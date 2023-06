Showbiz 8/6: Hương Giang lên tiếng về tin có bạn trai mới sau một năm chia tay Đình Tú

TPO - Jennie (BlackPink) tự nhận vai trong phim 18+ bị coi là rác phẩm, "Cuộc đời vẫn đẹp sao" lại kéo dài số tập... là những tin tức đáng chú ý ngày 8/6.

Thời gian gần đây, diễn viên Hương Giang vướng tin đồn quen tình mới sau khi chia tay Đình Tú. Cô thường đăng tải hình ảnh thân mật, đi ăn, diện váy cưới cùng diễn viên Quang Trọng.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên đăng tải video với tiêu đề: "Công khai tử tế ạ": “Thời gian gần đây, sẽ có nhiều lời đồn đại xoay quanh cuộc sống của tôi. Nói chung, tôi cũng nghe được những điều không hay thì hôm nay, tôi sẽ công khai với các bạn".

Trong đoạn video, Hương Giang lần lượt giới thiệu các diễn viên bao gồm Quang Trọng, đây là những đồng nghiệp hợp tác với cô trong dự án phim mới. Trước đó, Hương Giang cho biết cô và đàn em kém tuổi Quang Trọng chỉ là mối quan hệ bạn bè.

Không ít lần nữ diễn viên trực tiếp đáp trả những bình luận kém duyên từ antifan. Khi bị mỉa mai "Đình Tú đã xem! Khổ thân bị cắm sừng", Hương Giang đáp trả: "Mình thấy khổ thân những người bị khuyết tật tâm hồn hơn, bạn là một ví dụ".

Hậu tan vỡ, Hương Giang vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, hồi tháng 5/2022, khi cặp sao xác nhận “đường ai nấy đi”, nữ diễn viên chia sẻ: "Mọi cuộc gặp gỡ trong cuộc đời đều là duyên phận, không có đúng sai. Cảm ơn mọi người đã yêu quý, ủng hộ. Cảm ơn người đã đồng hành cùng Giang một chặng đường dài và ý nghĩa. Cuối cùng, chuyện đã kết thúc, nên khép lại rồi".

Jennie (BlackPink) tự nhận vai trong phim 18+ bị coi là rác phẩm

Chiều 7/6, Ten Asia cho biết theo nguồn tin trong ngành giải trí, Jennie quyết định xuất hiện trong The Idol sau khi nhận được lời đề nghị từ ca sĩ người Mỹ The Weeknd, nhà sản xuất của phim. Dư luận hiện có nhiều luồng ý kiến chỉ trích công ty chủ quản YG Entertainment phải chịu trách nhiệm về sự xuất hiện Jennie trong The Idol. Tuy nhiên, nguồn tin ám chỉ Jennie là người quyết định tất cả, YG không can dự.

Một đại diện nói với Ten Asia: "Jennie đã gặp trực tiếp The Weeknd và nhận được lời đề nghị xuất hiện trong The Idol, cô ấy bày tỏ mong muốn được thực hiện công việc này với YG”. (Đọc chi tiết)

'Cuộc đời vẫn đẹp sao' lại kéo dài số tập

Bộ phim dự kiến có 35 tập, kéo dài thêm 11 tập so với ban đầu. Đây là lần thứ hai nhà đài kéo dài thời lượng phát sóng bộ phim Cuộc đời vẫn đẹp sao. Khác với sự chán nản lần trước, lần này khán giả đồng tình với việc kéo dài số tập để có kết hợp lý nhất với từng nhân vật.

Với 5 tập được kéo dài thêm, khán giả mong chờ cái kết đẹp đến với từng người trong xóm trọ, ứng với tên phim - Cuộc đời vẫn đẹp sao. Khán giả cũng mong chờ lần kéo dài thời lượng này khiến phim tránh khỏi lối mòn "đầu voi đuôi chuột" của phim truyền hình Việt. Phim được phát sóng lúc 21h40 từ thứ 2 đến thứ 4. (Đọc chi tiết)

'Chúc Anh Đài' Đổng Khiết 10 năm chật vật vì ngoại tình

Trong cuộc phỏng vấn trên tạp chí GQ, Đổng Khiết lần đầu chia sẻ khó khăn sau khi ly hôn Phan Việt Minh và ngoại tình với "nam diễn viên xấu nhất màn ảnh" Vương Đại Trị.

"10 năm qua tôi sống trong lộn xộn. Ngoài gia đình, mọi thứ từ hôn nhân, sự nghiệp, quan hệ bạn bè đều biến mất cùng lúc. Cứ ngỡ là 20 năm trôi qua. Tôi không chuẩn bị kịp tinh thần để đối mặt những điều tồi tệ vào lúc đó", cô trả lời.

Nhìn lại hành trình sau khi vướng bê bối ngoại tình, ly hôn và có cuộc sống hỗn độn, diễn viên Như Ý Truyện nói cô đang gây dựng lại sự nghiệp sau độ tuổi 30. Cô làm việc chăm chỉ và thử sức lần nữa để được khán giả công nhận. (Đọc chi tiết)

Ca sĩ Như Quỳnh bị gọi là máy bay phản lực và lời tấu hài gây sốc

Giọng ca “Duyên phận” từng được xem là một trong những nữ ca sĩ xinh đẹp nhất ở làng nhạc hải ngoại. Ca sĩ Quang Lê từng đặt cho chị biệt danh “Hoa hậu bolero”.

Năm nay, Như Quỳnh đã sang tuổi 53. Nữ ca sĩ nhiều lần tự trào: “Người tình mùa đông năm nào nay đã là bà già mùa đông”. Khán giả cười vui vẻ trước sự hài hước của chị. Nhưng mới đây, “thượng đế”, nhất là fan của Như Quỳnh bức xúc, khi một nam ca sĩ 8X ví “thần tượng” của họ như “máy bay phản lực” ngay trên sân khấu. (Đọc chi tiết)