Syngenta trao tặng cầu Kênh Cao Một tại An Giang, tỏa “Nhịp cầu yêu thương” vì cộng đồng nông thôn

Công ty Syngenta Việt Nam phối hợp chính quyền địa phương tổ chức bàn giao cầu Kênh Cao Một tại ấp Ngọc Tân, xã Ngọc Chúc, An Giang, trong chương trình “Nhịp cầu yêu thương” hỗ trợ cải thiện hạ tầng giao thông nông thôn ĐBSCL, giúp người dân đi lại an toàn, thuận tiện hơn trong sản xuất, học tập và sinh hoạt hằng ngày.

Các lãnh đạo Chi cục Nông Nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, Xã Ngọc Chúc và nhà tài trợ Syngenta cùng cắt băng khánh thành Cầu Kênh Cao Một

Trong năm 2025, Syngenta dự kiến bàn giao 4 cây cầu dân sinh tại An Giang và Cần Thơ, với tổng giá trị khoảng 600 triệu đồng. Trước đó, vào ngày 21/10/2025, Syngenta đã bàn giao cầu Kênh 422 (bờ đông kênh T6) tại xã Bình Giang, An Giang, mang lại lợi ích thiết thực cho đời sống và sản xuất của người dân địa phương, đồng thời thúc đẩy giao thương và phát triển kinh tế nông thôn.

Buổi lễ bàn giao cầu Kênh Cao Một có sự tham dự của đại diện Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh An Giang, lãnh đạo xã Ngọc Chúc, ông Trần Thanh Vũ – Tổng Giám đốc Syngenta Việt Nam, đại diện Syngenta, người dân địa phương cùng đông đảo các em học sinh. Nhân dịp này, Syngenta đã trao tặng 20 phần quà cho các hộ nông dân khó khăn và 20 phần quà cho học sinh nghèo vượt khó, với mong muốn động viên, tiếp sức cho bà con và khuyến khích các em học sinh vươn lên trong học tập.

Syngenta trao 20 phần quà cho nông dân và học sinh khó khăn tại lễ khánh thành cầu Kênh Cao Một.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Thanh Vũ – Tổng Giám đốc Syngenta Việt Nam nhấn mạnh: “Đồng bằng sông Cửu Long là trái tim nông nghiệp của Việt Nam, nhưng nhiều nơi bà con vẫn gặp không ít trở ngại trong việc đi lại, nhất là học sinh và người lớn tuổi khi qua kênh, qua rạch. Với chương trình ‘Nhịp cầu yêu thương’, chúng tôi mong muốn không chỉ xây một cây cầu, mà là xây những nhịp nối về cơ hội – để người dân đi lại an toàn hơn, nông sản vận chuyển thuận tiện hơn, trẻ em đến trường dễ dàng hơn. Việc trao tặng 4 cây cầu tại An Giang và Cần Thơ trong năm 2025 là cam kết lâu dài của Syngenta trong hành trình đồng hành cùng nông dân và cộng đồng địa phương.”

Trong khuôn khổ buổi lễ, đại diện chính quyền xã Ngọc Chúc, ông Lê Tấn Kiệt – Phó Chủ tịch UBND Xã chia sẻ: “Cầu Kênh Cao Một hoàn thành sẽ giúp bà con rút ngắn quãng đường đi lại, đặc biệt trong mùa mưa lũ, hạn chế rủi ro khi qua sông, qua kênh. Đây là tuyến kết nối quan trọng để người dân vận chuyển nông sản, vật tư nông nghiệp, cũng như để các em học sinh đến trường thuận lợi và an toàn hơn. Chúng tôi rất trân trọng sự đồng hành của Syngenta và hy vọng chương trình sẽ tiếp tục được nhân rộng.”

Ông Trần Văn Phích, nông dân trồng lúa tại ấp Ngọc Tân, bày tỏ: “Trước đây bà con mình đi lại khó khăn lắm, chở lúa, chở phân hay chở con đi học đều phải vòng xa, rất vất vả và nguy hiểm. Giờ có cầu mới, tụi nhỏ đi học an toàn hơn, mình chở nông sản cũng thuận tiện, đỡ lo hơn nhiều. Bà con rất cảm ơn công ty và chính quyền đã quan tâm tới đời sống của người nông dân.”

Cầu kênh Cao Một đi vào hoạt động mang lại sự thuận tiện và an toàn hơn cho người dân địa phương

“Nhịp cầu yêu thương” – lan tỏa giá trị nhân văn tại miền Tây

“Nhịp cầu yêu thương” là một trong những hoạt động trọng tâm trong chiến lược trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) của Syngenta tại Việt Nam. Từ năm 2022 đến nay, chương trình đã hỗ trợ xây dựng 17 cây cầu dân sinh tại các tỉnh thuộc ĐBSCL, thay thế cầu khỉ, cầu tạm và cầu gỗ xuống cấp, giúp hàng chục nghìn người dân đi lại an toàn hơn, thúc đẩy giao thương và cải thiện đời sống kinh tế địa phương.

Ngoài việc đầu tư tài chính, Syngenta còn phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát thực tế, đánh giá nhu cầu sử dụng và lựa chọn vị trí xây dựng phù hợp, nhằm mang lại hiệu quả thiết thực, lâu dài cho cộng đồng.

CSR bền vững của Syngenta: Không chỉ xây cầu, còn xây tương lai

Song song với chương trình xây cầu, Syngenta còn triển khai nhiều hoạt động CSR thiết thực hướng đến cộng đồng nông thôn. Tiêu biểu là chương trình “Mái ấm Syngenta”, đã hỗ trợ xây dựng 174 căn nhà và 5 điểm trường cho các hộ nông dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước, góp phần cải thiện điều kiện an cư và học tập tại nhiều vùng quê.

Bên cạnh đó, chương trình “Môi trường sạch – Cuộc sống xanh” được Syngenta triển khai xuyên suốt với các hoạt động thu gom vỏ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, trồng cây xanh, kết hợp tập huấn sử dụng thuốc BVTV an toàn. Chương trình đã góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, lan tỏa lối sống xanh và xây dựng môi trường nông thôn an toàn, bền vững hơn.

Với hơn 35 năm đồng hành cùng nền nông nghiệp Việt Nam, Syngenta không chỉ cung cấp các giải pháp nông nghiệp bền vững, mà còn tích cực đóng góp cho cộng đồng bằng những hành động cụ thể, thiết thực. Lễ trao tặng cầu Kênh Cao Một vì thế không chỉ đánh dấu sự hoàn thành một công trình giao thông, mà còn là biểu tượng của sự kết nối, của hy vọng và những nhịp cầu yêu thương lan tỏa khắp các vùng quê Việt Nam.