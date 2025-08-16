Tập đoàn Mường Thanh hòa nhịp Quốc khánh 2/9 cùng chuỗi sự kiện

Sắc đỏ tự hào – Chuỗi trải nghiệm đậm chất Việt

Trong suốt hơn một tháng, từ ngày 1/8/2025 đến ngày 6/9/2025, các đơn vị trong hệ thống Mường Thanh sẽ tràn ngập sắc đỏ sao vàng. Từ quầy lễ tân, khu vực bar, buffet đến tiền sảnh đều được trang hoàng bằng hình ảnh lá cờ Tổ quốc. Mỗi khách sạn sẽ thiết lập góc ký tên, ghi lời chúc gửi đến Tổ quốc, giúp du khách lưu lại dấu ấn cá nhân trong ngày trọng đại. Góc triển lãm mini được thiết kế trang trọng với những tư liệu quý về các kỳ diễu binh, diễu hành trên quảng trường Ba Đình lịch sử. Mã QR được tích hợp giúp khách hàng nghe lại trọn vẹn lời Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, tái hiện âm vang bất diệt ấy giữa không gian hiện thực, để lan tỏa thêm niềm tự hào về tổ quốc của chúng ta.

Bên cạnh công tác chuẩn bị đón tiếp chu đáo và trang trí không gian trang trọng để giúp khách hàng lưu giữ những hình ảnh một kỳ đại lễ lịch sử, Tập đoàn Mường Thanh dự kiến sẽ tổ chức chuỗi hoạt động tiếp sức đồng hành cùng đồng bào và lực lượng tham gia lễ diễu binh tại khu vực Hà Nội, triển khai các điểm tặng nước uống và quạt cầm tay vào dịp đại lễ cùng rất nhiều hoạt động trên các kênh chính thức của tập đoàn. Sự đồng hành nhỏ bé nhưng thiết thực, như một lời cảm ơn chân thành mà Tập đoàn Mường Thanh gửi đến khách hàng và cộng đồng, cùng hòa chung niềm vui trong ngày đại lễ của dân tộc.

Không chỉ dừng lại ở việc lan tỏa tinh thần yêu nước đến du khách, Tập đoàn Mường Thanh còn đặc biệt chú trọng nuôi dưỡng ngọn lửa tự hào dân tộc trong chính đội ngũ cán bộ, nhân viên của mình.

Giữa âm vang hào hùng của Quốc khánh 2/9, Tập đoàn Mường Thanh phát động cuộc thi video “80 năm rạng rỡ Việt Nam – Tự hào Mường Thanh tiếp bước” đến cán bộ nhân viên toàn hệ thống. Cuộc thi như một lời tri ân sâu sắc gửi đến hàng nghìn cán bộ, nhân viên đang ngày đêm miệt mài lan tỏa giá trị của nghề dịch vụ nói chung và khách sạn nói riêng trên khắp mọi miền Tổ quốc. Từ một đất nước từng gánh chịu nhiều đau thương vì chiến tranh, nghề khách sạn tưởng chừng xa lạ với người Việt. Thế nhưng, bằng lòng yêu nước, ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên, Tập đoàn Mường Thanh đã góp phần đưa du lịch Việt Nam tỏa sáng trên bản đồ du lịch Thế giới với bản sắc Việt độc đáo.

Đồng hành trong những thời khắc thiêng liêng của đất nước

Trong hành trình 80 năm xây dựng và phát triển đất nước, bên cạnh vai trò của các lực lượng chính trị – xã hội, nhiều doanh nghiệp mang trong mình tinh thần yêu nước đã âm thầm đóng góp cho sự nghiệp chung. Tập đoàn Mường Thanh, cũng như bao doanh nghiệp Việt Nam khác, luôn nỗ lực phát triển bền vững song song với bảo tồn bản sắc dân tộc.

Hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực lưu trú và bất động sản, Tập đoàn Mường Thanh không ngừng khẳng định vị thế bằng một hệ sinh thái rộng khắp với 63 khách sạn và khu sinh thái trải dài trên khắp mọi miền Tổ quốc, nhiều khu đô thị tiện ích, trường học và bệnh viện chất lượng cao. Không chỉ là nơi dừng chân của hàng triệu du khách trong và ngoài nước, Mường Thanh còn là không gian sống động của văn hóa Việt Nam.

Hơn ba thập kỷ hình thành và phát triển, Tập đoàn Mường Thanh vinh dự được nhiều lần trực tiếp đồng hành, phục vụ các sự kiện trọng đại của đất nước, trong đó công tác đón tiếp và lưu trú cho các đoàn khách trong nước và quốc tế đều thành công tốt đẹp. Vì vậy, mỗi dịp lễ lớn – như ngày Quốc khánh 2/9 – không chỉ là thời khắc thiêng liêng để bày tỏ lòng tri ân với Tổ quốc, mà còn là cơ hội để khẳng định vai trò của một Tập đoàn sở hữu “Chuỗi khách sạn tư nhân lớn nhất Đông Dương” góp phần nhỏ bé nhưng thiết thực vào sự kiện chung của đất nước.