Xã hội

Google News

Tập đoàn FLC cần có giải pháp bảo vệ rừng thông bonsai thường xuyên bị mất trộm

TPO - UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC phải thực hiện đúng cam kết khi triển khai Dự án sân golf Đak Đoa, có trách nhiệm quản lý, khẩn trương thực hiện giải pháp bảo vệ khu vực rừng thông nêu trên.

Ngày 30/10, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đã ký công văn chỉ đạo xử lý tình trạng khai thác trái phép rừng thông ở khu vực xã Đak Đoa.

Theo đó, rừng thông Đak Đoa nằm trong phạm vi Dự án sân golf Đak Đoa (do Công ty cổ phần Tập đoàn FLC là chủ đầu tư), bị đình trệ nhiều năm nay. Nhưng theo UBND tỉnh Gia Lai, thời gian qua, tình trạng kẻ gian đột nhập đào bứng, cưa hạ các cây thông trong khu vực dự án mang đi tiêu thụ xảy ra phổ biến.

Bởi vậy, UBND tỉnh Gia Lai cầu Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC phải thực hiện đúng cam kết khi triển khai Dự án sân golf Đak Đoa; có trách nhiệm quản lý, chăm sóc số cây thông của dự án, khẩn trương thực hiện giải pháp bảo vệ khu vực rừng thông nêu trên.

tien-phong.jpg
Một cây thông đã bị đối tượng đào bới, bó bầu chuẩn bị vận chuyển đi.

Ngoài ra, UBND tỉnh Gia Lai cũng chỉ đạo UBND xã Đak Đoa phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng quy chế phối hợp giữa các lực lượng chức năng trên địa bàn; tăng cường tuần tra kiểm soát tại khu vực rừng thông để phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các đối tượng trộm cắp cây thông và tiêu thụ tài sản trộm cắp.

Trước đó, các cơ quan báo chí đã phản ánh nhiều lần về việc rừng thông có dáng thế bonsai tại khu vực Dự án sân golf Đak Đoa bị xâm hại. Kẻ gian ngang nhiên khoanh gốc, dùng nilon bọc thành bầu, chuẩn bị vận chuyển ra ngoài tiêu thụ với giá cao. Qua ghi nhận, rất nhiều cây thông bị đào bứng, vận chuyển đi nơi khác để lại các hố lớn rải rác khắp nơi. Tình trạng trên đã diễn ra trong thời gian dài.

8694153102489897249.jpg
Một góc của Dự án sân golf Đak Đoa.

Tại kỳ họp thứ 4 mới đây, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XII đã biểu quyết thông qua nghị quyết phê duyệt bổ sung danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn. Trong số này có rất nhiều dự án lớn về du lịch nghỉ dưỡng được tỉnh Gia Lai quyết định bổ sung để đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án quy mô lớn trong giai đoạn 2025-2026 như dự án sân golf Đak Đoa (quy mô 174ha, ở xã Đak Đoa). Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai giao UBND tỉnh rà soát, xác định ranh giới, diện tích, quy mô dự án đảm bảo phù hợp quy hoạch trước khi thực hiện quy trình, thủ tục về đầu tư, đấu thầu.

