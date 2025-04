Sự thật phía sau câu nói của Chủ tịch Masan - 'What We Make. Makes Us. Made for You'

CTCP Tập đoàn Masan (HOSE: MSN, “Masan” hay “Công ty”) và hai công ty thành viên Masan Consumer (HNX-UPCoM: MCH), Masan MEATLife (HNX-UPCoM: MML) đã đồng tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề “What We Make. Makes Us. Made for You”. Có rất nhiều điểm thú vị và thông điệp của một câu chuyện lớn được đưa ra tại đây.

Những tay đua công thức 1

Mở màn dẫn dắt đại hội vẫn là gương mặt quen thuộc, chủ tịch Tập đoàn Nguyễn Đăng Quang. Lần này, người đàn ông có vóc dáng thấp đậm, mái tóc muối tiêu diện vest đen lịch sự thay cho phong cách phong trần áo phông xanh đậm của Masan thường khi. Vẫn phong cách dí dỏm xen lẫn nhiều lát cắt về một Masan đang trỗi dậy, ông Quang báo người Masan tự hào khi nhiều thương hiệu của tập đoàn, đặc biệt như Chinsu đã trở thành “brand love” thương hiệu được giới trẻ yêu thích. “Nước mắm Nam Long” trở thành từ khóa viral gọi trên mạng là Namlong (nằm lòng), đây là sự thành công của chúng tôi. Và ngay từ đầu, ông đã đố và treo thưởng cho ai dịch được chủ đề của năm: “What We Make. Makes Us. Made for You”

Vẫn như thường lệ, người giới thiệu bức tranh tổng quan về Masan là ông Danny Le, Tổng Giám đốc Masan Group. Vẫn giữ phong thái điềm đạm, kín kẽ, CEO tuổi 40 của một tập đoàn đang phấn đấu tham vọng vươn mình ra thế giới này nhấn mạnh rằng Masan đã thực hiện đúng lời hứa về kết quả kinh doanh ấn tượng trong năm 2024. “Trước đó, tại Đại hội đồng Cổ đông năm 2024, Masan đã khẳng định cam kết về sự xuất sắc trong vận hành và duy trì sự tập trung bền bỉ vào tăng trưởng lợi nhuận”, ông Danny Le nói.

Ông Danny Le chia sẻ thêm: “Tại Đại hội đồng cổ đông năm trước, chúng tôi đã cam kết với các cổ đông rằng Masan sẽ quay lại con đường tăng trưởng có lợi nhuận, và chúng tôi tự hào đã thực hiện được điều này trong năm 2024. Masan Consumer (“MH”) đã ghi nhận mức tăng trưởng gần hai con số về doanh thu và lợi nhuận, trong khi WinCommerce (“WCM”) và (“MML”) đều mang về lợi nhuận. Điều này chứng minh rằng tăng trưởng và lợi nhuận hoàn toàn có thể song hành cùng nhau. Kết quả quý 1/2025 càng khẳng định sức mạnh của quá trình chuyển đổi này. Nhìn về tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung vào việc mở rộng quy mô mạnh mẽ các trụ cột tăng trưởng với lợi nhuận bền vững và chiến lược 'Go Digital' (Chuyển đổi số) sẽ là động lực giúp chúng tôi khai thác tối đa hiệu quả cộng hưởng giữa các nền tảng Tiêu dùng – Bán lẻ - Công nghệ”.

Năm 2024 đánh dấu hoàn tất Giai đoạn 1 trong hành trình chuyển đổi của Masan từ một công ty hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) thành một nền tảng tích hợp Tiêu dùng – Bán lẻ - Công nghệ kể từ năm 2020. Ba mảnh ghép chiến lược đầu tiên: Mạng lưới – Thị phần chi tiêu – Hội viên đã được xây dựng với nền tảng vững chắc.

WCM lần đầu ra trái ngọt lãi ròng sau nhiều năm lỗ

Năm nay, nhà bán lẻ Vinmart đã mang lại sự tươi mới với những thông tin đầy phấn chấn từ bà Nguyễn Thị Phương, Tổng giám đốc CTCP Wincommerece đơn vị quản lý hệ thống siêu thị Winmart và cửa hàng tiện lợi WinMart. Theo bà Phương, sự cộng hưởng giữa Thương hiệu - Bán lẻ - Người tiêu dùng bắt đầu được định hình và WCM đã bắt đầu gặt hái trái ngọt. “Lần đầu tiên Vincommart có lãi, đã cải thiện 2 nghìn tỷ/ năm các mô hình từ thành thị đến nông thôn. Doanh thu 33.000 tỷ là con số kháng cự; khi có được lợi nhuận; có dòng tiền 1500 tỷ, 3 từ khóa được WCM nói mỗi ngày là: tăng trưởng; lợi nhuận; khách hàng. Chúng tôi đã tìm được mô hình thành công của thành thị và nông thôn”, bà Phương chia sẻ.

Theo đó, MCH đạt mức tăng trưởng CAGR 84% trong mạng lưới WinCommerce từ năm 2019-2024, MML tăng gấp đôi doanh số tại các điểm bán WCM trong cùng kỳ, trong khi 55% doanh số của WinCommerce hiện đến từ Hội viên WiN. Tầm nhìn “Point of Life” đang được hiện thực hóa khi mỗi điểm bán WCM trở thành đại lý ngân hàng, và các dịch vụ phong cách sống sẽ là bước tiếp theo.

Các mảng kinh doanh tiêu dùng cốt lõi đạt cột mốc lợi nhuận quan trọng: WCM và MML lần đầu tiên ghi nhận lợi nhuận sau thuế (LNST) dương trong năm 2024, trong khi MCH tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ, giữ vững vị thế là công ty FMCG tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á. Nhờ những kết quả này, lợi nhuận sau thuế sau phân bổ cổ đông thiểu số (NPAT Post-MI) của Masan Group tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ, đạt 1.999 tỷ đồng; đồng thời, tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đã quay trở lại mức hai chữ số (sau khi loại trừ các yếu tố không cốt lõi và các khoản thu nhập một lần).

Năm 2025 đánh dấu Giai đoạn 2 của hành trình chuyển đổi, tập trung mở rộng mô hình kinh doanh Mạng lưới - Thị phần chi tiêu - Hội viên một cách có lợi nhuận, với số hóa toàn diện và tự động hóa vận hành là mảnh ghép chiến lược cuối cùng: Tăng trưởng mạng lưới – Cơ sở hạ tầng để tiếp cận hơn 100 triệu người tiêu dùng khi GDP bình quân đầu người của Việt Nam đạt 5.000 USD và kênh bán lẻ hiện đại bùng nổ:

Mở rộng thị trường mục tiêu cho những “Thương hiệu “ lớn

Cũng trong sự kiện, ông Trương Công Thắng – Tổng Giám đốc Masan Consumer (MCH) – khẳng định vị thế của MCH là “Dẫn đầu nội địa - Bước ra thế giới”, đồng thời chia sẻ chiến lược nhằm tạo ra giá trị vượt trội cho cổ đông.

Trong năm 2024, MCH đã phục vụ hơn 72 tỷ bữa ăn thông qua sản phẩm nước mắm và phân phối hơn 2,4 tỷ sản phẩm thực phẩm tiện lợi. Với độ phủ ấn tượng tại 98% hộ gia đình Việt và hiện diện tại 26 thị trường quốc tế, MCH đang sẵn sàng bước vào chương tiếp theo trên hành trình “Dẫn đầu nội địa - Bước ra thế giới”.

Trong năm 2024, chiến lược của MCH tiếp tục chứng tỏ hiệu quả vượt trội, với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận ròng CAGR đạt 20% trong giai đoạn 2022-2024. Công ty duy trì biên lợi nhuận dẫn đầu ngành với biên lợi nhuận gộp 46% và biên EBITDA đạt 27%. Những kết quả này là thành quả từ một chiến lược nhất quán, kết hợp giữa các yếu tố then chốt: Sản phẩm đột phá; Thương hiệu mạnh; Chiến thắng tại điểm bán lẻ; Tập trung cốt lõi, tối đa giá trị với tinh thần “Fewer – Faster – Bigger” và Mô hình tài chính vượt trội.

Sau phát biểu của ông Thắng, Bà Đinh Hồng Vân – Giám đốc Marketing cấp cao ngành hàng Gia vị chia sẻ về việc tiếp tục chiến lược cao cấp hóa của CHIN-SU nhằm củng cố thị trường ngành hàng gia vị không thương hiệu tại Việt Nam, đồng thời chuẩn bị cho chiến lược “Go Global”. Tự hào quảng bá văn hóa ẩm thực Việt Nam, CHIN-SU đang sẵn sàng cho “Go Global”, khởi đầu với dòng sản phẩm tương ớt đặc trưng.

Tại sự kiện, bà Vân đã giới thiệu các sản phẩm mới thuộc thương hiệu CHIN-SU nhằm củng cố hiện diện trên kệ hàng và mang đến danh mục giải pháp nấu ăn toàn diện hơn cho người tiêu dùng. Bên cạnh các dòng nước chấm và xốt ướp, CHIN-SU hiện đã mở rộng sang sản phẩm dầu ăn và các gia vị thiết yếu khác.

“ Không quan trọng là bạn bao nhiêu tuổi mà quan trọng bạn phải thực sự yêu công việc mình đang làm. Mỗi ngày chúng tôi không chỉ làm việc 8 tiếng, mà làm việc 16 tiếng, xung quanh tôi có những bạn trẻ , có những bạn trẻ có kiến thức, có đam mê ; với tôi hành trình 28 năm cùng với Masan. Cho nên câu trả lời cho chủ đề “What We Make. Makes Us. Made for You” chính là: “Những điều chúng ta làm sẽ làm. Chúng ta nên làm. Và tất cả những gì Masan làm đều hướng về bạn- Người tiêu dùng Việt” - Ông Nguyễn Đăng Quang.

Tiếp đó, Bà Nguyễn Trương Kim Phượng – Giám đốc Marketing cấp cao ngành hàng Thực phẩm tiện lợi giới thiệu về giai đoạn tiếp theo trong chiến lược Thay thế bữa ăn tại nhà và Thay thế bữa ăn tại nhà hàng của MCH, với việc ra mắt danh mục mới của Omachi mang tên "Quán Xá Châu Á" (Ẩm thực đường phố châu Á). Sáng kiến này hướng đến thị trường bữa ăn với mức giá dễ tiếp cận chỉ 1 USD, ứng dụng công nghệ tiên tiến đã áp dụng trong các sản phẩm như lẩu tự sôi và cơm tự chín, mang đến những bữa ăn tiện lợi, chất lượng cao với chi phí hợp lý và thị trường tiềm năng rộng lớn.

5 sản phẩm mới đã được ra mắt cho quý 2/2025, đại diện cho nhiều nền ẩm thực đặc trưng khắp châu Á. Đây là dòng sản phẩm áp dụng công nghệ sấy thăng hoa hoàn toàn mới, mang đến độ tươi ngon vượt trội mà không cần bảo quản lạnh hay sử dụng chất bảo quản. Ứng dụng công nghệ này, từng sản phẩm được chế biến kỹ lưỡng để giữ nguyên hương vị và dưỡng chất ban đầu — đồng thời vẫn ổn định ở nhiệt độ phòng, thuận tiện cho bảo quản và sử dụng. Người tiêu dùng có thể dễ dàng tích trữ và thưởng thức sản phẩm yêu thích mọi lúc, mọi nơi, cùng bất kỳ ai – tiện lợi, linh hoạt và trọn vẹn trải nghiệm.

Phần Q&A của Đại hội cổ đông Masan năm nay hầu hết cổ đông đều dành lời khen tặng cho thành quả trái ngọt tập đoàn này đang gặt hái qua chiến lược xây dựng thành công các thương hiệu với tham vọng “vươn ra toàn cầu”. Ông Nguyễn Đăng Quang dành khá nhiều thời gian và mỹ từ đẹp dành cho các thế hệ đang đóng góp và cống hiến tại Masan. Ông Quang nói xin cảm ơn tập thể ban lãnh đạo, công ty Masan, chủ tịch Nguyễn Đăng Quang đã cùng quảng bá đưa sản phẩm Masan, sản phẩm Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế. Không chỉ ban lãnh đạo mà hơn 4 vạn cán bộ công nhân viên Masan cũng đã làm cho người Việt Nam. “How long Masan có thể đi bao xa và xin hãy giải thích về kế hoạch kế nhiệm tại MSN”, ông Quang chia sẻ trước câu hỏi này: tôi hài lòng với ban lãnh đạo hiện tại. Nhưng mỗi người chúng ta đang già đi. Làm sao để có thế hệ kế nhiệm, chúng ta tự tin về con đường đó sẽ kéo dài mãi mãi.