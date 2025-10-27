Tập Đoàn Stavian tham gia Hội chợ Mùa Thu (VIEE 2025): Tiên phong kết nối và phát triển bền vững

Tập đoàn Stavian tham gia Hội chợ Mùa Thu 2025 (Vietnam Industry and Economic Exhibition – VIEE 2025), sự kiện xúc tiến thương mại và đầu tư quy mô quốc gia do Bộ Công Thương chủ trì, diễn ra từ ngày 25/10 - 04/11/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội.

Được tổ chức theo mô hình “5 phân khu chủ đề”, VIEE 2025 là sự kiện kinh tế – thương mại lớn trong năm, quy tụ hàng nghìn doanh nghiệp trong và ngoài nước, thể hiện tầm vóc và khát vọng của nền công nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập. Trong đó, phân khu “Công nghiệp – Thương mại – Dịch vụ: Thu Thịnh Vượng” được xem là tâm điểm của hội chợ, nơi các doanh nghiệp công nghiệp hàng đầu trưng bày sản phẩm, dịch vụ và công nghệ tiên tiến. Tập đoàn Stavian góp mặt tại phân khu này với gian hàng triển lãm quy mô gần 400m², được thiết kế hiện đại, trực quan và mang đậm dấu ấn của một tập đoàn công nghiệp – công nghệ - thương mại đa quốc gia, thể hiện tầm nhìn về phát triển xanh, hội nhập và thịnh vượng bền vững.

Tập đoàn Stavian tham gia Hội chợ Mùa Thu 2025 với gian hàng quy mô gần 400m2

Tại VIEE 2025, Tập đoàn Stavian trưng bày danh mục sản phẩm, dịch vụ và giải pháp toàn diện đại diện cho 5 lĩnh vực hoạt động cốt lõi bao gồm:

● Sản xuất công nghiệp: hạt nhựa nguyên sinh và tái chế, cùng vật liệu bao bì đa lớp, bao bì dệt, màng PE/PVC, màng nhôm, giấy, bột giấy, bao bì thực phẩm phân hủy sinh học, ván sàn, kim loại công nghiệp (Thép Công nghiệp, Nhôm Công nghiệp) và các vật liệu công nghiệp thân thiện môi trường – thể hiện năng lực sản xuất quy mô lớn, hướng đến phát triển bền vững và kinh tế tuần hoàn;

● Công nghệ cao: dịch vụ truyền dẫn DC-to-DC, cho thuê băng thông riêng siêu lớn, cho thuê hạ tầng Cloud Computing, và hạ tầng phát triển AI, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về tốc độ, bảo mật và chuyển đổi số trong kỷ nguyên công nghiệp 4.0;

● Phát triển hạ tầng công nghiệp: giới thiệu các khu công nghiệp xanh, tuần hoàn và thông minh, áp dụng tiêu chuẩn ESG, sử dụng năng lượng sạch, hệ thống xử lý nước thải tiên tiến, và vận hành theo định hướng giảm phát thải, góp phần hiện thực hóa mục tiêu Net Zero 2050 của Chính phủ Việt Nam;

● Chuyển dịch năng lượng: mô hình hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) hệ dân dụng & hệ C&I, trụ sạc điện, đèn năng lượng mặt trời, mô hình trạm cấp khí LPG, LNG, thể hiện nỗ lực tiên phong trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và giảm phát thải carbon;

● Thương mại & Đầu tư: thể hiện vai trò trọng tâm trong chiến lược toàn cầu của Tập đoàn, với hoạt động thương mại hóa chất & hoá dầu, lưu huỳnh, phân bón, than nhiệt, than cốc, vật liệu công nghiệp, kim loại, năng lượng và phát triển chuỗi cung ứng quốc tế. Gian hàng giới thiệu các giải pháp thương mại, logistics và đầu tư, khẳng định năng lực kết nối thị trường và thúc đẩy dòng chảy thương mại toàn cầu của Tập đoàn.

Ban Lãnh đạo Tập đoàn Stavian tại gian hàng triển lãm Hội chợ Mùa Thu 2025

Không gian trưng bày của Tập đoàn được thiết kế hiện đại và đồng bộ, kết hợp mô hình sản phẩm thực tế và các ấn phẩm song ngữ Anh – Việt, phục vụ hoạt động giao thương B2B, kết nối đối tác, nhà đầu tư và khách hàng quốc tế. Phát biểu về sự kiện, Ông Đinh Đức Thắng – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Stavian chia sẻ: “Tham dự Hội chợ Mùa Thu 2025 là cơ hội để Tập đoàn Stavian tiếp tục khẳng định tầm nhìn toàn cầu và tinh thần hội nhập quốc tế. Chúng tôi mong muốn kết nối cùng cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, chia sẻ các giải pháp công nghiệp – công nghệ - thương mại tiên tiến, cùng nhau kiến tạo những giá trị thịnh vượng bền vững cho nền kinh tế Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập.”

Tập đoàn Stavian là tập đoàn công nghiệp – công nghệ – thương mại đa quốc gia quy mô lớn, có mặt tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, sở hữu hơn 10 nhà máy sản xuất, hơn 40 trung tâm logistics toàn cầu, cùng đội ngũ gần 5.000 nhân sự và doanh thu đạt gần 3 tỷ USD. Là Tập đoàn toàn cầu sinh ra từ Việt Nam, Tập đoàn Stavian luôn nỗ lực nâng cao chuẩn mực sản phẩm, dịch vụ và trí tuệ Việt Nam, đồng thời góp phần đưa thương hiệu Việt vươn ra quốc tế, kiến tạo giá trị thịnh vượng bền vững cho con người, doanh nghiệp và xã hội.

Ban Lãnh đạo Tập đoàn Stavian cùng trao đổi tại gian hàng triển lãm Hội chợ Mùa Thu 2025

Tham gia VIEE 2025, Tập đoàn Stavian hướng tới vai trò cầu nối giao thương chiến lược, thúc đẩy hợp tác, đầu tư và chuyển giao công nghệ, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp toàn cầu và khẳng định hình ảnh Việt Nam – điểm đến của phát triển bền vững. Qua đó, Tập đoàn tiếp tục khẳng định tầm nhìn kiến tạo tương lai thịnh vượng bền vững toàn cầu, đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình phát triển xanh, hội nhập sâu rộng và vươn tầm quốc tế.