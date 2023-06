Showbiz 7/6: Nữ YouTuber bị quấy rối khi đang livestream

TPO - Gia đình kiện tụng tranh chấp tài sản nghệ sĩ Vũ Linh để lại, Song Hye Kyo bị réo tên trong vụ Jennie (BlackPink) đóng phim đầy rẫy sự dung tục... là những tin tức đáng chú ý ngày 7/6.

The DigitalTimes đưa tin nữ YouTuber Pu Shirong bị quấy rối tình dục khi đang quay video có nội dung giới thiệu về Đài Loan, Trung Quốc. Người đàn ông sau đó bỏ trốn, cảnh sát đã lần ra biển số xe máy sau khi nhận được tin báo.

Trong quá trình điều tra, ông Chun thừa nhận đã dùng tay chạm vào cơ thể của nữ YouTuber người Hàn Quốc. Cảnh sát cho biết họ đang tìm cách liên lạc với YouTuber người Hàn, nếu cô khởi kiện, người đàn ông này sẽ bị xử lý theo Luật phòng chống quấy rối tình dục.

Vào thời điểm xảy ra sự việc, người đàn ông đã sử dụng xe máy để đi theo nữ BJ trong một giờ đồng hồ. Sau khi bất ngờ tiếp cận cô vào khoảng 16h, ông ta đưa tay ra và chạm vào đùi và bộ phận nhạy cảm của cô gái.

Lúc này, nữ YouTuber từ kênh AfreecaTV đang phát sóng livestream trực tiếp. Nạn nhân sợ hãi và liên tục nói "đừng làm phiền tôi" bằng tiếng Anh nhưng người đàn ông vẫn tiếp tục đeo bám.

Gia đình kiện tụng tranh chấp tài sản nghệ sĩ Vũ Linh để lại

Chia sẻ với Tiền Phong, nghệ sĩ Hồng Phượng (cháu gái NSƯT Vũ Linh) cho biết cô không muốn chia sẻ thêm ồn ào gia đình sau thông tin mẹ ruột là bà Võ Thị Hồng Nhung (tức nghệ sĩ Hồng Nhung, em gái NSƯT Vũ Linh) đệ đơn tranh chấp tài sản với bà Võ Thị Hồng Loan (con gái nghệ sĩ Vũ Linh).

Theo thông tin từ tòa, Tòa án Nhân dân (TAND) quận Phú Nhuận, TPHCM thụ lý đơn kiện của bà Võ Thị Hồng Nhung. Người có quyền và nghĩa vụ liên quan gồm ông Võ Thành Nhiêu (em trai ông Võ Văn Ngoan - tức nghệ sĩ Vũ Linh) và bà Lê Thị Hồng Phượng (con ruột nghệ sĩ Hồng Nhung). (Đọc chi tiết)

Song Hye Kyo bị réo tên trong vụ Jennie (BlackPink) đóng phim đầy rẫy sự dung tục

Làn sóng chỉ trích của dư luận dành cho Jennie và bộ phim The Idol không có dấu hiệu dừng lại. Bộ phim hứng chịu đánh giá tiêu cực sau khi tập 1 phát sóng. Truyền thông Hàn Quốc cho rằng The Idol khiến Jennie lỗ nhiều hơn lãi.

The Glory (Tựa Việt: Vinh quang trong thù hận) bị người hâm mộ của nữ thần tượng BlackPink đem vào “cuộc chiến bàn phím”. Trên Pann, fan Jennie cho rằng The Glory cũng có nhiều cảnh nóng nhưng phản ứng không hề tiêu cực như cách Jennie phải đón nhận. Hơn thế, tranh cãi xuất phát từ vai diễn vũ công, không phải đời thực của nữ ca sĩ sinh năm 1996. (Đọc chi tiết)

Vì sao Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy chọn hát nhảy dưới mưa ca khúc của Hồ Ngọc Hà?

Ngày 5/6, đoạn video Chủ tịch Ngân hàng ACB Trần Hùng Huy trình diễn trên sân khấu được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội. Trong đó, anh trình bày 2 ca khúc Cô đơn trên sofa và Always remember us this way nhưng tạo ấn tượng mạnh nhờ bản hit của Hồ Ngọc Hà.

Ngay lập tức, cái tên Trần Hùng Huy vượt nhiều từ khóa để đứng đầu bảng xếp hạng Google Xu hướng (Google Trends) trong ngày. Không những tế, ca khúc Cô đơn trên sofa cũng được nhiều khán giả lùng sục, giúp lượt nghe trên các nền tảng số tăng vọt trở lại.(Đọc chi tiết)

Choáng ngợp với 240 Người Nhện

Sau 5 năm sản xuất, Spider-Man: Across the Spider-Verse (Tựa Việt: Người Nhện: Du hành Vũ trụ Nhện) chính thức ra mắt khán giả. Dự án được trông đợi vì là hậu truyện (sequel) của Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018) – từng gây tiếng vang khi thắng Oscar 2019 ở hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc.

Tác phẩm đang vượt mặt Nàng tiên cá và Fast X để giữ vị trí đầu bảng xếp hạng doanh thu tại nhiều quốc gia. Phần lớn khán giả đánh giá cao phim vì có khâu hình ảnh được đầu tư, duy trì được những yếu tố làm nên thành công của phần trước. (Đọc chi tiết)

Châu Nhuận Phát bị tát 62 cái, khâu 5 mũi khi đóng phim mới

