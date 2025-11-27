SOOBIN và SS Label lên tiếng trấn an fan, phản ứng của KINGDOM ra sao?

HHTO - Vấp phải làn sóng tranh cãi dữ dội trước thềm concert ALL-ROUNDER D-3, phía SS Label và SOOBIN đã lên tiếng trấn an fan. Tuy nhiên, phản ứng của KINGDOM vẫn chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt".

Chỉ còn vài ngày nữa, concert ALL-ROUNDER D-3 của SOOBIN sẽ chính thức diễn ra tại TP.HCM. Thế nhưng thay vì bầu không khí háo hức, cộng đồng KINGDOMs lại đang bày tỏ sự bất bình xung quanh thông tin "khách mời tin đồn" là tân binh Lê Bin Thế Vĩ - từng là gương mặt nổi bật của Top 13 Tân Binh Toàn Năng.

Để xoa dịu khán giả, SS Label - công ty quản lý của SOOBIN - đã đăng thông tin đính chính vào tối 26/11, khẳng định: "Sự xuất hiện của bất kì khách mời nào cũng đều được nghiên cứu kỹ lưỡng, sắp xếp hợp lý và đảm bảo tôn trọng tinh thần nghệ thuật mà SOOBIN muốn gửi gắm".

SS Label và SOOBIN nhanh chóng lên tiếng trấn an người hâm mộ.

SOOBIN cũng trực tiếp trấn an fan qua broadcast cá nhân: "Năm 2025 anh có những vai trò mới, có những điều anh rất tự hào muốn khoe với cả nhà. Nên là mọi người hãy yên tâm và tin vào những tâm huyết của anh và cả ekip nhé, anh sẽ không làm mọi người thất vọng đâu".

Trước tin đồn về việc một tân binh song ca cùng SOOBIN trong ca khúc Giá Như - sân khấu được kỳ vọng là đỉnh cao của riêng anh - nam ca sĩ nhấn mạnh: "Yên tâm là những gì cảm xúc nhất, đặc biệt nhất, độc bản nhất sẽ luôn là những gì anh lưu giữ ở concert lần này và mọi kịch bản dù khách mời nào đều xuất hiện hợp lý và theo mạch chuyện đường dây".

Phần lớn KINGDOMs chọn cách bảo ban nhau tránh tạo ồn ào tiêu cực khi chỉ còn vài ngày nữa là đến concert quan trọng của thần tượng. Tuy nhiên, vẫn có một bộ phận bày tỏ sự không hài lòng trước cách ban tổ chức xử lý khủng hoảng, cho rằng thông báo của ê-kíp vòng vo, chưa giải quyết vấn đề rõ ràng. Nhiều người hâm mộ lâu năm, fansite nổi tiếng thậm chí tuyên bố "rest" (tạm nghỉ) vì cảm thấy không được tôn trọng, không đồng ý với quyết định của SOOBIN và ê-kíp.

Một vài người hâm mộ, fansite nổi tiếng của SOOBIN thông báo tạm dừng hành trình "đu idol".

Một số khán giả cho rằng nguyên nhân thực chất không phải đến từ tân binh Thế Vĩ. Nhiều mâu thuẫn đã âm ỉ trong fandom từ lâu, bao gồm cách truyền thông của SS Label, việc fansite chuẩn bị project nhưng bị đảo lộn liên tục,... khiến nhiều KINGDOMs cảm thấy không được tôn trọng. Sự việc thông tin khách mời "secret" bị rò rỉ được cho là "giọt nước tràn ly".

"Fan chịu đủ khổ sở, idol lại đi bênh người làm fan khổ sở, fan đau khổ là điều đương nhiên. Không phải tự nhiên từ sự việc này fan mới rest hay 'thoát fan', nó là giọt nước tràn ly thôi", một người hâm mộ lâu năm của SOOBIN chia sẻ. Nhiều người cũng lên tiếng nhấn mạnh rằng nonfan hay thậm chí một số KINGDOM đang hiểu sai sự việc. Họ kêu gọi cộng đồng suy xét khách quan hơn và tránh đổ lỗi cho toàn bộ KINGDOM là "toxic".

Trước giờ "G" concert D-3 của SOOBIN, câu chuyện về khách mời và phản ứng của cộng đồng KINGDOMs vẫn là đề tài được bàn luận sôi nổi. Điều đó đặt ra câu hỏi lớn về cách hòa hợp giữa nghệ sĩ, công ty quản lý và fandom trong các dự án lớn.