhiệm vụ trọng tâm, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị các đại biểu tập trung trao đổi ngắn gọn, rõ nội dung trên cơ sở gợi mở của đồng chí Tổ trưởng Tổ Công tác triển khai Đề án 06 theo từng nhiệm vụ của bộ, ngành mình được giao phụ trách, nhất là 27 nhiệm vụ chậm, muộn.

Trong phần tham luận, đại diện Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Văn phòng Chính phủ, Bảo hiểm xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ban Cơ yếu Chính phủ… báo cáo về các phần việc, nhiệm vụ được giao và kiến nghị, đề xuất những giải pháp cụ thể để thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.

Quyết liệt hoàn thành 27 nhiệm vụ chậm tiến độ

Phát biểu kết luận phiên họp, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh 5 nội dung trọng điểm, trong đó đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt hoàn thành 27 nhiệm vụ chậm tiến độ, trong đó có 11 nhiệm vụ đã đôn đốc, nhắc nhở nhiều lần nhưng chưa có chuyển biến.

“Sau cuộc họp này, Thư ký Tổ công tác sẽ có thông báo cụ thể về thời gian phải hoàn thành từng nhiệm vụ để các đồng chí về báo cáo Bộ trưởng, Trưởng ngành tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm, trong đó, những nhiệm vụ về tháo gỡ “điểm nghẽn” phải ưu tiên thực hiện ngay, nhất là tháo gỡ điểm nghẽn về kinh phí theo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và Nghị quyết 185 của Chính phủ”- Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Đề cập đến triển khai Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia của Chính phủ, Tổ trưởng Tổ Công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ đề nghị các bộ, ngành cần gửi thông tin về Cơ sở dữ liệu quốc gia, khẩn trương cung cấp thêm thông tin, làm rõ các yêu cầu, thông số các hệ thống triển khai tại Trung tâm dữ liệu quốc gia gửi về Bộ Công an trước ngày 25/11/2023.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng đề nghị các bộ, ngành tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trong tháng 12/2023, phục vụ quản trị, vận hành các Trung tâm dữ liệu. Cùng với đó, tập trung ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử để thúc đẩy các chính sách thực hiện an sinh xã hội cho các đối tượng được hưởng trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị thành viên Tổ Công tác thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đôn đốc 6 đơn vị gồm: Hải Dương, Bình Thuận, Tây Ninh, Huế, Đà Nẵng, Bình Dương khẩn trương triển khai thu thập, cập nhật dữ liệu về lao động, việc làm trên phần mềm gắn với Cơ sở dữ liệu dân cư; đôn đốc các đơn vị hoàn thành việc nhập thông tin người có công trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đồng thời, rà soát làm sạch thông tin có sai khác khi đối khớp, xác thực với thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đối với dữ liệu hộ nghèo, cận nghèo, dữ liệu bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt... Xây dựng chương trình, phối hợp với Bộ Công an để triển khai giải pháp đồng bộ các dữ liệu ngành lao động, để đảm bảo dữ liệu đúng đủ sạch sống.

Ngoài ra, Bộ Công an đang hoàn thiện giải pháp tạo lập tài khoản an sinh xã hội phục vụ chi trả không dùng tiền mặt trên VNeID, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Bộ Lao động Thương binh Xã hội phối hợp với Bộ Công an nghiên cứu, triển khai giải pháp chi trả qua VNeID trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đẩy mạnh việc chi trả lương hưu, chế độ Bảo hiểm Xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân cho các đối tượng được hưởng trong dịp Tết Nguyên đán, đảm bảo nhanh chóng, hiệu quả.

“Các đơn vị khẩn trương đẩy nhanh các giải pháp ứng dụng dữ liệu dân cư, CCCD, định danh điện tử cho ngành ngân hàng triển khai trong tháng 12/2023 và đầu năm 2024; triển khai giải pháp đánh giá khả tín khách hàng vay để người dân tiếp cận nguồn vốn nhanh chóng, giảm thiểu tội phạm “tín dụng đen...”- Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ.