Suýt mất bàn chân vì một vết xước nhỏ

TPO - Một bệnh nhân nữ 80 tuổi, trú tại Hà Nội, vừa được các bác sĩ Bệnh viện Thanh Nhàn cứu thoát nguy cơ mất bàn chân phải do biến chứng nhiễm trùng từ một vết xây xước nhỏ.

Trước đó, khoảng 3–4 ngày, bệnh nhân xuất hiện ngứa và trầy xước nhẹ ở mu ngón I bàn chân phải. Khi nhập viện, bàn chân đã sưng tấy đỏ, đau dữ dội. Ban đầu, bệnh nhân được chẩn đoán viêm mô bào, nhưng chỉ sau 24 giờ, tình trạng nhanh chóng tiến triển thành áp xe hóa bàn chân do tụ cầu vàng kháng methicilline (MRSA) – một loại vi khuẩn kháng thuốc khó điều trị.

ThS.BS nội trú Nguyễn Văn Dương – Khoa Ngoại Thần kinh cho biết, sau khi hội chẩn với các chuyên khoa và tham vấn tuyến trung ương, ê-kíp đã quyết định xử trí khẩn cấp nhằm tránh biến chứng nặng. Bệnh nhân được tiến hành hai lần phẫu thuật cắt lọc áp xe, dẫn lưu nhiễm trùng hằng ngày, đồng thời lấy dịch làm kháng sinh đồ. Song song đó, bác sĩ áp dụng hút VAC hỗ trợ liền thương, sau đó ghép da che phủ tổn khuyết. Người bệnh được điều trị phối hợp 2–3 loại kháng sinh đặc hiệu, chăm sóc vết thương sát sao, theo dõi huyết áp và bổ sung dinh dưỡng trong suốt ba tuần điều trị.

Kết quả, bàn chân bệnh nhân đã được bảo tồn, vết thương sạch, mảnh ghép da bám dính tốt, hồng hào, bệnh nhân giảm đau rõ rệt và hồi phục ổn định. Xúc động sau quá trình điều trị, bà chia sẻ: “Trước đây bàn chân đau dữ dội, nay đã nhẹ hơn nhiều. Tôi rất biết ơn các y, bác sĩ đã tận tình chăm sóc”.

Theo bác sĩ Dương, điểm đặc biệt của ca bệnh là chỉ từ một vết xây xước nhỏ, tình trạng diễn biến nhanh và phức tạp, không đáp ứng thuốc, có nguy cơ dẫn tới mất bàn chân. “Nếu không theo dõi sát sao và can thiệp kịp thời, biến chứng có thể xảy ra, làm giảm hiệu quả điều trị”, bác sĩ nhấn mạnh.

Các bác sĩ khuyến cáo, người cao tuổi, người có bệnh nền mạn tính như đái tháo đường, suy giảm miễn dịch hoặc thể trạng yếu không nên chủ quan với những vết thương nhỏ. Cần vệ sinh vết thương bằng dung dịch sát khuẩn hoặc nước muối sinh lý, đồng thời đến cơ sở y tế ngay khi có dấu hiệu sưng đỏ, đau tăng hoặc khi thuốc không cải thiện triệu chứng.

Bác sĩ Dương khẳng định, ngay cả những trường hợp nhiễm trùng phức tạp do vi khuẩn kháng thuốc vẫn có thể được kiểm soát hiệu quả nhờ phác đồ điều trị bài bản và sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa.