Sỹ tử hoàn thành 'môn thi áp lực nhất': Cập nhật đề thi, giải đề Toán

6 phút trước

Thí sinh nói gì về đề Toán?

(Hà Nội - Đỗ Hợp) Ra khỏi phòng thi sau 90 phút làm bài, thí sinh Hồng Ánh đã là sinh viên nhưng năm nay em thi lại để xét tuyển vào khối trường công an. Ánh cho rằng đề Toán chiều nay có bản, vừa sức, không đánh đố.

Có khoảng 5-10 câu phân loại học sinh. Em làm 40 câu đầu tiên chỉ mất khoảng 50 phút còn 10 câu khó hơn em dành thời gian nhiều hơn. “ Sáng nay đề văn với em dễ, em xem gợi ý giải tính được khoảng 8-9 điểm còn môn Toán chiều nay em cầm chắc khoảng trên 8 điểm”-Ánh chia sẻ.

(Đà Nẵng- Thanh Hiền) Nhiều thí sinh tại Đà Nẵng rời điểm thi chia sẻ đề Toán không dễ kiếm điểm cao. Anh Huy (THPT Hòa Vang) chia sẻ các đề thi thử em làm tốt, từ 8 điểm trở lên nhưng đề thi Toán năm nay Huy chỉ dám chắc chắn mình đạt mức điểm trung bình. Cũng như Huy, Hồ Duy (THPT Hòa Vang) tỏ ra khá buồn vì đề Toán dài, những câu xác suất đối với Duy hơi "khó nuốt". "Em không đủ thời gian làm bài, ước chừng mình được khoảng 8 điểm", Duy nói.

(Hà Tĩnh- Hoài Nam) Hơn 17.300 thí sinh tại 36 điểm thi ở Hà Tĩnh đã hoàn thành ngày thi đầu tiên Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Kết thúc môn thi Toán, tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Du (thành phố Hà Tĩnh), nhiều thí sinh tụ tập trước sân trường để trao đổi, giải đề. Nhiều thí sinh cho biết, đề Toán năn nay khá dài và yêu cầu tư duy cao, nếu không đọc kỹ đề rất dễ bị mất điểm.

“Đề thi thử em đạt trên điểm 8, nhưng đề thi hôm nay em chỉ mới tự tin mình đạt điểm 6. Khá buồn so với kỳ vọng đặt ra”, em Nguyễn Văn Tuấn – học sinh trường THPT Phan Đình Phùng chia sẻ.

Cũng tại điểm thi này, một số thí sinh khác cũng khá hài lòng đối với bài thi Toán, dù không đạt được điểm như kỳ vọng nhưng tự tin nhận về điểm 8 môn Toán.

(Nghệ An - Thu Hiền) Tại điểm thi Trường THPT Lê Viết Thuật (thành phố Vinh, Nghệ An), nhiều thí sinh đánh giá đề Toán có độ phân hóa khá cao. Các câu trắc nghiệm ngắn nhưng đòi hỏi khả năng vận dụng và tổng hợp kiến thức, chứ không chỉ dừng lại ở việc ghi nhớ công thức. Với đề thi này, để đạt từ điểm 7 trở lên phải là những thí sinh có năng lực toán khá giỏi.

Em Lê Duy Hoàng, học sinh Trường THPT Lê Viết Thuật cho rằng, đề thi dài, khó để đạt điểm cao. “Phần đầu của đề chủ yếu là các câu hỏi ở mức độ nhận biết, không đánh đố, thí sinh có thể lấy điểm tốt nghiệp. Những câu hỏi cuối là câu phân loại năng lực thí sinh, đòi hỏi tư duy”, Hoàng chia sẻ.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT Nghệ An, môn thi thứ hai (Toán), Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An có tổng số thí sinh đăng ký dự thi 39.772. Tổng số thí sinh vắng thi kg lý do: 56. Không có thi sinh vi phạm quy chế thi. Không có các sự cố bất thường khác xảy ra. Buổi thi diễn ra bình thường, an toàn, đúng quy chế.

Chùm ảnh thí sinh sau môn thi Toán: Như Ý - Duy Phạm- Thúy Hằng