Tập đoàn Hòa Bình có hàng trăm tỷ tiền mặt vẫn... khất nợ

TPO - Tại ngày 30/9, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình sở hữu hơn 319 tỷ đồng tiền mặt nhưng đến ngày 31/10 lại chậm thanh toán hơn 12 tỷ đồng tiền gốc cho lô trái phiếu mã HBCH2225002. Lý do mà công ty đưa ra là chưa thu xếp được nguồn tiền.

Tuần qua, VN-Index giảm 40,55 điểm xuống 1.599,1 điểm. Thanh khoản tiếp tục suy yếu, với tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt 126.380 tỷ đồng, giảm hơn 8% so với tuần trước. Tương tự, HNX-Index kết tuần ở mức 260,11 điểm, giảm 5,74 điểm so với tuần trước đó. Tuy nhiên, tổng giá trị giao dịch cả tuần đạt 12.267 tỷ đồng, tăng gần 20% so với tuần trước.

Trên sàn HoSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 91,4 triệu đơn vị với giá trị bán ròng hơn 2.134 tỷ đồng. Trên sàn HNX, khối ngoại đã mua ròng 0,68 triệu đơn vị, giá trị mua ròng hơn 67 tỷ đồng.

Với Upcom, khối ngoại đã bán ròng 5 phiên liên tiếp với gần 2,5 triệu đơn vị, giá trị bán hơn 476 tỷ đồng. Như vậy, tuần giao dịch từ ngày 3-7/11 trên toàn thị trường, khối ngoại đã bán ròng hơn 93,2 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng gần 2.544 tỷ đồng.

Có hơn 319 tỷ đồng tiền mặt

Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán: HBC) vừa có văn bản công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu gửi đến Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Người sở hữu trái phiếu.

Xây dựng Hòa Bình chậm thanh toán hơn 12 tỷ đồng tiền gốc cho lô trái phiếu mã HBCH2225002.

Cụ thể, theo kế hoạch ngày 31/10, Xây dựng Hòa Bình phải thực hiện thanh toán hơn 12 tỷ đồng tiền gốc cho lô trái phiếu mã HBCH2225002. Tuy nhiên, do chưa thu xếp được nguồn tiền nên doanh nghiệp chưa thể thanh toán số tiền nêu trên. Đồng thời, đang thương thảo với nhà đầu tư về việc thanh toán dư nợ của trái phiếu.

Lô trái phiếu mã HBCH2225002 có tổng giá trị gần 95 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 31/10/2022, kỳ hạn 3 năm, đáo hạn vào ngày 31/10/2025. Trước đó, kể từ tháng 4/2023 đến ngày tháng 6/2025, HBC đã nhiều lần thực hiện mua lại trước hạn một phần của lô trái phiếu nêu trên. Gần đây nhất, vào ngày 30/6, doanh nghiệp đã mua lại trước hạn 11,7 tỷ đồng, đưa giá trị còn lại lưu hành về mức 12,4 tỷ đồng như hiện tại.

Đáng chú ý, tại thời điểm 30/9, HBC sở hữu hơn 319 tỷ đồng tiền mặt nhưng tổng nợ vay tới 4.012 tỷ đồng, bằng 204% tổng vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ vay ngắn hạn tới 3.521 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là hơn 490 tỷ đồng.

Quý III năm nay, HBC đạt doanh thu thuần hơn 1.100 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Công ty cho biết, khoản tăng chủ yếu đến từ hoạt động xây dựng của công ty mẹ, trong khi đó doanh thu từ các hoạt động khác (cho thuê đất, bán hàng hóa, bất động sản…) tại công ty thành viên lại đi lùi.

HBC có doanh thu tài chính đột biến gần 230 tỷ đồng, nhờ ghi nhận gần 228 tỷ đồng lãi chậm thanh toán theo phán quyết của tòa. Cũng nhờ phán quyết của tòa, HBC mang về gần 31 tỷ đồng lợi nhuận khác từ hoạt động thanh lý, nhượng bán tài sản cố định. Kết quả, HBC lãi ròng gần 182 tỷ đồng trong quý III/2025, gấp 23 lần cùng kỳ.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của HBC đạt hơn 238 tỷ đồng, giảm 72% so với cùng kỳ do kết quả nửa đầu năm khiêm tốn. Tổng tài sản của HBC tại thời điểm 30/9 ở mức 15.900 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm.

Traphaco thay CEO

Công ty CP Traphaco (mã chứng khoán: TRA) công bố thông tin về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới là bà Đào Thúy Hà. Trước đó, vào ngày 5/11, Traphaco đã ban hành quyết định miễn nhiệm tổng giám đốc với ông Trần Túc Mã, theo đơn từ nhiệm của ông Mã.

Bà Đào Thúy Hà - tân CEO của Traphaco.

Người kế nhiệm ông Mã là bà Đào Thúy Hà, năm nay 50 tuổi. Trước đó, bà Hà trước đó đảm nhận chức vụ Phó tổng giám đốc Kinh doanh và Marketing Traphaco. Quyết định bổ nhiệm có hiệu lực từ ngày 10/11.

Bà Hà gia nhập Traphaco từ năm 1996. Trong 30 năm gắn bó với công ty, bà đảm nhận nhiệm vụ và có kinh nghiệm ở nhiều lĩnh vực như kế hoạch thị trường, nghiên cứu phát triển, marketing, sản phẩm mới...

Công ty CP Vạn Phát Hưng (mã chứng khoán: VPH) tiếp tục biến động nhân sự cấp cao trong 11 tháng đầu năm 2025. Theo đó, Vạn Phát Hưng bổ nhiệm ông Châu Quang Đạt giữ vị trí Phó tổng giám đốc. Theo giới thiệu, ông Đạt không giữ vị trí nào trước khi được bổ nhiệm vào vị trí Phó tổng giám đốc tại Vạn Phát Hưng.

Về nhân sự, trong 7 tháng đầu năm 2025, Vạn Phát Hưng đã biến động một số vị trí như miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Trần Thanh Phương Trang, miễn nhiệm Phó tổng giám đốc với ông Phùng Điền Trọng, miễn nhiệm thành viên Uỷ ban Kiểm toán với bà Trần Thanh Phương Trang và bầu người thay thế là ông Trương Thành Nhân.