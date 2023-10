Tăng cường kiểm danh, kiểm diện đối tượng FULRO sau vụ khủng bố ở Đắk Lắk

TPO - Thành phố Buôn Ma Thuột gia tăng các biện pháp giữ vững an ninh trật tự sau vụ khủng bố tại huyện Cư Kuin như tăng cường công an về cơ sở, bám sát địa bàn; kiểm danh, kiểm diện số đối tượng chính trị, đặc biệt là FULRO, ngụy quân, ngụy quyền…

UBND TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vừa trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, nhiều cử tri đã kiến nghị liên quan đến các lĩnh vực như: Đất đai, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hút đầu tư…Trong đó, cử tri phường Tân Tiến (TP Buôn Ma Thuột) đề cập vấn đề tăng cường cán bộ chiến sĩ nắm chắc địa bàn, nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân và quan tâm đến công tác dân tộc, tôn giáo sau vụ khủng bố ở huyện Cư Kuin.

Liên quan đến vấn đề này, UBND thành phố cho biết, đã kịp thời triển khai các phương án chốt chặn, bảo đảm giữ vững an ninh trật tự và khẩn trương ban hành Công văn số 106 ngày 11/6/2023 về tăng cường triển khai công tác phòng, chống khủng bố trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột.

Bên cạnh đó, UBND thành phố chỉ đạo toàn hệ thống chính trị vào cuộc, triển khai công tác giữ gìn an ninh trật tự, lực lượng nòng cốt là công an với các nhiệm vụ trọng tâm: Phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh xử lý các vụ việc trên lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội với mục tiêu bảo vệ an ninh quốc gia, ổn định tình hình trên địa bàn.

UBND TP Buôn Ma Thuột cũng chỉ đạo công an tăng cường lực lượng bám sát địa bàn, quản lý chặt các đối tượng; kịp thời phát hiện xử lý ngay từ cơ sở, ban đầu không để các vụ việc kéo dài, phát sinh, hình thành điểm nóng.

Thành phố Buôn Ma Thuột cũng tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc tại buôn Kao, buôn H’Đớt, xã Ea Kao; buôn Dhă Prong, xã Cư Êbur, đưa các đối tượng có liên quan ra kiểm điểm trước dân; đồng thời tuyên truyền, vận động người dân, đặc biệt là người dân tộc thiểu số (DTTS) nâng cao nhận thức, đề cao cảnh giác trước hành vi lôi kéo, kích động thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, chấp hành tốt các quy định của địa phương;

Tăng cường 50 cán bộ chiến sĩ về cơ sở, bám sát địa bàn, nắm bắt tư tưởng nhân dân; tăng cường quản lý số người DTTS vắng mặt, làm rõ nơi đến, lý do vắng mặt tại địa phương. Kiểm danh, kiểm diện số đối tượng chính trị, đặc biệt là FULRO, ngụy quân, ngụy quyền người DTTS. Triển khai cao điểm, phối hợp công an phường, xã, các đơn vị liên quan tuyên truyền, phát động chương trình tặng quà đổi lấy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ…

Vụ tấn công trụ sở UBND 2 xã Ea Ktur và Ea Tiêu (huyện Cư Kuin) xảy ra rạng sáng 11/6, sát hại 9 người. Bộ Công an xác định đây là vụ khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và có sự tiếp tay, chỉ đạo từ nước ngoài. Trong số các bị can có một người là thành viên của tổ chức có trụ sở tại Mỹ.