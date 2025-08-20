Suối Tiên 30 năm - Kiên định một giấc mơ

Trong hành trình tìm kiếm những câu chuyện văn hóa để gửi đến độc giả, tôi vẫn luôn đau đáu về những điểm đến đã gắn bó với ký ức của nhiều thế hệ. Giữa tháng tám, khi đang rà soát lại những bản thảo còn dang dở để kịp bài báo mới, Suối Tiên bất chợt hiện lên trong tâm trí – một không gian du lịch văn hóa quen thuộc, nơi gìn giữ 'hồn' Việt suốt nhiều thập kỷ.

Lần trở lại này, tôi may mắn gặp cô Bùi Thị Tố Trinh - Phó Tổng Giám Đốc, ngay khi khu du lịch đang tất bật chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 30 năm thành lập. Trong cuộc trò chuyện, cô đã chia sẻ nhiều câu chuyện chân thành về chặng đường làm việc, cùng tình yêu và niềm tự hào dành cho Suối Tiên.

Cô có thể chia sẻ về cơ duyên gắn bó cùng Suối Tiên trong suốt 30 năm qua không?

Cô Trinh bồi hồi nhớ lại những ngày đầu tiên: “Hồi đó, khu du lịch chưa lớn và hiện đại như bây giờ. Mỗi ngày, chúng tôi vừa làm việc, vừa chứng kiến từng mảng tường mới, từng công trình được hoàn thiện. Cảm giác như mình không chỉ là chứng kiến, mà còn là người đang góp từng viên gạch nhỏ cho một ước mơ chung này.

Những năm đầu, công việc không hề dễ dàng. Vừa đón tiếp du khách, vừa hỗ trợ các bộ phận khác, có lúc lại đi phụ bán vé, chăm chút từng công việc nhỏ. Có những ngày mùa lễ Tết, cả đội gần như làm việc xuyên suốt, từ sáng sớm cho đến khi trời tối hẳn, nhưng ai cũng cười vì khách vui, khách khen.”

Ba 30 trôi qua, Suối Tiên đã thay đổi rất nhiều - mở rộng diện tích, xây dựng hàng loạt công trình mới, tổ chức những lễ hội quy mô quốc gia - nhưng với cô Trinh, sự thay đổi lớn nhất lại nằm ở chính bản thân mình. “Tôi học được cách nhìn mọi thứ bằng tầm nhìn xa hơn, hiểu rằng mỗi việc mình làm, dù nhỏ, cũng là một phần trong câu chuyện lớn của Suối Tiên.

Vào những ngày đầu làm việc, ấn tượng đầu tiên của cô về Suối Tiên là gì?

Cô Trinh nhớ lại: “Ngày đầu tiên vào đây, tôi choáng ngợp như đang bước vào thế giới cổ tích Việt Nam. Tất cả gợi nhớ lịch sử, truyền thuyết, nhưng lại rất cuốn hút.

Nếu chỉ dùng ba từ để mô tả Suối Tiên, cô chọn: Văn hóa – Sáng tạo – Ấm áp. Văn hóa là nền tảng, sáng tạo là cách làm mới mình, còn ấm áp là cảm giác mà ai đến đây cũng cảm nhận được – từ nụ cười chào đón đến từng chi tiết trang trí.

Điểm khác biệt lớn nhất, theo cô, chính là việc Suối Tiên giữ trọn “hồn” Việt, không chạy theo xu hướng một cách vô định. Mỗi công trình, mỗi hoạt động đều gắn liền một câu chuyện để du khách không chỉ vui chơi mà còn mang về ký ức văn hóa.

Suối Tiên đã làm thế nào để giữ gìn bản sắc văn hóa trong thời đại mới?

Cô Trinh Trinh chia sẻ: “Trong bối cảnh hội nhập và phát triển mạnh mẽ như hiện nay, Suối Tiên vẫn luôn lấy Văn hóa làm trọng tâm - đó là điều cốt lõi nhất mà chúng tôi kiên định gìn giữ và phát triển.

Để làm được điều này, Suối Tiên luôn bắt đầu từ câu hỏi: giá trị truyền thống nằm ở đâu và làm thế nào để nó sống cùng thời đại? Mỗi công trình mới đều được thiết kế dựa trên chất liệu văn hóa Việt: từ kiến trúc, màu sắc, cho đến câu chuyện truyền thuyết đằng sau.

Cô có nhắc đến Biển Tiên Đồng - một công trình kết hợp giữa khu vui chơi hiện đại với câu chuyện Lạc Long Quân - Âu Cơ, hay công trình Long Hoa Thiên Bảo gắn với nền tảng các giá trị triết lý nhân bản của Phật Giáo. “Chúng tôi muốn du khách vừa giải trí, vừa học được điều gì đó về văn hóa dân tộc.”

Những giá trị đó luôn được truyền tải đều đặn qua sự kiện Lễ hội Trái cây Nam Bộ - được tổ chức để quảng bá nông sản, lan tỏa nếp sống và giá trị văn hóa miền Tây sông nước, hay việc tái hiện vở diễn sân khấu hóa truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh.

Bên cạnh giữ gìn văn hóa, Suối Tiên đã phát triển thêm những lĩnh vực gì trong 30 năm qua?

Song song với việc giữ hồn văn hóa, Suối Tiên cũng không ngừng mở rộng quy mô và lĩnh vực hoạt động. Cô Trinh chầm chậm kể lại: “Cô còn nhớ sau giai đoạn đại dịch đầy thử thách, Suối Tiên Farm vẫn được triển khi đúng tiến độ, đây là mô hình nông nghiệp xanh giữa thành phố, nơi mọi người vừa có thể tham quan, vừa trải nghiệm hái trái cây xanh sạch Vietgap. Hay Thành phố du lịch sinh thái Sơn Tiên ở Đồng Nai - một quần thể nghỉ dưỡng, vui chơi hiện đại kết hợp bảo tồn thiên nhiên.

Không chỉ dừng lại ở trong nước, Suối Tiên còn hướng tới việc quảng bá văn hóa Việt ra thế giới, thông qua việc đón tiếp du khách quốc tế và tổ chức các sự kiện giao lưu.

Cô tự hào nhất khi biết mình đã góp phần nhỏ bé vào hành trình đó: “Mỗi khi thấy một em nhỏ say mê nghe kể truyền thuyết, hay thấy một vị khách nước ngoài trầm trồ trước kiến trúc của chúng tôi, tôi lại cảm thấy mọi nỗ lực đều xứng đáng.

Nhìn lại chặng đường 30 năm của Suối Tiên vừa qua, điều gì khiến cô tự hào nhất?

Cô Trinh nhẹ nhàng nói: “Tôi may mắn khi được làm việc và chứng kiến từng chặng phát triển của Suối Tiên. Nơi đây không chỉ thay đổi diện mạo, mà còn truyền cảm hứng cho biết bao người về niềm tự hào dân tộc.”. Ba mươi năm đã qua, nhưng cũng là nền móng cho chặng đường mới, để giấc mơ về một “Suối Tiên mang dáng hình dân tộc” tiếp tục được viết tiếp, từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Rời Suối Tiên vào buổi chiều muộn, tôi vẫn nghe văng vẳng tiếng cười của du khách xen lẫn tiếng nhạc rộn rã. Cuộc trò chuyện với cô Bùi Thị Tố Trinh không chỉ giúp tôi hiểu hơn về hành trình 30 năm dựng xây bản sắc của Suối Tiên, mà còn nhắc nhở rằng, giữa nhịp sống hiện đại, vẫn có những con người lặng lẽ giữ gìn và thổi hồn vào giá trị văn hóa dân tộc.

Và có lẽ, chính điều đó đã khiến Suối Tiên trở thành điểm đến chứa đựng ký ức và giấc mơ dân tộc của biết bao thế hệ, nơi mỗi công trình, mỗi sự kiện đều lưu giữ hơi thở của quá khứ, hòa cùng nhịp sống hiện đại, để câu chuyện về một Suối Tiên mang dáng hình dân tộc vẫn được viết tiếp từng ngày.

