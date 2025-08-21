Tập đoàn Phú Thái được vinh danh "Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động" năm 2025

Tập đoàn Phú Thái vinh dự nhận Giải thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” năm 2025. Đây là cột mốc quan trọng, ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của Tập đoàn trong việc kiến tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, an toàn và giàu tính nhân văn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên.

Ngày 15/8/2025 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô – Hà Nội, Tập đoàn Phú Thái chính thức đón nhận Giải thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” – một trong những danh hiệu cao quý nhất dành cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Đây được coi là một cột mốc quan trọng trong hành trình hơn 30 năm kiên định xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, an toàn và giàu tính nhân văn.

Trong hàng trăm hồ sơ tham dự từ khắp cả nước, Phú Thái xuất sắc lọt vào nhóm 28 doanh nghiệp được lựa chọn. Đặc biệt, Phú Thái cũng là đơn vị tiêu biểu duy nhất thuộc Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội được trao giải năm nay. Kết quả này đến từ quá trình xét duyệt nghiêm ngặt, bao gồm đánh giá hồ sơ, khảo sát thực tế và thẩm định toàn diện các yếu tố phát triển bền vững, sáng tạo và trách nhiệm xã hội.

Đại diện Tập đoàn Phú Thái nhận giải thưởng

Hơn 30 năm qua, Phú Thái luôn coi nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi tạo nên sức cạnh tranh bền vững. Tập đoàn hiện sở hữu đội ngũ gần 5.000 cán bộ, nhân viên trên khắp cả nước, thuộc nhiều đơn vị thành viên. Trong nhiều năm, Phú Thái duy trì và mở rộng các chính sách lao động công bằng, linh hoạt; nhiều điều khoản trong Thỏa ước lao động tập thể vượt chuẩn luật định – từ chế độ làm việc, bảo hiểm, phúc lợi đến đời sống tinh thần. Nhờ vậy, Tập đoàn ổn định được tỷ lệ biến động nhân sự dưới 10%, tỷ lệ nhân sự gắn bó trên 5 năm đạt trên 70% - một con số hiếm thấy ở các tập đoàn lớn.

Bên cạnh chính sách lương, thưởng đa dạng và thực chất, Tập đoàn cũng đầu tư liên tục vào cơ sở vật chất hiện đại và và tổ chức nhiều hoạt động gắn kết nội bộ. Một điểm nhấn đáng tự hào là Phú Thái CAT – thành viên thuộc Tập đoàn – cũng đã nhiều năm được ghi danh trong Top 500 doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất tại Việt Nam, với hệ thống hạ tầng không ngừng mở rộng và văn hóa doanh nghiệp gắn kết, nhân văn.

Phú Thái CAT – thành viên của Phú Thái Holdings Group, thuộc Top 500 doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất

Phú Thái thể hiện trách nhiệm với cộng đồng không chỉ qua các hoạt động thiện nguyện như hỗ trợ người dân trong thiên tai, dịch bệnh, giúp đỡ các hoàn cảnh yếu thế trong xã hội. Sử dụng nội lực là kinh nghiệm hơn 30 năm trên thị trường, Phú Thái đã xây dựng nhiều hoạt động chia sẻ kiến thức, song hành cùng các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME). Tiêu biểu là chương trình “Phú Thái - SME 300”, tiếp sức toàn diện cho chủ doanh nghiệp SME nâng cao năng lực quản trị và mở rộng thị trường.

Chương trình “Phú Thái SME 300” đồng hành cùng chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ

Tiếp nối những giá trị đã vun đắp, Phú Thái tiên phong hưởng ứng Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị thông qua Chiến lược “Phú Thái 2033 – Future Ready”. Đây là cam kết mạnh mẽ nhằm nâng tầm năng lực cạnh tranh, kiến tạo hệ sinh thái doanh nghiệp thịnh vượng, chủ động dẫn dắt trong bối cảnh kinh tế số, hội nhập toàn cầu và biến động địa chính trị. Với quyết tâm đổi mới mô hình quản trị, ứng dụng công nghệ và hợp lực doanh nghiệp, Phú Thái hướng tới tăng trưởng bền vững, tạo dựng bệ phóng giúp mỗi cá nhân người lao động phát triển vượt bậc, khai mở tiềm năng và vươn xa.

Giải thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” năm 2025 là sự khẳng định và ghi nhận to lớn từ các tổ chức uy tín, đồng thời là niềm tự hào của tập thể cán bộ, nhân viên – những người đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành cùng Phú Thái trên hành trình xây dựng môi trường làm việc nhân văn, sáng tạo và bền vững.