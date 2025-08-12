Tận hưởng niềm vui mỗi ngày từ mọi giao dịch với SHB SAHA

Trong nhịp sống nhanh của đô thị, một ly trà sữa giảm giá hay thanh toán hóa đơn được hoàn tiền cũng đủ khiến người trẻ đô thị cảm thấy thú vị hơn mỗi ngày ngày. Với SHB SAHA, ưu đãi luôn sẵn sàng trong vài thao tác, giúp bạn vừa tiết kiệm vừa tận hưởng cuộc sống theo cách mình muốn.

Khi “săn” ưu đãi thành thói quen sống

Như thường lệ mỗi sáng, Thanh Ngân (27 tuổi, nhân viên công ty quảng cáo, TP.HCM) bắt đầu ngày mới bằng việc lướt nhanh điện thoại: Kiểm tra email, thanh toán hóa đơn, đặt suất ăn trưa và chuyển khoản cho bạn. Xen giữa những thao tác quen thuộc ấy, cô luôn dành vài phút để mở ứng dụng ngân hàng số SHB SAHA quen thuộc “săn” ưu đãi. Từ voucher giảm giá nạp tiền điện thoại, hoàn tiền khi đi siêu thị đến tích điểm cho mỗi giao dịch online, tất cả đều được Ngân khéo léo “gom” gọn chỉ trong vài phút khi đang ngồi trên xe công nghệ đến công ty.

Với cô nàng công sở Gen Z này, app ngân hàng này từ lâu đã không chỉ là kênh chuyển tiền online đơn thuần mà còn là “cánh cửa” dẫn đến hàng loạt cơ hội tiết kiệm và tận hưởng. Nhờ đó, Ngân bớt lo về chi phí, đơn giản hóa chi tiêu và khiến mỗi ngày trở nên nhẹ nhàng, thú vị hơn giữa nhịp sống đô thị đầy bộn bề.

“Chỉ cần tinh ý, mỗi giao dịch thông minh đều có thể mang lại một chút niềm vui nho nhỏ. Còn nếu cứ chi tiêu như bình thường mà không tận dụng ưu đãi, đặc quyền giảm giá thì đúng là đang bỏ lỡ tiền ngay trước mắt”, Ngân bật mí.

Tại Đà Nẵng, Hoàng Nam (32 tuổi, kỹ sư công nghệ) cũng có thói quen tương tự nhưng ở mức độ khác. Với Nam, SHB SAHA là “trạm thông tin” chính mỗi khi tìm ưu đãi. Chỉ cần mở mục thông báo “Cho bạn”, anh đã thấy loạt khuyến mãi dành riêng cho loại thẻ mình đang dùng, từ giảm 20% chi tiêu cuối tuần đến hoàn tiền dịp lễ Tết. Đặc biệt, Nam tận dụng tối đa điểm thưởng tích lũy để đổi quà hoặc voucher dịch vụ, biến từng khoản chi thành trải nghiệm thăng hoa như bữa tối ở nhà hàng sang trọng hay lần đầu bước chân vào phòng chờ hạng thương gia.

Theo các chuyên gia tài chính cá nhân, xu hướng “săn” ưu đãi qua ứng dụng ngân hàng đang ngày càng phổ biến trong nhóm khách hàng trẻ như Ngân và Nam. Khảo sát NielsenIQ Vietnam (2024) cho thấy 8/10 người tiêu dùng trẻ luôn tìm kiếm ưu đãi trước khi thanh toán, bất kể kênh sử dụng. Đáng chú ý, nghiên cứu Q&Me (2025) chỉ ra 58% Gen Z và Millennials ưu tiên tận dụng ứng dụng ngân hàng để săn giảm giá ăn uống, giải trí, du lịch.. biến khuyến mãi thành một phần tất yếu của nhịp sống đô thị.

Mở SHB SAHA - Mở “thế giới” ưu đãi

Trong dòng chảy xu hướng của người tiêu dùng, các tổ chức tài chính đã bắt nhịp nhanh chóng với mong muốn mang đến dịch vụ giải pháp tiện ích nhất, trong đó có SHB - biến app ngân hàng thành “kho ưu đãi” trong tay khách hàng.

Đơn cử, chỉ với vài thao tác quen thuộc như mở tài khoản, thanh toán QR hay nạp tiền điện thoại trên SHB SAHA, khách hàng đã có cơ hội nhận về những phần quà hấp dẫn. Đặc biệt, vào "Ngày Vàng" 5-15-25 hàng tháng, ưu đãi nạp tiền cùng hàng loạt eVoucher, tiền thưởng giới thiệu bạn bè luôn sẵn sàng chờ đón.

Đáng chú ý, khách hàng mở mới tài khoản thanh toán và đăng ký gói dịch vụ Loa thanh toán SHB trong thời gian diễn ra chương trình sẽ nhận ngay những phần quà thiết thực, từ tiền mặt, eVoucher đến gói trải nghiệm trọn vẹn kèm thiết bị. Không chỉ tiết kiệm chi phí, các ưu đãi này còn giúp chủ hộ kinh doanh và tiểu thương dễ dàng tiếp cận giải pháp xác nhận giao dịch hiện đại, thuận tiện cho việc buôn bán hằng ngày.

Không chỉ phục vụ giao dịch thường ngày, SHB SAHA còn mang đến giải pháp “hai trong một” cho những ai thường xuyên sử dụng ví điện tử. Tính năng liên kết tài khoản ngân hàng với các ví như GooPay hay VETC giúp thanh toán nhanh hơn, an toàn hơn và đặc biệt là nhận thưởng kép, cả trong tài khoản ngân hàng lẫn ví điện tử, chỉ với vài thao tác nạp tiền và thực hiện giao dịch đầu tiên. Ưu đãi này không chỉ xuất hiện một lần, mà còn lặp lại ở nhiều giao dịch tiếp theo, giúp khách hàng tối đa hóa lợi ích từ mỗi khoản chi.

Với chủ thẻ tín dụng và ghi nợ quốc tế, SHB SAHA mang đến loạt ưu đãi thiết thực mỗi ngày: Giảm giá khi đi GrabBike, GrabCar, GrabFood và hoàn tiền hàng tháng lên tới 300.000 đồng theo từng hạng mục chi tiêu của thẻ. Hệ thống điểm thưởng SHB Rewards tích lũy sau mỗi giao dịch mở ra cơ hội đổi quà, từ voucher du lịch, ẩm thực đến các dịch vụ nâng tầm trải nghiệm sống.

Cuối cùng, SHB SAHA còn biến việc giao dịch hằng ngày thành một “cuộc thi đấu” thú vị qua gamification “Liên minh SAHA”. Chỉ cần mở tài khoản, mở thẻ, gửi tiết kiệm, vay vốn, giao dịch online hay đơn giản là đăng nhập mỗi ngày, người chơi sẽ tích lũy lượt và cơ hội nhận quà.

Hàng chục nghìn phần thưởng đang chờ, từ iPhone 16 Pro Max, voucher du lịch, tiền mặt, điểm thưởng SHB Rewards cho tới voucher nạp điện thoại. 5 người đầu tiên sưu tập đủ 12 linh thú sẽ cùng chia nhau giải thưởng “khủng” trị giá 300 triệu đồng - phần thưởng xứng đáng cho những ai kiên trì và nhanh tay chinh phục thử thách.

Đại diện SHB cho biết, chuỗi ưu đãi trên SHB SAHA được thiết kế không chỉ để gia tăng quyền lợi, mà còn giúp khách hàng tiết kiệm chi phí, đơn giản hóa chi tiêu và mở rộng trải nghiệm sống. Việc tập trung hàng loạt chương trình trong cùng một ứng dụng giúp người dùng nhanh chóng tìm được ưu đãi phù hợp, biến mỗi giao dịch hằng ngày thành một khoảnh khắc đáng giá.

“Trong nhịp sống đô thị bận rộn, chỉ cần vài thao tác trên ứng dụng, khách hàng đã có thể tự “nâng cấp” trải nghiệm sống của mình mỗi ngày. Chúng tôi xem SHB SAHA là nền tảng kết nối khách hàng với hệ sinh thái tài chính - tiêu dùng toàn diện, nơi mỗi giao dịch đều có thể mang lại lợi ích cụ thể. Chiến lược dài hạn của SHB là biến ứng dụng này thành trợ lý tài chính cá nhân hàng đầu, đồng hành cùng khách hàng trong mọi hoạt động chi tiêu và quản lý tài chính,” vị đại diện nhấn mạnh.

Để bắt đầu hành trình chi tiêu thông minh, khách hàng chỉ cần tìm kiếm từ khóa “SHB SAHA” trên App Store (iOS) hoặc Google Play (Android) và tải ngay ứng dụng ngân hàng số thế hệ mới của SHB./.