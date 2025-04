Siêu thị ngập sắc cờ đỏ sao vàng, cùng nhiều khuyến mại hút khách dịp lễ

TPO - Dịp lễ 30/4 – 1/5 kéo dài 5 ngày, là cơ hội để các doanh nghiệp đẩy mạnh bán hàng, tăng doanh số. Do đó, rất nhiều chương trình khuyến mãi được tung ra dịp này nhằm kích cầu tiêu dùng. Tuy nhiên, hàng giá rẻ nhưng phải đi liền với chất lượng, sự minh bạch mới được lòng "thượng đế".

Tưng bừng khuyến mãi

Theo ghi nhận thực tế của PV Tiền Phong, các trung tâm, cửa hàng điện máy đều tung nhiều ưu đãi lên đến 70 - 80% với nhiều mặt hàng như tivi, tủ lạnh, máy lạnh; mua sản phẩm tặng kèm sản phẩm, giảm giá giờ vàng…

Siêu thị, trung tâm thương mại những ngày này rợp sắc đỏ của lá cờ tổ quốc, băng rôn, ticker hưởng ứng không khí hân hoan mừng đại lễ 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).

Đồng thời tung ra loạt chương trình khuyến mại với hàng trăm mặt hàng từ thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, nước giải khát, hóa mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc cá nhân cho đến thời trang mùa hè, với mức giảm giá lên đến 50%.

Tại hệ thống siêu thị GO!, Big C, Tops Market thuộc Tập đoàn Central Retail Việt Nam ngoài giảm giá tới 50% với hơn 1.000 sản phẩm, khách hàng đến đây còn được trải nghiệm “Thực đơn anh nuôi”, gồm các món ăn: cơm gạo lức muối mè, cơm nắm muối tiêu, cơm trộn khoai mì, khoai mì hấp, cơm phần anh nuôi, cá nướng muối ớt, thịt nướng ống tre... Những món ăn này được xem là biểu tượng của sự kiên cường, chứa đựng trong đó những câu chuyện về ý chí sinh tồn và tinh thần chiến đấu của thế hệ cha ông.

Hệ thống các siêu thị thuộc Liên hiệp hợp tác xã thương mại TPHCM (Saigon Co.op) cũng đang giảm giá mạnh cho hơn 1.000 sản phẩm có chỉ dẫn địa lý từ TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh… Đây là những sản phẩm đã được cấp chứng nhận OCOP 3 - 4 sao như trà, cà phê, gạo, nước mắm, miến sắn dây, mật dừa nước, yến sào…

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó tổng giám đốc Saigon Co.op cho biết: “Chúng tôi dự báo sức mua trong những ngày tới sẽ tăng khoảng 20% so với năm ngoái. Do đó, tùy theo ngành hàng, Saigon Co.op đã tăng lượng hàng từ 30-40% so với ngày thường. Hiện tại, lượng hàng đã chuẩn bị xong và sẵn sàng lên quầy kệ để phục vụ người tiêu dùng”.

Chương trình năm nay có thêm một số hoạt động ý nghĩa nhằm chào mừng đại lễ 50 năm. Theo đó, những siêu thị ở khu vực trung tâm quận 1 (TPHCM) ngoài giảm giá hàng hóa sẽ tổ chức hoạt động dùng thử và phát nước miễn phí phục vụ bà con đi xem diễu binh.

Ngoài giá rẻ còn phải minh bạch, chất lượng

Trưa 26/4, tại một siêu thị ở TP Thủ Đức, nhiều khách hàng tập trung vào các kệ có rau củ, trái cây gắn logo “Tick xanh trách nhiệm” để chọn mua đồ ăn cho gia đình. Chị Thúy An (32 tuổi) cho biết: “Dịp lễ, các cửa hàng, siêu thị giảm giá rất nhiều. Dẫu vậy, tôi có thói quen mua hàng phải quét mã QR để xem được nguồn gốc hàng hóa; hoặc sản phẩm phải có dấu hiệu nhận biết hàng được kiểm tra, chứng nhận… Tóm lại là dù sản phẩm có rẻ, có giảm giá nhưng vẫn phải công khai minh bạch xuất xứ, có kiểm tra kiểm định chất lượng thì tôi mới yên tâm”.

Mới đây nhất, MM Mega Market đã ký kết với các nhà cung cấp tham gia chương trình “Tick xanh trách nhiệm” do UBND TPHCM khởi xướng, để nâng cao chất lượng chuỗi cung ứng hàng hóa an toàn, minh bạch. Trước đó, chương trình “Tick xanh trách nhiệm” cũng đã được Tập đoàn Central Retail, Bách Hóa Xanh, Co.op Mart, Satra... triển khai.

Theo quan sát của PV Tiền Phong, các sản phẩm có gắn logo nhận diện “tick xanh” được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn nhiều hơn so với các sản phẩm cùng loại trên quầy kệ.

Đáng nói, không chỉ hàng trong nước mới có logo “tick xanh”, mà cả doanh nghiệp FDI (có vốn đầu tư nước ngoài) đều rất quan tâm và tham gia ngay với các sản phẩm của mình. Thaicorp International là doanh nghiệp FDI đầu tiên tham gia chương trình “Tick xanh trách nhiệm” của TPHCM.

Ông Sombat Onniam, Giám đốc Điều hành Công ty cho biết, đơn vị sản xuất đậu hũ hoàn toàn từ nguyên liệu nhập khẩu 100% từ Mỹ và đang bán tại siêu thị ở TPHCM. Theo ông, việc tham gia “Tick xanh trách nhiệm” góp phần bảo vệ người tiêu dùng, đồng thời giảm thiểu phát thải ra môi trường.

Để người tiêu dùng yên tâm hơn khi mua sắm hàng hóa tại siêu thị, hệ thống Co.op Mart còn dựng quy trình kiểm soát chất lượng chuyên nghiệp và nghiêm ngặt, áp dụng từ giai đoạn sản xuất, thu hoạch, vận chuyển cho đến khâu phân phối. Nhà bán lẻ này còn kiểm định ngẫu nhiên sản phẩm tại mỗi điểm bán thông qua các Trung tâm kiểm nghiệm được Nhà nước chỉ định. Ngoài ra còn triển khai hoạt động xe kiểm nghiệm lưu động để giám sát chất lượng hàng hóa định kỳ, đảm bảo các hàng hóa được kiểm soát chất lượng, an toàn trước khi phân phối.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng cho biết, thành phố đặt mục tiêu xây dựng một chuỗi cung ứng trách nhiệm từ sản xuất, chế biến đến phân phối để đảm bảo yêu cầu cao nhất về an toàn thực phẩm, chất lượng hàng hóa đến tay người tiêu dùng.

Việc thiết lập một chuỗi cung ứng, hình thành cộng đồng trách nhiệm từ người tiêu dùng, các nhà cung ứng, các hệ thống phân phối đến các cơ quan chính quyền sẽ góp phần nâng cao kiểm soát chất lượng hàng hóa, thúc đẩy chuỗi cung ứng minh bạch và bền vững.

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM nhấn mạnh, chương trình “Tick xanh trách nhiệm” được thực hiện hết sức nghiêm ngặt, nếu sản phẩm có gắn “tick xanh” nhưng nếu phát hiện vi phạm sẽ bị loại khỏi các hệ thống phân phối.