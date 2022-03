Tai nạn trên phim trường ‘Chạng vạng’ bản Đài Loan, 2 người tử vong

TPO - Hai nhân viên trong ê kíp quay phim “Chạng vạng” bản Đài Loan đã tử vong trong lúc quay ngoại cảnh.

ET Today đưa tin, một vụ tai nạn đuối nước đã xảy ra tại danh thắng “Nam Trang Thần Tiên cốc” trong rừng ở huyện Miêu Lật (tây Đài Loan, Trung Quốc) vào chiều 11/3 (giờ địa phương).

Thời điểm đó, đoàn làm phim “Cái ôm đầu tiên” đang thu dọn phim trường sau khi hoàn thành cảnh quay ngoại cảnh. Không may, quay phim họ Hoàng (38 tuổi) và trợ lý họ Vương (34 tuổi) vô tình trượt chân té ngã xuống thác nước. Lúc được vớt lên bờ, hai nạn nhân không còn thở và tim ngừng đập. Tại bệnh viện, bác sĩ phát hiện trên đầu hai nạn nhân có nhiều vết thương nghiêm trọng, cổ tay biến dạng. Theo nhận định, thương tích có thể do va chạm mạnh sau khi rơi từ trên cao xuống. Nguyên nhân tử vong ban đầu được xác định do đuối nước.

Tối muộn cùng ngày, đại diện nhà sản xuất phim cho biết: “Chúng tôi đang cố gắng hết sức để hỗ trợ gia đình hai nạn nhân lo tang lễ. Thật đau buồn khi tai nạn bất ngờ này đã khiến chúng tôi mất đi hai đồng nghiệp thân thiết”.

Hiện tại, chính quyền địa phương đang xử lý các thủ tục để hỗ trợ gia đình người bị nạn hưởng quyền lợi bảo hiểm lao động, cũng như các quyền và lợi ích hợp pháp khác.

Đơn vị phụ trách an toàn lao động của huyện Miêu Lật cũng đã cử cán bộ liên hệ với nhà sản xuất phim, dự kiến sẽ xuống hiện trường tìm hiểu tình hình vụ tai nạn vào ngày 12/3. Bên cạnh đó, sau khi có kết quả khám nghiệm tử thi vào ngày 13/3, cơ quan công tố sẽ quyết định tiếp tục điều tra hay không.

Đáng chú ý, tối muộn ngày 11/3, Viêm Á Luân, nam chính của “Cái ôm đầu tiên”, đăng “tâm thư” dài trên trang cá nhân, bày tỏ sự bức xúc về môi trường làm việc thiếu an toàn trên phim trường ở Đài Loan.

Tài tử sinh năm 1985 lên án, nhà sản xuất phim không đưa ra được lời giải thích hợp lý và thái độ đúng đắn sau cái chết thương tâm của hai nhân viên trong đoàn phim “Cái ôm đầu tiên”.

Anh cho rằng, một thực trạng đáng cảnh báo là những thành viên đoàn phim, không phải diễn viên, chưa được quan tâm, chăm sóc và bảo vệ đúng cách. Họ thường bị xem nhẹ và những sự cố đáng tiếc trên phim trường như tai nạn xe hơi, làm việc quá sức hay ngã xuống thác nước… liên tục xảy ra.

Viêm Á Luân nhấn mạnh, sẽ thương lượng với dàn diễn viên chính để ngừng hợp tác với đơn vị sản xuất, yêu cầu nhà sản xuất phải có đối sách để cải thiện môi trường làm việc trong các đoàn phim Đài Loan, bảo đảm an toàn lao động trên phim trường, thay đổi giờ làm việc hợp lý và trả lương phù hợp.

Ngoài ra, các diễn viên khác gồm Trương Duệ Gia, Diêu Ái Ninh, Mục Mỹ, Doãn Chiêu Đức và đạo diễn Kha Hàn Thần bày tỏ sự tiếc thương và chia buồn với gia đình nạn nhân.

“Cái ôm đầu tiên” được ví như “Chạng vạng” bản Đài Loan, kể về mối tình ngang trái giữa chàng trai ma cà rồng và cô gái người thường. Phim hiện đang tạm dừng quay.

Tú Oanh