Jennie (BlackPink) tự nhận vai trong phim 18+ bị coi là rác phẩm

TPO - Theo truyền thông Hàn Quốc, vai diễn đầu tay do chính Jennie tự quyết định, công ty chủ quản không can dự. Thành viên BlackPink trước đó từng khẳng định cô đóng “The Idol” vì muốn được là chính mình.

Chiều 7/6, Ten Asia cho biết theo nguồn tin trong ngành giải trí, Jennie quyết định xuất hiện trong The Idol sau khi nhận được lời đề nghị từ ca sĩ người Mỹ The Weeknd, nhà sản xuất của phim. Dư luận hiện có nhiều luồng ý kiến chỉ trích công ty chủ quản YG Entertainment phải chịu trách nhiệm về sự xuất hiện Jennie trong The Idol. Tuy nhiên, nguồn tin ám chỉ Jennie là người quyết định tất cả, YG không can dự.

Một đại diện nói với Ten Asia: "Jennie đã gặp trực tiếp The Weeknd và nhận được lời đề nghị xuất hiện trong The Idol, cô ấy bày tỏ mong muốn được thực hiện công việc này với YG”.

The Idol được mời tham gia hạng mục không tranh giải của Liên hoan phim Cannes lần thứ 76 thu hút sự chú ý lớn khi Jennie góp mặt. Jennie bước những bước đầu tiên với tư cách là diễn viên trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes và thu hút sự quan tâm của người hâm mộ toàn cầu.

Tác phẩm của HBO lấy bối cảnh ngành công nghiệp âm nhạc của Los Angeles (LA), chứa đựng thế giới và câu chuyện tình yêu của nữ ca sĩ nhạc pop nổi tiếng và thủ lĩnh giáo phái kiêm ông chủ hộp đêm. Ngoài The Weeknd, Lily-Rose Depp, con gái của tài tử Johnny Depp thủ vai chính, Troye Sivan và Dan Levy cũng góp mặt. Jennie đóng vai Dyanne, vũ công dự bị cho Jocelyn.

Sau khi tập 1 chính thức lên sóng, phim nhận phải làn sóng chỉ trích gay gắt bởi nội dung bị cho là tục tĩu, không có giá trị nghệ thuật. Dư luận cho rằng bộ phim cố nhồi nhét những khiêu dâm, mô tả sai lầm về phụ nữ, giả tưởng tình dục hướng đến nam giới…

Điều khiến nhiều khán giả khó chịu là cảnh Jennie thực hiện đoạn vũ đạo gợi cảm với những vũ công nam. Biểu cảm và động tác của nữ thần tượng nhóm BlackPink làm không ít người phải cau mày khi xem. “Thật khó để đánh giá vì cô ấy không thể hiện nhiều diễn xuất” – Ten Asia viết. Nhiều quan điểm cho rằng việc Jennie nhảy cùng vũ công nam đã khuyến khích tư tưởng sexualized – ý chỉ sự gán ghép vào hình ảnh gợi dục, bỏ qua bản chất, không nhìn được gì xa hơn ngoài sex.

Trong một cuộc phỏng vấn tại Liên hoan phim Cannes, Jennie cho biết: "Tôi yêu thích công việc của đạo diễn Sam Levinson và tôi bị cuốn hút bởi những câu chuyện về ngành công nghiệp âm nhạc. Tôi nhận lời đóng bộ phim này".

"Tôi nghĩ đây là cơ hội để được là chính mình và trở nên dũng cảm. Tôi không tập luyện hay chuẩn bị gì cả. Sam chỉ muốn tôi là chính mình. Tôi chưa bao giờ trải nghiệm điều gì như thế này trước đây. Việc này giống như phá bỏ một bức tường đối với tôi vậy" – nữ thần tượng khẳng định chuyện nhận vai trong bộ phim bị đánh giá là rác phẩm.