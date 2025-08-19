SkyZen tạo sức hút khi chính thức ra mắt thị trường

Sự kiện Giới thiệu SkyZen – phân khu cao cấp nhất Đô thị số Picity Sky Park do Pi Group đầu tư và phát triển đã thu hút sự tham dự của hàng ngàn khách hàng, nhà đầu tư và đối tác chiến lược, khẳng định sức hút mạnh mẽ và vị thế tiên phong trên thị trường căn hộ TP.HCM.

Đông đảo khách hàng tham dự sự kiện giới thiệu phân khu cao cấp SkyZen.

Dấu ấn từ sự kiện ra mắt quy mô lớn

Sự kiện ra mắt phân khu cao cấp SkyZen đã trở thành tâm điểm của thị trường bất động sản khi quy tụ hàng ngàn khách hàng, nhà đầu tư cùng sự góp mặt của các đối tác chiến lược toàn cầu.

Ngay từ sáng sớm, hàng trăm khách hàng đã có mặt để trực tiếp trải nghiệm không gian sự kiện, lắng nghe chia sẻ từ Pi Group – Nhà phát triển dự án, đồng thời tham gia các hoạt động tương tác công nghệ số hiện đại như giải pháp nhà thông minh Hyundai HT, robot giao hàng Keenon Robotics, robot vệ sinh Pudu, tủ giao nhận thông minh Santa Pocket… Tất cả đã mang đến cho khách tham dự một hình dung sống động về chuẩn sống tương lai trong mô hình Đô thị số tiện ích 5 sao chuẩn quốc tế.

Khách hàng trải nghiệm công nghệ smarthome của Hyundai HT tại sự kiện ra mắt SkyZen.

Điểm nhấn nổi bật của sự kiện chính là sự hiện diện và đồng hành của các thương hiệu hàng đầu thế giới – minh chứng rõ ràng cho định hướng phát triển khác biệt và cam kết bàn giao cao cấp của SkyZen.

Các đối tác chiến lược toàn cầu như Otis – thương hiệu thang máy số 1 thế giới, ABB – tập đoàn công nghệ an toàn điện và tự động hóa toàn cầu, Hyundai HT – đơn vị smarthome chiếm thị phần số 1 Hàn Quốc đã trực tiếp giới thiệu những giải pháp công nghệ hiện đại trong quản lý và vận hành tòa nhà. Đây chính là nền tảng giúp SkyZen kiến tạo nên môi trường sống thông minh, an toàn và chuẩn quốc tế.

Các đối tác toàn cầu tham dự sự kiện giới thiệu phân khu cao cấp SkyZen.

Song song, các thương hiệu thiết bị bàn giao danh tiếng toàn cầu như Bosch, Hafele, Kohler, Yale… cũng khẳng định từng chi tiết căn hộ đều được lựa chọn theo chuẩn mực quốc tế, mang đến trải nghiệm sống cao cấp và tối ưu chi phí đầu tư cho khách hàng.

Chất lượng vượt trội so với cùng phân khúc

So với các dự án cùng phân khúc, SkyZen nổi bật nhờ tầm nhìn phát triển dài hạn và sự đầu tư bài bản theo mô hình Đô thị số tiện ích 5 sao chuẩn quốc tế – lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam.

SkyZen tọa lạc vị trí đắc địa ngay trục đại lộ Phạm Văn Đồng và Quốc lộ 1A.

Dự án tọa lạc trên trục Đại lộ Phạm Văn Đồng – Quốc lộ 1A, tâm điểm mới của TP.HCM mở rộng, kết nối nhanh chóng đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, trung tâm thành phố và chuỗi đô thị vệ tinh như Dĩ An, Thuận An. Vị trí chiến lược này không chỉ đảm bảo nhu cầu an cư thuận tiện mà còn mang đến giá trị gia tăng bền vững nhờ hạ tầng khu Đông liên tục được đầu tư nâng cấp.

Điểm khác biệt lớn nhất của SkyZen là tiên phong phát triển mô hình Đô thị số khi toàn bộ hệ thống quản lý – vận hành ứng dụng đồng bộ AI và IoT trên nền tảng công nghệ độc quyền, kiến tạo nên một hệ sinh thái sống thông minh, an toàn và tiện nghi vượt xa chuẩn thông thường của thị trường.

Không dừng lại ở công nghệ, SkyZen còn khẳng định đẳng cấp bằng hệ tiện ích nội khu chuẩn resort 5 sao với quy mô hiếm có: 65 tiện ích cao cấp dành riêng cho chỉ 650 căn hộ – mật độ tiện ích vượt trội nhất phân khúc.

Hồ bơi vô cực acrylic muối khoáng trên tầng thượng là điểm nhấn độc đáo trong hệ tiện ích của SkyZen.

Tại tầng 5 là tổ hợp giải trí – thể thao – làm việc hiện đại gồm phòng golf 3D, studio livestream, karaoke, co-working space, phòng tập Technogym, yoga – pilates, sauna và khu vui chơi tương tác công nghệ dành cho trẻ em.

Đỉnh tòa tháp ở cao độ 140m cư dân sẽ được trải nghiệm hệ tiện ích “trên không” hàng đầu khu vực với hồ bơi vô cực acrylic muối khoáng, sky lounge, vườn ngắm sao, rạp chiếu phim ngoài trời và khu BBQ trên cao – những tiện ích vốn chỉ xuất hiện tại các dự án hạng sang quốc tế.

Với vị trí trung tâm chiến lược, công nghệ số tiên phong và hệ tiện ích vượt chuẩn, SkyZen đã thiết lập một chuẩn mực sống hoàn toàn mới, vượt trội hơn hẳn các dự án cùng phân khúc tại TP.HCM và khu vực lân cận.

Theo báo cáo thị trường, giá căn hộ tại Dĩ An, Thuận An đã liên tục tăng trưởng, hiện dao động từ 40 – 50 triệu đồng/m² trong 3 quý đầu năm 2025. Sự khan hiếm quỹ đất trung tâm cùng sức bật từ hạ tầng khiến những dự án có vị trí ngay trục huyết mạch như Phạm Văn Đồng càng trở nên giá trị.

Trong bối cảnh đó, SkyZen nổi lên như một “hàng hiếm”: vừa đảm bảo chuẩn sống quốc tế, vừa có mức giá cạnh tranh, phù hợp cho cả khách hàng an cư lẫn nhà đầu tư. Với số lượng sản phẩm giới hạn, kết hợp cùng tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ của khu vực, SkyZen được dự báo sẽ tiếp tục tăng giá trong tương lai gần.

Với tầm nhìn phát triển Đô thị số tiện ích 5 sao chuẩn quốc tế, sự đồng hành của các thương hiệu toàn cầu cùng tiềm năng gia tăng giá trị bền vững, SkyZen khẳng định vị thế tiên phong và xứng đáng trở thành lựa chọn hàng đầu trên thị trường căn hộ TP.HCM.