Số đặc biệt viết về Việt Nam của tạp chí Nhật Bản có gì?

Ngọc Ánh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hành trình đi hết đất nước của nhóm biên tập người Nhật đã tạo nên góc nhìn đa chiều về Việt Nam, qua các lăng kính văn hóa, ẩm thực, thời trang, phong cách sống. Tạp chí văn hóa, du lịch TRANSIT của Nhật Bản khẳng định Việt Nam là nơi du khách có thể đi bộ qua những thành phố đầy sôi động và thưởng thức món ăn thơm ngon thỏa thích.

Tạp chí văn hóa, du lịch TRANSIT của Nhật Bản vừa công bố số phát hành đặc biệt về Việt Nam với chủ đề "Việt Nam - đi bao nhiêu lần cũng muốn quay lại". Ấn phẩm ra mắt ngày 13/3.

Theo lời giới thiệu trang bìa của tạp chí này, Việt Nam là đất nước mà du khách có thể tận hưởng mọi lúc mọi nơi. "Đó là nơi bạn có thể đi bộ qua thành phố đầy sôi động và ăn những món ăn thơm ngon thỏa thích. Sau khoảng 6 giờ bay từ Nhật Bản, bộ phận biên tập đã có mặt tại Hà Nội và TPHCM. Chúng tôi không chỉ tới thành phố mà còn đến vùng nông thôn, những hòn đảo xa xôi và cả cố đô".

645778256-26926915603562924-9100858912396464713-n.jpg
Trang bìa tạp chí về du lịch Việt Nam do người Nhật thực hiện.

Hành trình đi hết dọc dài đất nước của nhóm biên tập người Nhật đã tạo nên góc nhìn đa chiều về Việt Nam, qua các lăng kính văn hóa, ẩm thực, thời trang, phong cách sống.

Trong nội dung về ẩm thực, tạp chí TRANSIT công bố bản đồ ẩm thực Việt Nam chia theo từng vùng miền. Ở phía Bắc, tạp chí nhắc đến phở, bánh cuốn, bún riêu, miền Trung có đặc sản cơm hến, bún bò Huế, miền Nam có bánh xèo, canh chua cá.

vietnam-photo.jpg
Hình ảnh phố cổ ở Hà Nội do nhiếp ảnh gia Nhật ghi lại.

Những phóng viên, biên tập viên của tạp chí mô tả: "Món ăn phía Bắc có gia vị khiêm tốn, nhạt, nhiều món ăn sử dụng khoai tây và rau củ. Món ăn miền Trung cay và mặn. Trong khi đó, gia vị ở miền Nam thiên ngọt, nhiều nguyên liệu có công dụng giải nhiệt".

Họ cũng ghi nhận ở Việt Nam có những quán ăn đa dạng, từ nhà hàng, quán vỉa hè đến những cửa hàng bán đồ ăn tiện lợi mở cửa 24/24h.

20260128-editors-diary-kawaharada-03.jpg
Phóng viên Nhật Bản trải nghiệm cuộc sống ở TPHCM.

Để hoàn thành ấn phẩm, nhóm biên tập đã đặt chân đến Hà Nội, TPHCM, Huế, Phú Quốc, Lào Cai. Trong hành trình khám phá đất nước hình chữ S, các phóng viên được trải nghiệm cảm giác "đi bão" mừng chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam trong trận đấu với Hàn Quốc.

"Đường phố nhanh chóng chật kín người và xe, họ bấm còi để ăn mừng chiến thắng, vẫy quốc kỳ khắp nơi. Sự phát triển của thể thao và tình yêu cuồng nhiệt dành cho bóng đá của người dân Việt Nam cho thấy năng lượng bất tận. Bóng đá cho phép bạn nếm trải những cảm xúc hiếm có trong cuộc sống hàng ngày. Tôi đã trải qua một đêm đáng nhớ ở TPHCM", phóng viên kể lại.

Ngọc Ánh
