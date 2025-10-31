Sinh viên Thủ đô hào hứng trải nghiệm gian hàng SHB tại Ngày thẻ Việt Nam 2025

Trong hai ngày 18 - 19/10 tại sân vận động Bách khoa Hà Nội, gian hàng SHB trở thành điểm hẹn sôi động, thu hút đông đảo sinh viên Thủ đô đến trải nghiệm các sản phẩm thẻ, dịch vụ ngân hàng số cùng nhiều hoạt động tương tác hấp dẫn.

Trong ngày đầu tiên của Ngày thẻ Việt Nam 2025, gian hàng SHB mang đến không gian trải nghiệm hiện đại với chủ đề “Một chạm - Vạn niềm tin” thu hút đông đảo sinh viên và khách tham quan. Trong khuôn khổ sự kiện, gian hàng của SHB ghi dấu ấn với không gian trưng bày hiện đại, mang đậm tinh thần ngân hàng số, giới thiệu tới sinh viên và khách tham quan hệ sinh thái sản phẩm thẻ và dịch vụ tài chính tiện ích.

Tại đây, các bạn trẻ có thể mở tài khoản và phát hành thẻ nhanh chóng chỉ trong vài phút qua định danh điện tử (eKYC), khám phá ứng dụng ngân hàng số SHB SAHA với nhiều tính năng quản lý tài chính thông minh, thanh toán không tiếp xúc, chuyển tiền nhanh và quản lý chi tiêu dễ dàng.

Bên cạnh đó, khách tham quan còn được tư vấn về các dòng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ quốc tế SHB cùng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho giới trẻ, góp phần lan tỏa thông điệp thanh toán không tiền mặt tại Ngày thẻ Việt Nam 2025.

Nhiều sinh viên tỏ ra hứng thú và ấn tượng với hai sản phẩm thẻ nổi bật của SHB là thẻ tín dụng quốc tế SHB Mastercard Truly Free và thẻ ghi nợ quốc tế SHB Mastercard Cashback. Đây là những sản phẩm được thiết kế riêng cho khách hàng trẻ, mang đến trải nghiệm chi tiêu thông minh, tự do và tiết kiệm.

Với SHB Truly Free, chủ thẻ được miễn hoàn toàn phí thường niên và phí giao dịch quốc tế, đồng thời tận hưởng nhiều ưu đãi giảm giá, hoàn tiền khi chi tiêu tại các đối tác của SHB. Trong khi đó, SHB Mastercard Cashback giúp người dùng hoàn tiền không giới hạn cho mọi giao dịch mua sắm, ăn uống, giải trí, hỗ trợ quản lý chi tiêu linh hoạt và an toàn. Đặc biệt, sinh viên có thể đăng ký phát hành thẻ nhanh chóng ngay trên ứng dụng SHB SAHA, nhận thẻ phi vật lý chỉ trong vài phút để sử dụng cho các giao dịch trực tuyến tiện lợi.

Cũng tại gian hàng, SHB mang đến loạt hoạt động check-in, trò chơi tương tác và minigame công nghệ đầy sôi động, thu hút đông đảo sinh viên tham gia. Hàng trăm phần quà hấp dẫn và thiết thực như túi vải, bình nước giữ nhiệt, quạt cầm tay khăn bandada, sách quản lý tài chính hay những chú gấu bông xinh xắn...đã được trao tặng cho các bạn trẻ sau mỗi lượt trải nghiệm.

“Em thấy gian hàng SHB rất thú vị, thiết kế trẻ trung và dễ tiếp cận. Em chỉ mất vài phút để mở tài khoản ngay trên điện thoại và còn được nhận quà nữa. Cảm giác các dịch vụ tài chính giờ gần gũi, nhiều năng lượng tích cực và thân thiện hơn rất nhiều với sinh viên bọn em.”, M.T sinh viên năm 3 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Kết thúc hai ngày diễn ra Ngày thẻ Việt Nam 2025, theo thống kê sơ bộ, gian hàng SHB đã đón tiếp gần 1.000 lượt sinh viên và khách tham quan đến trải nghiệm sản phẩm, dịch vụ. Đặc biệt, hơn 200 khách hàng trực tiếp đăng ký và sử dụng dịch vụ trực tuyến, cho thấy sức hút mạnh mẽ của các giải pháp ngân hàng số SHB đối với giới trẻ.

Đại diện SHB cho biết, sự kiện không chỉ mang đến cho sinh viên cơ hội tiếp cận, khám phá các công nghệ thanh toán hiện đại và tiện ích vượt trội của thẻ SHB, mà còn góp phần lan tỏa thói quen thanh toán không tiền mặt, khẳng định vai trò tiên phong của SHB trong hành trình đồng hành cùng thế hệ trẻ trên con đường sống số thông minh, chủ động và kết nối.

Đồng hành cùng Ngày Thẻ Việt Nam, với chủ đề “Một chạm - Vạn niềm tin”, SHB đã tạo dấu ấn mạnh mẽ tại sự kiện, góp phần kiến tạo một tương lai tài chính số thông minh, an toàn và bền vững cho Việt Nam.

Trước bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, thời gian qua SHB đã không ngừng đầu tư hạ tầng công nghệ, nâng cấp trải nghiệm người dùng và phát triển hệ sinh thái thanh toán không tiền mặt toàn diện, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng hiện đại. Ngân hàng đã tiên phong triển khai nhiều sản phẩm, dịch vụ tiện ích như thẻ thanh toán không tiếp xúc (Contactless), định danh điện tử eKYC, ứng dụng ngân hàng số thế hệ mới SHB SAHA, thanh toán qua mã QR và giao dịch trực tuyến đa lớp bảo mật.

Song song đó, SHB còn liên tục triển khai các chương trình ưu đãi, hoàn tiền và quà tặng hấp dẫn dành cho chủ thẻ, góp phần thúc đẩy thói quen thanh toán không tiền mặt và đưa công nghệ tài chính đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ - những người tiên phong trong kỷ nguyên số.

Trong chiến lược chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện, SHB hiện tập trung vào 4 trụ cột: Cải cách cơ chế, chính sách, quy định, quy trình; Con người là chủ thể; Lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm; Hiện đại hóa công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

SHB đặt mục tiêu trở thành Ngân hàng TOP 1 về hiệu quả; Ngân hàng Số được yêu thích nhất; Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất đồng thời là Ngân hàng TOP đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm tài chính dịch vụ với khách hàng doanh nghiệp chiến lược tư nhân và Nhà nước, có chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, hệ sinh thái, phát triển xanh. Tầm nhìn đến năm 2035, SHB trở thành Ngân hàng bán lẻ hiện đại, Ngân hàng xanh, Ngân hàng số trong TOP đầu của khu vực./.