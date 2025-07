SkyZen: Giải pháp an cư cho người trẻ ở TP HCM

Trong bối cảnh giá căn hộ tại TP.HCM liên tục leo thang và vượt xa khả năng chi trả của phần lớn người trẻ, sự xuất hiện của dự án SkyZen mở lời đáp thông minh cho việc hiện thực hóa giấc mơ an cư ngay trung tâm thành phố.

Xu hướng dịch chuyển của người trẻ

Thị trường bất động sản TP.HCM đang đối mặt với một nghịch lý lớn: giá nhà không ngừng leo thang, trong khi thu nhập của người dân; đặc biệt là giới trẻ chưa có sự tăng trưởng tương ứng. Giá căn hộ tại nhiều khu vực nội thành TP.HCM đã vượt ngưỡng 100 triệu đồng/m² - mức giá được đánh giá là vượt xa khả năng chi trả của phần lớn người mua nhà lần đầu.

Khách hàng trẻ tìm hiểu dự án SkyZen ngay trục đại lộ Phạm Văn Đồng.

Thực tế này buộc khách hàng trẻ phải thay đổi cách tiếp cận bất động sản, thay vì tập trung vào khu trung tâm, họ chuyển hướng tìm kiếm những giải pháp vừa túi tiền hơn nhưng vẫn đảm bảo chất lượng sống. Trong đó, làn sóng dịch chuyển ra các khu đô thị vệ tinh; đặc biệt là khu Đông TP.HCM đang hình thành xu hướng rõ rệt.

Việc sáp nhập Bình Dương vào TP.HCM không chỉ thay đổi địa giới hành chính, mà còn là một bước đi chiến lược để hình thành siêu đô thị liên vùng lớn nhất phía Nam, với quy mô dân số vượt 15 triệu người trong tương lai gần. Sự mở rộng này kéo theo nhu cầu nhà ở tăng mạnh, tạo điều kiện để thị trường phát triển bền vững hơn cả về lượng và chất.

Trong các định hướng đầu tư trung và dài hạn, khu Đông được xem là trung tâm mới của TP.HCM mở rộng đang được ưu tiên hàng đầu về hạ tầng. Hàng loạt dự án trọng điểm như tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên), Vành đai 3, mở rộng QL13, nâng cấp đại lộ Phạm Văn Đồng... đang góp phần rút ngắn khoảng cách địa lý và thời gian di chuyển, giúp giảm tải áp lực dân cư tại lõi đô thị, đồng thời nâng cao giá trị bất động sản tại khu vực vệ tinh.

Tại các khu vực như phường Dĩ An, Thuận An, mặt bằng giá căn hộ hiện dao động từ 40–55 triệu đồng/m², tương đương 2–3 tỷ đồng cho một căn hộ hai phòng ngủ – mức giá hợp lý hơn nhiều so với khu vực trung tâm nhưng vẫn đủ sức cạnh tranh nhờ hạ tầng hiện đại, không gian sống xanh và hệ tiện ích hoàn thiện.

SkyZen là phân khu được đầu tư cao cấp nhất đô thị số Picity Sky Park do Pi Group phát triển.

Nắm bắt xu hướng này, nhiều chủ đầu tư đã sẵn sàng đầu tư mạnh tay vào cảnh quan, tiện ích, công nghệ và chất lượng vận hành, nhằm phát triển những dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư mà còn mang lại trải nghiệm sống vượt trội. Tiêu biểu trong số đó là SkyZen – phân khu cao cấp nhất đô thị số Picity Sky Park ngay trục đại lộ Phạm Văn Đồng do Pi Group phát triển. Nhờ đáp ứng trọn vẹn hai tiêu chí: chi phí đầu tư hợp lý và chất lượng sống chuẩn quốc tế đã giúp SkyZen chinh phục khách hàng trong bối cảnh thị trường đang tái cấu trúc theo hướng nhu cầu thực.

Thiết kế thông minh phù hợp mọi nhu cầu

SkyZen sở hữu nhiều loại hình căn hộ như: studio, officetel, 2 phòng ngủ (1WC hoặc 2WC), 3 phòng ngủ, phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng – từ người độc thân, gia đình trẻ... Tất cả sản phẩm đều được thiết kế tối ưu công năng trên nền diện tích vừa phải, đảm bảo không gian sinh hoạt thoáng đãng, bố cục hợp lý, ánh sáng và thông gió tự nhiên, tạo cảm giác rộng rãi hơn so với diện tích thực.

Căn hộ Studio tại SkyZen có thiết kế thông minh, tối ưu công năng.

Đặc biệt, với các căn studio hoặc 2 phòng ngủ 1WC, SkyZen mang đến lựa chọn lý tưởng cho người trẻ muốn an cư sớm, hoặc gia đình nhỏ đang tìm kiếm một tổ ấm vừa vặn cả về diện tích lẫn tài chính. Mức giá chỉ từ 1,4 tỷ đồng/căn được đánh giá là “vừa tầm”, phù hợp với khả năng tài chính của đông đảo khách hàng.

Không chỉ dừng lại ở việc “vừa túi tiền”, căn hộ SkyZen còn gây ấn tượng với nội thất bàn giao hoàn thiện cao cấp từ các thương hiệu toàn cầu như Bosch, Hafele, LG, TOTO... Cùng với đó là hệ thống Smarthome thông minh, vận hành bằng AI & IoT, giúp cư dân tận hưởng cuộc sống hiện đại, tiện nghi mà không cần đầu tư thêm chi phí sau khi nhận nhà.

Hệ tiện ích đa tầng chuẩn resort 5 sao

Việc sở hữu một không gian sống chất lượng với hệ tiện ích toàn diện thường đồng nghĩa với mức giá cao và chi phí duy trì không nhỏ. Tuy nhiên, SkyZen mang đến giải pháp an cư vừa túi tiền, nhưng vẫn đảm bảo trải nghiệm sống tương đương các resort 5 sao chuẩn quốc tế.

Phòng tập Pilates được đầu tư bài bản tại SkyZen

Toàn bộ tầng 5 được quy hoạch chuyên biệt, tích hợp đa chức năng để đáp ứng nhu cầu học tập – làm việc – giải trí – rèn luyện sức khỏe của tất cả cư dân. Tại đây, cư dân có thể thư giãn với phòng Golf 3D giả lập, sáng tạo trong studio livestream, kết nối tại phòng karaoke – co-working hay rèn luyện thể chất tại phòng tập Technogym hiện đại, phòng Yoga & Pilates, khu sauna… Đặc biệt, thế hệ cư dân nhí được ưu ái với khu vui chơi tương tác công nghệ, giúp phát triển trí tưởng tượng và khả năng tư duy.

Hệ tiện ích tại SkyZen được tích hợp theo xu hướng “đô thị thẳng đứng” đa tầng.

Điểm nhấn ấn tượng nhất chính là tầng tiện ích trên không ở độ cao 140m, nơi hội tụ những trải nghiệm sống đặc quyền. Nổi bật là hồ bơi vô cực acrylic muối khoáng duy nhất trên thị trường, tạo cảm giác như “lơ lửng” giữa bầu trời. Kế bên là sky lounge sang trọng, vườn ngắm sao, khu BBQ và khu chiếu phim ngoài trời, biến mỗi khoảnh khắc tại SkyZen trở thành một kỳ nghỉ dưỡng chuẩn resort thực thụ.

Với sự đầu tư bài bản, thiết kế thông minh và triết lý “chất lượng sống là trọng tâm”, SkyZen không chỉ chinh phục khách hàng bằng tiện ích vượt trội, mà còn chứng minh rằng mức giá hợp lý vẫn có thể đi cùng trải nghiệm sống đỉnh cao. Đây chính là lợi thế khác biệt giúp SkyZen nổi bật trên thị trường và trở thành lựa chọn hàng đầu của thế hệ cư dân hiện đại đang tìm kiếm một nơi an cư lý tưởng – nơi mỗi ngày đều tận hưởng cuộc sống đáng mơ ước.